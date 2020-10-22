Почему вас не берут на работу: пять серьезных ошибок в откликах на вакансии

Отклик на вакансию — это первый контакт с потенциальным работодателем. Важно произвести хорошее впечатление. Вряд ли кого-то заинтересует пустое письмо с резюме, без темы и сопроводительного текста. Рассмотрим пять распространенных ошибок, которые допускают кандидаты, и способы их избежать.

«Я идеально подхожу на эту должность»

Уверенность — отличное качество, однако ваше соответствие вакансии будет определять работодатель. Пусть полученное образование и предыдущий опыт работы представят вас как подходящего кандидата.

Не приписывайте себе несуществующий опыт, чтобы произвести впечатление. Рано или поздно наниматель обнаружит, что вы солгали.

Длинный список навыков и опыта работы также не представит кандидата как идеального специалиста, особенно если включать в него работу вожатым в летнем лагере при отклике на вакансию бухгалтера.

Решение

Расскажите о пройденных курсах и опыте работы, связанном с желаемой должностью. Укажите, какие навыки вам удалось улучшить и каких результатов вы смогли достичь. Оставьте всю лишнюю информацию за кадром — при необходимости ее можно будет упомянуть на собеседовании, если вам покажется, что это может произвести впечатление на нанимателя.

Когда компания ищет нового сотрудника, перед ней стоит конкретная проблема — нехватка персонала. Ваша задача — рассказать о том, как вы можете решить эту проблему.

Грамматические ошибки и опечатки

Хорошее резюме и сопроводительное письмо должно легко читаться, быть структурированными и не содержать ошибок. Не используйте длинные предложения, далекие от сути. Пишите коротко и по делу, выделите отдельный абзац для каждой темы. Так работодателю будет гораздо проще заметить важную информацию.

Решение

В интернете можно найти тысячи бесплатных шаблонов для резюме и сопроводительного письма. Вам нужно лишь скопировать шаблон и добавить свои данные.

Проверьте грамматические и орфографические ошибки с помощью онлайн-сервисов и попросите друга прочитать получившийся результат — возможно, он сможет предложить какие-нибудь изменения.

Для письма можно использовать такую структуру:

Приветствие : «Добрый день/вечер», «Здравствуйте» с указанием имени человека, к которому вы обращаетесь.

: «Добрый день/вечер», «Здравствуйте» с указанием имени человека, к которому вы обращаетесь. Первый параграф : кратко расскажите о себе и причинах обращения в компанию. Укажите должность, на которую вы претендуете.

: кратко расскажите о себе и причинах обращения в компанию. Укажите должность, на которую вы претендуете. Второй параграф : расскажите, почему подходите на эту должность и какую пользу можете принести компании.

: расскажите, почему подходите на эту должность и какую пользу можете принести компании. Заключение : сообщите, что ждете ответа и хотите встретиться лично.

: сообщите, что ждете ответа и хотите встретиться лично. Подпись и контакты.

Массовая рассылка обезличенных писем

Письмо, в котором не указана желаемая должность и причины, по которым вас стоит нанять, не несет никакой ценности для работодателя.

В большой компании может быть открыто сразу несколько вакансий. Никто не будет тратить время на то, чтобы получить дополнительную информацию от кандидата, приславшего пустое письмо.

Помните, что на одну должность претендует огромное количество человек. Поэтому так важно выделиться с самой первой строчки, иначе резюме затеряется среди других.

Решение

Включите в письмо пару предложений о компании, в которую вы хотите устроиться. Расскажите, как вы узнали о компании, почему она вас заинтересовала, какие интересы вас объединяют и что вы можете предложить потенциальному работодателю.

Скорее всего, владелец бизнеса обратит внимание на того кандидата, который потрудился найти информацию о его компании, а не просто разослал одно и то же письмо всем компаниям.

Кандидат проживает в другом городе

Некоторые работодатели не заинтересованы в найме сотрудников из других городов и не предоставляют условия для удаленной работы.

Если работодатель предлагает работу в офисе и хочет назначить личное собеседование в короткие сроки, специалисту придется столкнуться со множеством трудностей — от срочного переезда до самостоятельного поиска жилья на новом месте.

Решение

Решить эту проблему можно несколькими способами: переехать в город, в котором вы хотите найти работу, искать работу в городе проживания или же рассмотреть варианты удаленной работы.

«У меня нет опыта, но я готов обучаться»

Внимательно прочитайте объявление о вакансии и убедитесь, что соответствуете требованиям. Не стоит тратить зря как свое время, так и время работодателя.

Если компания не предоставляет возможности для обучения и ищет сотрудника, готового приступить к работе после пары вводных дней, скорее всего, работодатель не заинтересуется неопытным кандидатом.

Решение

Если у вас нет опыта работы в желаемой должности, укажите, какие soft skills сделают вас подходящим кандидатом. Не стоит упоминать то, чего вы не умеете — лучше представьте свои сильные стороны.

Опишите, в какой сфере работаете на данной момент и какую должность хотели бы получить, а также укажите навыки, подходящие для желаемой должности.

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