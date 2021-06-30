Растительные альтернативы: представляем карту российского рынка

Несмотря на то, что рынок альтернативного питания в России только формируется, все его ниши уже представлены отечественными производителями — от растительного мяса до альтернативных сладостей. RB.RU собрал на одной карте все компании, которые предлагают потребителю замену привычным продуктам.

Мировой рынок альтернативных продуктов стремительно растет. Так, рынок растительного мяса оценивается Deloitte Consulting в $11,5-12 млрд, а к 2025 по прогнозам может достигнуть $25 млрд. Спрос на альтернативную молочную продукцию еще выше — в отчете Meticulous Research сообщается, что рынок молочной альтернативы к 2027 году составит $44,89 млрд.

Альтернативное мясо

В разделе «Альтернативное мясо» представлено более 20 российских производителей, которые используют альтернативные источники белка. Среди них — компании-разработчики вегетарианского мяса на основе гороха, сои, нута и других растительных ингредиентов.

Растительное мясо. Автор: dropStock/Shuttertock

На отечественном рынке присутствуют все виды «немясной» продукции — от колбас и пельменей до джерков и бифштексов.

Альтернативная рыба

Самый слабо освоенный сегмент рынка представлен на карте тремя компаниями. Одна из них производит имитированную икру, остальные две предлагают потребителю растительные «рыбные» стейки.

Альтернативное молоко

Наиболее полно в России освоен сегмент альтернативной молочной продукции. В раздел вошли компании-производители растительного молока и продукции на его основе. Среди них и такие известные гиганты как Nemoloko, и небольшие магазины, которые пока базируются в социальных сетях.

Кокосовое молоко. Автор: Sea Wave/Shutterstock

Альтернативный протеин

Раздел посвящен протеину на растительной основе и энтомопротеину (белку из насекомых). Этот продукт присутствует как у производителей традиционного спортпита, так и у узкоспециализированных компаний.

КАРТА РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАСТИТЕЛЬНЫХ АЛЬТЕРНАТИВ

Альтернативные сладости

В раздел альтернативных сладостей включены продукты, которые изготовлены на основе растительного молока или содержат альтернативный протеин.

На российском рынке есть компании-производители растительного шоколада (например, Bob), мороженого (АйсКро, 33 пингвина), веганских батончиков с банановым, нутовым и другими видами протеина (Soj, Bombbar).

Заменители сахара

Заменителям сахара посвящен отдельный раздел, так как на российском рынке присутствует немало компаний, которые специализируются на этом направлении.

На карте представлены как компании, которые производят различные виды аналоговых вкусовых добавок, так и компании, которые изготавливают продукцию на аналоговой сахарной основе.

Заменители соли

Адепты здорового образа жизни повторяют: «Соль — белая смерть». В пословице речь идет об «обычной» пищевой соли, состоящей из натрия и хлора. Компаний, которые предлагают потребителю солезаменители, не так много, но на карте они тоже есть.

КАРТА РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАСТИТЕЛЬНЫХ АЛЬТЕРНАТИВ

Альтернативная мука

Миндальная мука. Автор: badnews86dups/Shutterstock

К альтернативной муке относятся виды безглютеновой муки, непривычные для обычного потребителя. К ним относятся — амарантовая, кунжутная, из семян тыквы, из семян расторопши, кокосовая и другие. На карте представлено 11 российских производителей.

Всё о еде будущего, инновациях в производстве продуктов питания и других высокотехнологичных решениях в пищевой промышленности — читайте на RB.RU по тегу DeepFoodTech.

Фото на обложке: Anna Shepulova/Shutterstock