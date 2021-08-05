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Истории

Пять распространенных ошибок в нетворкинге

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор «Историй» RB.RU

Яна Носенко

Основная задача нетворкинга — это нащупать тонкую грань между построением отношений и поиском профессиональной выгоды. Как найти баланс между этими, казалось бы, противоположными подходами? Марина Глазман, основательница Suitely,  рассказала о критических ошибках, которые совершают даже профессионалы. 

Пять распространенных ошибок в нетворкинге

1. Скрывать цель знакомства

Не стоит начинать знакомство с неискренности. Лучше сразу откровенно сообщать о своих мотивах.

Профессионалы наверняка понимают, что новый собеседник заводит разговор не потому что ему просто нужен друг. Скорее всего, он хочет узнать больше о текущем проекте, привлечь целевого клиента или связаться с потенциальным работодателем. Не стоит скрывать истинные причины знакомства.

«Ко мне десятки раз в неделю обращаются с просьбой о знакомстве с конкретными людьми. И чтобы получить утвердительный ответ, необходимо четко разъяснить, чем именно я могу быть полезен, — отмечает Шеннон Грант, инвестор и сопрезидент WAFFA. — Если я могу помочь основателю получить финансирование, необходимо это сказать вслух. Необязательно приглашать меня на свадьбу, чтобы построить доверительные отношения».

2. Просить слишком много

Очень важно быть искренним, но и не стоит требовать сверх того, что может дать собеседник. Например, просить его о знакомстве с кем-то, кого он сам едва ли знает. Такая ситуация может поставить обоих в неловкое положение. 

Чтобы избежать этого, старайтесь задавать открытые вопросы, которые позволят собеседнику вежливо отказаться. Например: «Не знаете ли вы кого-то, с кем я мог бы поговорить о вакансиях в Google?». Не стоит формулировать вопрос таким образом: «Не могли бы вы связать меня со своей бывшей коллегой Смит из Google? Я хочу узнать у нее о работе».

«Однажды я получила письмо от человека, который просил познакомить его с конкретным инвестором, но я не знала этого инвестора лично, — вспоминает Алиса Чжан, основатель IncubateMe и член правления WAFFA. — Я могла бы помочь ему, если бы отправитель предоставил контекст и спросил, знаком ли мне кто-то, кто мог бы оказать содействие в его деле».

3. Не прикладывать усилий

Многие забывают о том, что знакомство не происходит само собой. Собеседника нужно чем-то заинтересовать.

«Новый основатель просит меня познакомить его со знаменитостями для дальнейшего сотрудничества, — рассуждает Дайан Овед, CEO Empower Digital, компании, занимающейся цифровым маркетингом и PR. — Однако он не приложил абсолютно никаких усилий, чтобы привлечь внимание собеседника: не создал сайт, не подготовил материалы и не подумал о том, как вести себя после того, как знакомство состоится».

Люди упускают из виду то, что представляя их кому-то, собеседник рискует своей репутацией. Поэтому очень важно быть готовым к содержательному взаимодействию.

4. Не предлагать конкретику

«Мне нужно куда-нибудь продать товарные запасы, есть идеи?» — это слишком расплывчатый вопрос. В такой ситуации собеседник должен погружаться в проблемы другого человека и искать пути решения. Вместо этого попробуйте построить вопрос таким образом: «Вы знаете каких-либо розничных покупателей, желающих купить товары оптом?»

Будьте конкретны в своем запросе, но позволяйте собеседнику самому решать, как ему поступать. 

Марина Тарасова, соучредитель и главный операционный директор медицинского стартапа Paloma Health, привела пример из своего опыта: «Один кандидат сказал, что ищет работу в сфере операционной деятельности, управлении продуктами, маркетинге или продажах, — поясняет Тарасова. — Я не совсем поняла, каким набором навыков он обладает. Было бы лучше, если бы он назвал конкретные функции, которые он мог бы выполнять в каждой из областей».

5. Неправильно подавать себя

Необязательно обладать харизмой Стива Джобса, чтобы преуспеть в нетворкинге. Однако важно уметь нравиться собеседникам. Скучные и неоригинальные подходы к знакомствам едва ли позволят наладить полезные контакты.

Окружающие хотят быть вдохновлены, заинтригованы или взволнованы тем, что вы делаете. Или, по крайней мере, тем, о чем говорите. Довольно сложно установить связь, если с самого начала не удалось найти точки соприкосновения.

Также не стоит вести себя требовательно и высокомерно. Слишком громкие заявления или преувеличение собственной значимости могут отпугнуть собеседника.

Чтобы преуспеть в нетворкинге, будьте прямолинейны и скромны, а также ясно выражайте свои намерения.

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Фото на обложке: Dasha Petrenko / Shutterstock

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