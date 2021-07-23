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Истории

В индустрии царит хаос: к чему приводит повальное финансирование ИИ-технологий

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

В течение десятилетий искусственный интеллект находился на грани прорыва и обещал полностью изменить нашу жизнь. Сейчас индустрия переживает новый подъем, а получить финансирование стало намного проще. По данным PitchBook, за прошедший период 2021 года инвесторы вложили $29,5 млрд в ИИ-стартапы, что уже превышает $27,8 млрд за весь 2020 год. За оставшиеся месяцы, вероятно, будет заключено еще больше сделок.

В индустрии царит хаос: к чему приводит повальное финансирование ИИ-технологий

Рост интереса к ИИ и машинному обучению обусловлен несколькими тенденциями. Пандемия показала преимущества автоматизации и то, как она может превратить области бизнеса, которые считались издержками, в драйверы стоимости.

В течение нескольких лет многим компаниям не удавалось эффективно развернуть ИИ. Однако сейчас появилось больше вариантов использования, демонстрирующих его потенциал.

  • Компании, которые ранее не решались перейти в облако, теперь пытаются догнать конкурентов и предлагают новые стратегии применения ИИ для получения операционной прибыли от хранимых данных.
  • Число отраслевых приложений также растет, в том числе в сфере здравоохранения, которая в прошлом не привлекала столь высокого внимания разработчиков.

Энди Витус из Scale Ventures Partners рассказывает, что число инвестиций компании в область ИИ выросло с 5% до более 50% и, вероятно, продолжит расти. «Кажется, будто все сейчас содержит элементы машинного обучения», — утверждает он.

Текущая обстановка в индустрии

Определение ИИ значительно расширяется — к большому огорчению некоторых ветеранов индустрии. Одной из наиболее привлекательных областей является управление данными. Стартапы в этой сфере пытаются решить ключевые проблемы инфраструктуры, что необходимо для поддержки ИИ-инструментов, ориентированных на пользователей.

По данным PitchBook, к середине июля 2021 года общий объем инвестиций в этом секторе составил $2,2 млрд, что лишь немного превышает $2,1 млрд в 2020 году. Однако количество сделок — на данным момент в 2021 году заключено 42 сделки по сравнению с 84 за весь 2020 год — говорит о взрослении отрасли.

По мнению генерального партнера, основательницы и инженера Array Ventures Шрути Ван Дайк Ганди, значимость приложений преувеличена. Она считает, что в середине должны находиться компании, которые создают улучшенные конвейеры или очищают данные, чтобы подготовить их к анализу.

Повышенное внимание к сфере ИИ в целом приводит к тому, что предприниматели пытаются использовать «золотую жилу» финансирования в свою пользу. По словам венчурных капиталистов, некоторые стартапы преподносят общедоступные технологии как нечто инновационное в маркетинговых целях.

Чат-бот

Фото в тексте: TippaPatt / Shutterstock

Распространение инструментов с открытым исходным кодом еще сильнее усугубляет эту проблему. Это усложняет разработку каких-либо стандартов по ключевым аспектам ИИ, таким как маркировка данных. К тому же, некоторых популярные наборы инструментов содержат ошибки.

По мнению Витуса, чтобы оценить качество технологии на базе ИИ нужен лишь один показатель: способна ли она выполнять свою задачу так же хорошо, как человек, или даже лучше него? Он добавляет, что многие ИИ-компании этому не соответствуют.

Все больше ИИ-стартапов выходят на биржу, а их основатели стремятся продемонстрировать надежность и точность алгоритмов, лежащих в основе их приложений. Некоторые даже выпускают исследования еще до масштабного запуска продукта.

Тем временем все больше представителей рынка понимают: на реализацию громких обещаний, связанных с ИИ, уйдут десятилетия, а, возможно, это так и не произойдет. Партнер Venrock Брайан Ашер и другие венчурные капиталисты утверждают: в связи с тем, что ожидания изменились, все больше стартапов стремятся расширить возможности людей, а не заменить их.

Кроме того, все больше компаний хотят предоставить адаптированный продукт вместо общих ИИ-приложений, предназначенных для более широкого спектра вариантов использования. Ашер добавляет, что за последние пять лет предприниматели стали гораздо лучше понимать проблему, которую пытаются решить.

Достижения и прогнозы

Тем не менее искусственный интеллект значительно продвинулся во многих областях.

Чат-боты еще не смогли стать полноценной заменой человеку, но многие компании уже используют ПО для колл-центров на базе ИИ — сервисы расшифровки аудио в реальном времени и инструменты для анализа звонков. CEO Five9 Роуэн Троллоп утверждает, что эти технологии сейчас работают с более высоким уровнем точности, чем люди.

Пока капитал так легко получить, текущая обстановка, похоже, не изменится. Обычно такой всплеск влечет за собой образование пузыря, однако с уверенностью можно утверждать, что компании продолжат расширять сферу применения ИИ. А с таким высоким рыночным потенциалом все больше предпринимателей будут приходить в эту сферу.

По мнению Витуса, сейчас в индустрии царит хаос: «Пока ставки не вернутся к норме, он будет продолжаться».

Источник.

Фото на обложке: Andrey_Popov / Shutterstock

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