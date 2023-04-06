13 бизнес-лидеров, внедряющих ИИ в маркетинг

Рассказываем о тех, кто управляет изменениями — экспертах в области маркетинга, руководителях агентств, СМИ и брендов, а также технических специалистов в области искусственного интеллекта.

ИИ стал одним из самых горячих трендов, и бизнес уже торопится сделать его частью своей стратегии.

Алексия Адана

Креативный директор Edelman

Фото в тексте: Alexia Adana / LinkedIn

Алексия Адана помогает PR-агентству Edelman внедрять передовые технологии. Клиенты все больше интересуются инструментами генеративного ИИ, и Адана ищет для них реальные сценарии использования, позволяя Edelman эффективно использовать технологию.

«Она постоянно экспериментирует с прототипами и бета-версиями ИИ, превращается в повелителя запросов и создает среды смешанной реальности», — отметил представитель Edelman. Беглый взгляд на профиль Аданы в LinkedIn демонстрирует ее интерес: там можно найти эксперименты с воображаемой рекламой брендов, используя такие инструменты, как Midjourney и DALL-E 2.

Благодаря работе таких сотрудников, Edelman уже внедряет ИИ в свои проверенные продукты. Например, агентство добавило искусственный интеллект в свой «Барометр доверия». Этот инструмент существует уже 20 лет и измеряет то, как общественность относится к корпорациям. «Платформа доверительного управления» использует технологии прогнозирования и анализа, чтобы лучше проиллюстрировать уровень доверия и его изменения.

Ахмад аль-Даль

Вице-президент по ИИ, МО и основным технологиям Мета*

Фото в тексте: Ahmad Al-Dahle / LinkedIn

В прошлом месяце глава Meta* Марк Цукерберг формально вывел свою компанию в область генеративного ИИ, развернув модель LLaMA. Затем он опубликовал на Facebook* пост о формировании новой команды в Meta*, которая «ускорит работу в этой области».

Возглавит ее Ахмад аль-Даль, вице-президент по искусственному интеллекту, машинному обучению и основным технологиям. Прежде чем присоединиться к Meta* в 2020 году, он почти 17 лет провел в Apple, где работал в группах специальных проектов, связанных с автономными системами и технологиями визуализации и телеметрии.

Как написал Цукерберг, его новая команда в Meta* сосредоточится на создании креативных инструментов с технологией генеративного ИИ. В долгосрочной перспективе группа будет разрабатывать ИИ-персонажей для интеграции в корпоративные продукты Meta*. Примером могут служить чат-боты в WhatsApp и Мессенджере, изображения, сгенерированные при помощи фильтров Instagram*, и рекламные форматы.

Учитывая растущую конкуренцию в области ИИ, аль-Далю предстоит немало работы. Не стоит забывать, что ранее корпорация активно инвестировала в развитие метавселенной, и почти полтора года спустя по-прежнему не создала продукт, популярный у широкой публики.

Пол Кайоццо

Основатель Supernatural

Фото в тексте: Supernatural

За полтора года до того, как генеративный ИИ покорил маркетинг, Пол Кайоццо основал стартап Supernatural. Миссия проекта: объединить креативность людей с растущим потенциалом технологии.

Под управлением Кайоццо Supernatural выполнял эту задачу для таких клиентов, как Kayak, маркетплейс аренды Citysnap и криптобиржа Gemini. В основе его работы лежит так называемая «машина», платформа, которая объединяет 25-летний опыт исследований рекламы с массивами данных и технологией МО.

В результате получается своего рода центр управления, который анализирует проблемы и цели, поставленные клиентами, для создания эффективного маркетинга.

И хотя его агентство внедрило ИИ задолго до появления нынешней технологии, Кайоццо все еще экспериментирует с новыми платформами, такими как Stable Diffusion задач вроде анимации и колоризации.

«Мотивация была финансовой, но сэкономленное время, безусловно, стало бонусом, — прокомментировал Кайоццо в интервью Ad Age прошлой осенью. — У нас не было бюджета ни на стоки, ни на иллюстрации, анимацию, ни на съемки вживую».

Карен Ченг

Инфлюенсер

Фото в тексте: @karenxcheng / Twiiter

Как и в любой области, в ИИ есть свои инфлюенсеры. Одна из тех, за кем стоит следить, — Карен Ченг, креативный режиссер, который специализируется на малобюджетном продакшене.

Она регулярно публикует в сети свои изобретательные и нестандартные эксперименты с инструментами ИИ. В ее роликах можно увидеть, как создавать яркую анимацию с использованием предметов домашнего обихода и генеративного искусственного интеллекта, делать инновационные снимки с помощью iPhone и найти инструкции по максимальному использованию общедоступных инструментов ИИ.

Ее основные каналы — TikTok (где у нее 966 тысяч подписчиков) и Instagram (1,2 млн подписчиков). Эти платформы позволяют ей охватить миллионы молодых пользователей, ищущих развлечений или помощи в собственных экспериментах с ИИ.

Бренды уже оценили мастерство Ченг и ее растущую популярность. Puma наняла ее для создания ролика TikTok в рамках кампании #SheMovesUs, который стал самым успешным видео бренда за год. Недавно McDonald's объединился с Ченг для создания ролика, посвященного Лунному Новому году, в котором ИИ, дополненная реальность, QR и активация метавселенной объединились в одной рекламе.

Стефано Корацца

Глава Roblox Studio

Фото в тексте: @KreekCraft / Twitter

В прошлом месяце Roblox пополнила ряды компаний, увлеченных ИИ, объявив о планах разрабатывать инструменты генеративного искусственного интеллекта для авторов. Идея в том, что пользователи уже используют сторонние приложения, но результат не совсем подходит для Roblox. Компания увидела в этом возможность предложить кастомную, внутриигровую технологию.

Это работой руководит Стефано Корацца, глава Roblox Studio. Roblox Studio — инструментарий, позволяющий авторам создавать свои миры, который уже упростил процесс для миллионов пользователей. Благодаря добавлению возможностей вроде голосовых и текстовых ботов, строить причудливые миры на платформе станет еще легче.

Корацца работает в Roblox менее года, но его предыдущий опыт зарекомендовал его как лидера в развивающейся медиатехнологии. Он руководил отделом дополненной реальности в Adobe, где интегрировал машинное обучение, чтобы сделать кастомные инструменты создания контента доступнее.

Аналогичным образом он стал соучредителем анимационного инструментария Mixamo, миссия которого заключалась в демократизации 3D-графики персонажей с помощью технологий МО. После Mixamo был приобретен Adobe.

Маркус Гросс

Главный научный сотрудник и заведующий лабораторией Disney Research Studios

Фото в тексте: Markus Gross / LinkedIn

Disney создала целое исследовательское подразделение, чтобы изучать пользовательские сценарии в ИИ и МО.

В ноябре сотрудники команды опубликовали статью, в которой демонстрировали способность с поразительной четкостью менять возраст лиц на видео. Инструмент FRAN (face re-aging network, нейросеть для изменения возраста лиц) может как «омолодить» так и «состарить» людей.

Предполагается, что он готов к производству, а это значит, что мы можем начать видеть его в действии относительно скоро.

Один из значимых представителей Disney Research Studios, расположенной в Цюрихе, — Маркус Гросс. Это главный научный сотрудник и директор лаборатории, а также профессор компьютерных наук в Швейцарском федеральном технологическом институте Цюриха.

Хотя цюрихская команда является крошечным подразделением в гиганте Disney, ее работа используется во всех развлекательных проектах корпорации, от анимации до Marvel. И поскольку Disney продолжает укреплять свои позиции в рекламной экосистеме, ее технологические разработки могут быть использованы для привлечения маркетологов, стремящихся повысить креативность своих кампаний.

Последняя публикация цюрихской команды дает представление о том, насколько Disney заинтересована в генеративном ИИ. В статье, опубликованной в январе, демонстрируется новый метод оценки резкости реальных и сгенерированных человеческих лиц, который, в свою очередь, может быть использован для более эффективного обучения моделей ИИ.

Дафни Хефнер

Директор по стратегии и трансформации Kraft Heinz

Фото в тексте: Kraft Heinz Company

Дафне Хефнер отвечает за то, как Kraft Heinz использует новые технологии и в настоящее время внедряет ИИ в бизнес продуктового гиганта.

В этом месяце Хефнер курировала партнерство между Kraft Heinz и Microsoft, в рамках которого последние разработки в ИИ поддержат управление цепочкой поставок компании. Сделка является частью новой программы Microsoft Dynamics 365 Copilot, которая предоставляет клиентам поддержку на базе ИИ во всех бизнес-функциях — от цепочки поставок до маркетинга и продаж.

Кроме того, в 2022 году под началом Хефнер Kraft Heinz заключила первую сделку с Microsoft, чтобы внедрить цифровую трансформацию для ускорения инноваций в цепочках поставок.

До прихода в Kraft Heinz в январе 2022 года Хефнер много лет трудилась в Anheuser-Busch InBev, где работала во многих отделах, включая партнерские отношения, маркетинг и стратегию.

Алекс Машрабов

Директор по генеративному ИИ Snap

Фото в тексте: Alex Mashrabov / LinkedIn

Алекс Машрабов — директор по генеративному ИИ в Snap, где в прошлом месяце он помог запустить My AI, чат-бота, встроенного в Snapchat. Бот использует GPT-модель OpenAI, ту же, что лежит в основе ChatGPT. Его функционал будет похож на ChatGPT, и он будет помогать пользователям во всем — от ответов на вопросы до планирования поездок, хотя он был настроен специально для ограничения вредоносного и откровенного контента.

Машрабов — опытный эксперт по искусственному интеллекту. В 2018 году он соосновал компанию по разработке ПО AI Factory, где работал главным операционным директором, а в рамках партнерства со Snap помогал разработать функцию Cameo. Cameo — анимированные селфи, интегрированные в короткие видео в Snapchat. Snap приобрела AI Factory в 2020 году, как сообщается, за $166 млн.

Хотя Snap запустила инструмент генеративного ИИ недавно, компания уже много лет активно работает в сфере искусственного интеллекта. Она использует вариации МО и ИИ в некоторых из самых популярных функций камеры, в частности в объективах с поддержкой дополненной реальности.

Элли К. Миллер

Консультант по технологиям

Фото в тексте: Allie K. Miller / LinkedIn

Если вам любопытно, как ИИ может быть внедрен в корпорации, Элли К. Миллер — эксперт, за которым обязательно стоит следить.

Она в равной степени сочетает роли ангельского инвестора, консультанта и спикера. Миллер провела почти 10 лет, работая в некоторых ведущих компаниях, исследуя и производя ИИ-решения для различных бизнес-функций, от маркетинга до медиа и анализа данных. Подумайте о ней как о маркетологе для ИИ, которая продвигает пользовательские сценарии и потенциал для будущих изменений.

Будучи инфлюенсером в области искусственного интеллекта, она регулярно размещает в своих соцсетях новые варианты использования, новости и посты в поддержку. Опрос, который она опубликовала в Twitter 9 марта, показывает, насколько она верит в силу этой технологии: «Присоединились бы вы к компании, которая заблокировала ChatGPT или другие подобные инструменты искусственного интеллекта?».

Миллер работала в IBM Watson, где была ведущим менеджером по продуктам, помогая клиентам интегрировать технологии распознавания изображений, текста и лиц. Она также помогала в разработке решений для других областей, таких как conversation AI (ИИ, способный к общению), который сейчас набирает обороты благодаря популярности инструментов вроде ChatGPT.

Кроме того, она занимала должность глобального руководителя отдела развития бизнеса в области машинного обучения для стартапов и венчурного капитала в Amazon Web Services. На этой должности она консультировала новые компании о том, как с самого начала внедрить искусственный интеллект в свой бизнес.

Майкл Олайе

Старший вице-президент и управляющий директор по стратегии и инновации R/GA

Фото в тексте: Michael Olaye / LinkedIn

Рекламные агентства вынуждены быстро осваивать ИИ в интересах брендов, и в R/GA за это отвечает Майкл Олайе. Он занимает должность старшего вице-президента и управляющего директора по стратегии и инновации, и должен быть в курсе всех новостей в области ИИ, а также понимать, что они означают для клиентов.

Например, недавно Олайе поделился в LinkedIn постом, в котором сообщил, что Управление по авторским правам США объявило, что защита авторских прав не распространяется на изображения, созданные с помощью ИИ.

«Мы все ожидали решения о том, что и как можно легально использовать из работ, созданных ИИ. Это одно из постановлений, которое, несомненно, вызовет больше разговоров о том, как должны работать отчисления от данных для обучения в будущем», — написал он.

Благодаря его наблюдениям, R/GA может объяснить клиентам, как работает генеративный ИИ и как он может вписаться в их маркетинговые стратегии.

Олайе обладает подходяшим опытом для этой должности: в 2001 году он стал соучредителем U-Dox, цифрового креативного агентства, базирующегося в Лондоне, прежде чем стать главой отдела технологий и инноваций Havas London. Кроме этого, Олайе ранее занимал пост CEO цифрового агентства Dare и директора по развитию технологического агентства The North Alliance, ориентированного на Северную Европу.

Армита Пеймандуст

Старший вице-президент по инжинирингу, ИИ и МО Salesforce

Фото в тексте: Salesforce

В этом месяце Salesforce представила свою собственную платформу ИИ Einstein GPT, которая может быть особенно полезна маркетологам, учитывая ее фокус на CRM.

Einstein GPT сочетает модель ChatGPT OpenAI с частными моделями ИИ от Salesforce, создавая систему, которая будет выполнять множество функций на рабочем месте, от генерации персонализированных электронных писем до обработки данных за долю времени, которое потребовалось бы человеку.

Армита Пеймандуст — старший вице-президент по инжинирингу, ИИ и МО в Salesforce, где она помогает разрабатывать подобные варианты использования для маркетологов.

«Мы видим развитие искусственного интеллекта в расширении возможностей креативной стороны маркетинга», — сказала она в интервью Ad Age в прошлом месяце. Ранее она занимала должность директора по управлению продуктами в цифровой рекламной фирме Marin Software и старшим инженером-программистом в Yahoo.

Salesforce уже интегрирует технологию генеративного ИИ в некоторые из своих самых популярных продуктов. Например, Slack, который Salesforce приобрела в 2021 году, был оснащен чат-ботом на базе ChatGPT, что позволит сотрудникам создавать быстрые ответы. Salesforce также запустила фонд в размере $250 млн, ориентированный на стартапы с генеративным ИИ, с которыми она может сотрудничать.

Алиса Розенталь

Руководитель отдела продаж OpenAI

Фото в тексте: Aliisa Rosenthal / Twitter

Пожалуй, сейчас OpenAI — самый узнаваемый игрок в области искусственного интеллекта, благодаря таким инструментам, как ChatGPT и DALL-E 2. Эти платформы привлекли огромное внимание со стороны профессионалов и публики, продемонстрировав творческий потенциал, легкость использования и доступность генеративного ИИ.

OpenAI, которая в 2019 году была преобразована в коммерческую компанию, помогает брендам интегрировать ее инструменты в свой бизнес. Руководит этой работой Алиса Розенталь, глава отдела продаж OpenAI. Она курирует работу руководителей отделов по работе с клиентами, менеджеров и инженеров по продажам, чтобы внедрить ChatGPT и DALL-E в такие компании, как Publicis и Buzzfeed.

Только в этом месяце OpenAI объявила о партнерстве с Bain & Company для изучения новых способов креативного маркетинга. Другие компании, с которыми OpenAI недавно сотрудничала, включают упомянутую выше Salesforce и Microsoft, которая в этом году инвестировала в компанию $10 млрд.

И учитывая, что OpenAI недавно представила последнюю версию своей технологии GPT 4, можно ожидать, что в ближайшее время будет объявлено о новых партнерских отношениях.

Пратик Тхакар

Руководитель глобальной творческой стратегии и контента Coca-Cola

Фото в тексте: Pratik Thaker / LinkedIn

Coca-Cola продемонстрировала большую приверженность ИИ, когда в прошлом месяце подписала контракт в качестве первого бренда в партнерстве OpenAI с Bain & Company. В рамках сотрудничества гигант по производству напитков будет использовать инструменты OpenAI, такие как ChatGPT, для повышения креативности своего маркетинга.

«Видение Coca-Cola по внедрению технологии OpenAI является самым амбициозным, которое мы видели у любой компании, производящей потребительские товары», — сказал Зак Касс, глава отдела выхода на рынок OpenAI, в заявлении для прессы.

Пратик Такар, глава отдела глобальной креативной стратегии и контента Coca-Cola, будет руководить экспериментами с ИИ со стороны производителя напитков. Никакие планы не разглашаются, но Такар, скорее всего, протестирует инструменты генеративного искусственного интеллекта в рамках продолжающейся кампании компании Real Magic, которую он помог запустить в 2021 году.

Кампания фокусируется на привлечении более молодой аудитории — еще одна причина для Такара и команды использовать популярные инструменты, такие как DALL-E 2 и ChatGPT.

Такар работает в Coca-Cola последние 10 лет, а в своей нынешней должности — с начала 2021 года. Ранее он руководил стратегией как в Grey Group, так и в McCann Worldgroup.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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Обложка снегерирована нейросетью Midjourney