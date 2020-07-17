Пять привычек, которые мешают людям быть счастливыми

Человеку свойственно стремиться к счастью, но разочарования и сложные ситуации иногда сбивают его с этого пути. Привыкнув поступать определенным образом, можно утратить способность оценивать окружающую действительность. Вот несколько моделей поведения, которых лучше избегать.

Частые жалобы

В жизни каждого человека время от времени случаются неприятные ситуации, которые заставляют обращаться за поддержкой к окружающим. Проблема хронически несчастных людей не в том, что они жалуются, а в том, что они делают это постоянно. Привыкнув сообщать о неприятностях, они перестают замечать радостные события. По данным исследования, такие люди склонны негативно оценивать практически каждый прожитый день, причем их пессимизм распространяется и на следующее утро.

Кроме негативного влияния на настроение, постоянные жалобы вредят здоровью. Они повышают уровень гормона стресса кортизола, что плохо сказывается на состоянии мозга.

Как избавиться от привычки жаловаться:

Учитесь находить ободряющие слова как для себя, так и для окружающих

Старайтесь видеть хорошее в любой ситуации — это поможет не сдаваться при столкновении с трудностями

Отмечайте приятные моменты, балуйте себя небольшими наградами и встречайте каждый новый день с оптимизмом

Избыток самокритики

Важное условие счастливой жизни — умение трезво оценивать свои плюсы и минусы. Зная свои слабые стороны, можно приложить усилия, чтобы их исправить. У людей с синдромом хронического недовольства этот процесс устроен иначе: они склонны постоянно критиковать себя, причем их оценки часто оказываются несправедливыми.

«Избыток самокритики повышает уровень тревожности и заставляет бояться неудач. Постоянные мысли об этом еще сильнее ухудшают веру в свои способности», — сообщает Рэйчел Симмонс в руководстве по преодолению неудач, вышедшем в The New York Times.

Внутренний критик в голове несчастного человека не обращает внимания на достижения и сурово отчитывает за малейшую оплошность. Важно помнить, что абсолютно все сталкиваются с ошибками, но их последствия в большинстве случаев можно исправить.

«Если вы годами занимались самокритикой, и это не сработало, попробуйте почаще хвалить себя и посмотрите, что произойдет», — советует автор мотивационных книг Луиза Хей.

Как победить внутреннего критика:

Научитесь спокойно относиться к собственным ошибкам, извлекать из них выводы и двигаться дальше. Вместо того, чтобы требовать от себя совершенства, сосредоточьтесь на устойчивом развитии, делая небольшие шаги день за днем

Перестаньте искать в себе недостатки и сосредоточьтесь на преимуществах

Спланируйте процесс вместо того, чтобы думать о том, что может пойти не так

Зависимость от внешних факторов

Люди часто ждут, что кто-то или что-то сделает их счастливыми, забывая о том, что счастье — это выбор. Возьмите на себя ответственность за ход собственной жизни и не обвиняйте окружающих в своем состоянии. Важно научиться быть счастливым независимо от внешних факторов и поведения других людей.

Виктор Франкл, автор книги-бестселлера «Воля к смыслу», говорит: «Единственное, что невозможно отнять у человека — его способ реагировать на окружающие обстоятельства. Человек сам выбирает, как относиться к тому, что с ним происходит».

Счастье больше зависит не от самих обстоятельств, а от того, как человек их оценивает. Вместо того, чтобы искать счастья во внешних факторах, подумайте о том, что вы сами можете дать миру.

Советы по тренировке навыка:

Живите настоящим: относитесь к каждому дню ​​как к сокровищу

Не откладывайте мечты на потом и находите время на увлечения. Например, отправьтесь в путешествие, о котором давно мечтали

Перестаньте сравнивать себя с окружающими — вместо это стремитесь стать лучшей версией себя

Неумение прощать

Прощение может потребовать невероятных усилий, но это необходимое условие для эмоционального благополучия. Помните, что вы делаете это не для того, кто вас обидел, а для себя. Простив, вы сможете вновь взять ситуацию в свои руки: признать произошедшее, а затем перевернуть эту страницу и вернуться к обычной жизни.

«Прощение помогает повысить самооценку и почувствовать внутреннюю силу», — пишет Роберт Энрайт из журнала The Greater Good.

Как научиться прощать:

Отпустите боль и гнев, связанный с ситуацией

Перестаньте фокусироваться на негативном опыте

Обида мешает радоваться жизни. Сосредоточьтесь на позитивных переживаниях, чтобы этого избежать

Деструктивное окружение

Пессимистичные люди часто обсуждают жизненные ситуации с единомышленниками, с каждой беседой все больше убеждаясь в правильности такого взгляда на жизнь. Признавать свои чувства важно, но не стоит погружаться в мрачные мысли надолго — пустые слова не помогут при реальных проблемах. Если проводить все время в таких обсуждениях, счастье может так и не наступить.

Что с этим делать:

Окружайте себя позитивными людьми

Проводите больше времени с теми, на кого хотите быть похожими — мозг постепенно копирует поведение окружающих

Помните, что вы сами в ответе за свое счастье

Источник.