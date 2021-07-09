Какие требования авиакомпании предъявляют к пассажирам в пандемию: список

Путешествия в текущей ситуации с коронавирусом требуют соблюдения ряда правил безопасности. Авиакомпании, в том числе зарубежные, соблюдают рекомендации Росавиации и Роспотребнадзора, а также внедряют свои правила. Эксперты сервиса «Туту.ру» собрали список актуальных требований популярных авиакомпаний — как для пассажиров, так и для персонала.

Содержание:

Посадка. В связи c необходимостью проверки ПЦР-тестов, заполненных анкет, деклараций здоровья и других документов, рекомендуется приезжать на регистрацию за 3 часа до вылета. Измеряют температуру пассажиров, и с температурой выше 37°С улететь нельзя. Лететь можно только в масках и перчатках, персонал предлагает пассажирам антисептик для рук. При посадке и высадке пассажиры должны соблюдать дистанцию 1,5 – 2 метра.

В самолете. Обслуживание в полете изменено. Все продукты питания и напитки будут подаваться в индивидуальной упаковке. Свою еду брать на борт можно, но она должна быть запечатанна.

Для пассажиров на борту. Ношение масок и перчаток обязательно в течение всего полета, независимо от возраста, категории и наличия медицинских противопоказаний. Менять маску нужно каждые три часа (новую выдаст бортпроводник). Верхнюю одежду необходимо размещать на верхних полках и не доставать без разрешения бортпроводников. Весь полет пассажиры должны оставаться пристегнутыми на местах, вставать разрешается только для посещения туалета.

Lufthansa

В аэропорту. Посещение залов ожидания ограничено.

Посадка. Посадка осуществляется по группам с соблюдением дистанции. Каждому пассажиру выдается дезинфицирующая салфетка.

В самолете. Все пассажиры, в том числе и вакцинированные, обязаны носить маску весь полет. Компания упростила бортовое обслуживание: в салоне не будут подавать открытую еду, а также прессу, пассажирам будут доступны только меню и карта безопасности.

В аэропорту. В Международном аэропорту Дубая обязательны маски и перчатки, в то время как в полете — только маски. Температура всех пассажиров и сотрудников аэропорта Дубая непрерывно отслеживается с помощью тепловых сканеров, а на каждой стойке регистрации и миграционного контроля установлены защитные барьеры. При регистрации пассажирам выдаются гигиенические наборы с масками, перчатками, антибактериальными салфетками и антисептиком для рук.

Пассажиры, следующие транзитом через Дубай, проходят тепловое сканирование после выхода из самолета. На стойках информации транзитной зоны также установлены защитные барьеры. Сотрудники «Эмирейтс» в СИЗ направляют пассажиров с безопасного расстояния. Перед посадкой на стыковочный рейс пассажирам выдаются новые гигиенические наборы, а после вылета все выходы на посадку дезинфицируются.

Посадка. Пассажиры заходят небольшими группами, первыми — с местами в «хвосте», последними — с местами в носовой части. Когда все пассажиры оказываются на борту, зоны выхода на посадку тщательно очищают. Места в салоне распределяются с учетом безопасного расстояния, а на полу в зоне выхода на посадку нанесена разметка для ожидающих пассажиров.

Тканевую или медицинскую маску необходимо носить во время посадки, на протяжении всего полета (кроме времени приема пищи) и при выходе из самолета. Детям до 6 лет и пассажирам с определенными противопоказаниями можно не носить маску (перед полетом необходимо заполнить форму медицинской информации MEDIF). В зависимости от требований пункта назначения, от пассажиров может потребоваться ношение перчаток или других средств индивидуальной защиты.

В самолете. Перед каждым рейсом самолеты дезинфицируются. Приборы и посуда перед подачей блюд тщательно стерилизуются.

Туалеты на борту постоянно дезинфицируются. В туалетах есть дезинфицирующее мыло и инструкция по мытью рук, уборка там производится каждые 45 минут. Салоны всех самолетов «Эмирейтс» оснащены фильтрами класса HEPA (High Efficiency Particulate Air), идентичными тем, что используют в операционных. Фильтры HEPA очищают воздух от пыли, аллергенов и микробов и могут извлечь до 99,999% вирусов, включая вирусы размером до 0,01 микрометра, такие как коронавирус. После полёта авиалайнеры проходят усиленную уборку и дезинфекцию.

Для пассажиров на борту. В салоне можно провозить только вещи первой необходимости: ноутбук, дамскую сумку, личный портфель или детские вещи. Рекомендуется взять личную ручку для заполнения миграционных и медицинских деклараций.

Пассажирам первого и бизнес-класса предоставляются одноразовые меню и винные карты, а также матрасы, пледы, подушки, наушники и игрушки в герметичной упаковке. Пассажиры первого класса в самолетах A380 могут воспользоваться душем SPA и получить персональный набор SPA-продуктов. Зоны отдыха на борту A380 и всех остальных самолетов открыты.

Экипаж и персонал. Бортпроводники полностью экипированы СИЗ. Предполетная подготовка проходит в особой зоне аэропорта, откуда команду доставляют сразу на борт. Если позволяет маршрут, время до возвращения экипажа в Дубай максимально сокращается, а на дальнемагистральных рейсах, которые требуют отдыха после полета, экипаж ждет обратный рейс в отеле с одноместным размещением. По возвращении в Дубай экипажи тестируются на COVID-19 и соблюдают 14-дневную изоляцию дома. Для дополнительной безопасности на время смены экипажам предоставляется автомобиль.

S7

В аэропорту. Пассажиры с температурой выше 37°С в аэропорт не допускаются. Во всех основных аэропортах авиакомпании в зонах регистрации есть мобильные санитайзеры. Все зоны обслуживания пассажиров — стойки регистрации, платежные терминалы — регулярно дезинфицируются. Сотрудники обеспечены антисептиками и работают исключительно в масках и перчатках. Пассажиры в аэропорту также обязаны носить СИЗ, а в зоне регистрации — соблюдать дистанцию по разметке.

Посадка. Во всех случаях, где это возможно, посадка производится с использованием «рукава» и пешеходных стоянок. Если же до самолета идет автобус, то авиакомпания старается увеличить их количество на каждый рейс, чтобы пассажирам было легче сохранять дистанцию. Перед каждой отправкой автобусы дезинфицируются.

Пассажиры приглашаются на посадку группами, начиная с тех, кто сидит в хвостовой части самолета. Если позволяет загрузка рейса, во время регистрации пассажиров рассаживают на безопасное расстояние друг от друга. При посадке пассажирам выдаются одноразовые салфетки с антибактериальным эффектом для дезинфекции рук.

В самолете. Самолеты проходят дезинфекцию, между рейсами салоны проветривают, все поверхности протирают. Самолеты укомплектованы термометрами для измерения температуры у пассажиров с симптомами инфекционного заболевания. Пледы и подушки дезинфицируются после каждого использования, инструкции по безопасности меняются чаще. Обязательно использование маски и перчатки в аэропорту и на борту; менять их нужно каждые 3 часа. Еду и напитки, которые пассажи принесли с собой на борт, включая детское питание, должно быть только в закрытой герметичной упаковке. В полёте рекомендуется минимизировать перемещение по самолету.

Экипаж и персонал. Бортпроводники проходят медосмотр перед каждым рейсом, во время полета носят маски и перчатки, не снимая, и регулярно обновляют средства защиты. Все экипажи получили инструкции на случай, если у кого-то на борту ухудшилось самочувствие или появились симптомы коронавируса.

Каждое блюдо из меню готовится и комплектуется в герметичные упаковки в специальных цехах бортового питания. Сотрудники цеха работают в защитных костюмах.

Nordwind Airlines

В аэропорту. Все зоны обслуживания и оборудование проходят регулярную дезинфекцию. Сотрудники обеспечены антисептиками и работают в масках и перчатках.

При посадке. Пассажиры на линии контроля посадки или при входе на борт будут проходить процедуру бесконтактной термометрии (с температурой выше 37°С лететь нельзя), а непосредственно перед посадкой должны обрабатывать руки в перчатках антисептиком.

Необходимо соблюдать усиленные правила личной гигиены, чаще мыть и обрабатывать антисептиком руки, сохранять социальную дистанцию при посадке и высадке.

В самолете. Самолеты Nordwind проходят дезинфекцию с помощью противовирусных средств до и после каждого рейса. Воздух в салоне проходит рециркуляцию через фильтры, которые соответствуют международным требованиям безопасности.

Для пассажиров на борту. Необходимо использовать маску и перчатки на всех этапах перелета, а на борту менять маску каждые 3 часа (использованные маски, перчатки и салфетки передавать для утилизации бортпроводникам). В салоне нужно снимать верхнюю одежду и размещать ее на багажной полке (доставать — с разрешения бортпроводника).

Весь полет нужно находиться в своем кресле с пристегнутым ремнем безопасности, не перемещаться по салону за исключением посещения туалета, соблюдая социальную дистанцию. Свои напитки и питание, в том числе детское, можно приносить на борт только в герметичной невскрытой упаковке. Верхнюю одежду размещать на багажной полке и доставать с разрешения бортпроводника.

Соблюдать правила использования СИЗ: менять маски каждые 3 часа, использованные маски, перчатки, салфетки передавать для утилизации бортпроводникам.

Экипаж и персонал. Перед каждым рейсом персонал проходит медосмотр с измерением температуры. Во время полёта экипаж носит маски и перчатки, регулярно обновляя СИЗ. Все экипажи Nordwind прошли инструктаж по действиям при ухудшении самочувствия пассажиров, включая оказание помощи и обеспечение изоляции больного.

Посадка. По возможности посадка производится с помощью «рукава», а при посадке с помощью автобуса их количество увеличивается, чтобы пассажирам было легче соблюдать дистанцию. Посадка возможно только в маске и перчатках, проводники выдают дезинфицирующие салфетки.

В самолете. Пассажиры должны заполнить бланк анкеты о состоянии здоровья Public Health Passenger Location Form. Весь полет пассажиры старше двух лет должны находиться в масках. Пассажиры, страдающие сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, астмой и аутизмом, которые мешают им носить маски долгое время, при наличии соответствующей справки могут путешествовать со щитами для лица. На детей 2-12 лет следует надевать маски подходящего размера.

Пассажиры, сидящие рядом, не должны есть одновременно. После того, как один закончил прием пищи и надел маску, другой может снять маску и начать есть. Запрещена ручная кладь, за исключением дамских сумок, мужских портфелей, сумок с ноутбуком и сумок для подгузников. Нельзя устраивать в проходах очереди в туалет.

Пассажиры, обнаружившие у себя во время полета высокую температуру, кашель, насморк должны сообщить бортпроводникам. После посадки пассажиры будут высаживаться из самолёта небольшими группами.

На каждом рейсе есть достаточное количество медицинских масок и специальная аптечка Biohazard, которая используется при выявлении пассажира с симптомами инфекционного заболевания.

Воздушные суда, включая кабины, перед каждым рейсом проходят дезинфекцию средством Авансепт 0,2%. При подозрении на наличие инфекционного больного на борту специальная бригада проводит дополнительную дезинфекцию самолета.

Для пассажиров на борту. Пассажиры допускаются в самолет с температурой ниже 37°С и в масках. В полетах более трех часов бортпроводники меняют маски у себя и пассажиров. Также на борту все пассажиры получат индивидуальный комплект антисептических салфеток.

Экипаж и персонал. На вывозных рейсах из-за рубежа бортпроводники дополнительно обеспечиваются комплектами СИЗ, включающими респиратор, маску, перчатки и защитный костюм.

Utair

В аэропорту. Все оборудование и стойки компании в аэропорту регулярно дезинфицируются. Все сотрудники проходят медосмотр перед полетом и используют маски, санитайзеры и перчатками как на земле, так и в полете. Такое же требование к пассажирам. Бизнес-залы Utair закрыты в большинстве аэропортов.

В аэропорту могут измерить температуру и в случае повышенной не пустить на борт. Регистрироваться на рейс рекомендуют на сайте или в мобильном приложении Utair, чтобы не создавать очереди к стойкам регистрации. Нужно использовать электронный посадочный талон, где это возможно.

Посадка. Пассажирам могут задать несколько вопросов, связанных со здоровьем. В очереди на регистрацию и посадку просят соблюдать дистанцию в 1,5 метра. При низкой загрузке рейса пассажиров рассаживают через одного.

В самолете. Авиакомпания проводит дезинфекцию самолета внутри и снаружи каждые 48 часов, а перед рейсом на борту производится дополнительная уборка с использованием утвержденных дезинфицирующих средств. Во время полета в самолетах Utair работают фильтры HEPA. На каждом рейсе есть аптечка и противоэпидемический комплект средств.

Авиакомпания заменила в самолётах влажные салфетки на антибактериальные, обычное мыло — на бактерицидное (все средства гипоаллергенны) и отказалась от раздачи прессы, подушек и пледов. Все пассажиры старше 5 лет во время полета должны носить маски и перчатки. Питание на борту — только в индивидуальной герметичной упаковке.

На каждом рейсе есть аптечка и противоэпидемический комплект средств. Если во время полета почувствуете себя плохо, сообщите бортпроводнику. Если вы оказались возле пассажира с признаками заболевания, обратитесь к бортпроводнику с просьбой пересадить вас.

Qatar Аirways

Посадка. На рейсах с малой загрузкой пассажиров рассадят максимально далеко друг от друга.

В самолёте. Qatar Airways соблюдает самые жесткие требования гигиены, включая регулярную дезинфекцию самолетов с использованием рекомендованных чистящих средств. Все белье и одеяла стираются, сушатся и гладятся при температурах, гарантирующих уничтожение микробов, а затем укладываются в отдельные герметичные пакеты сотрудниками в одноразовых перчатках. Все кухонные принадлежности и столовые приборы моются специальными средствами и ополаскиваются деминерализованной пресной водой при температурах, убивающих патогенные бактерии. Самолеты Qatar Airways оснащены фильтрами HEPA.

В полете бортпроводники временно прекратят накрывать столы для пассажиров бизнес-класса, передавая им еду на подносах. Это же касается и столовых приборов, которые будут не раскладываться перед гостями, а передаваться в запечатанном виде. В эконом-классе, как и раньше, все блюда и столовые приборы подаются пассажирам в запечатанном виде.

Для пассажиров на борту. Весь полет пассажиры старше 6 лет должны находиться масках. Авиакомпания предоставит маски для лица, но рекомендует использовать собственные, заранее подобранные средства защиты, так как они обеспечивают больший уровень безопасности и комфорта. При наличии противопоказаний к длительному ношению маски нужно предоставить бортпроводникам справку.

Пассажиры бизнес-класса смогут изолироваться с помощью раздвижных перегородок и полностью закрывающихся дверей, которыми оснащён салон Qsuite. Кроме того, они могут включить индикатор «Не беспокоить (DND)» и максимально ограничить свой контакт с бортпроводниками.

На бортовой кухне размещены большие емкости с антисептиком для рук, которым смогут воспользоваться как экипаж, так и пассажиры.

Экипаж и персонал. Бортовой персонал прошел тренинги по минимизации возможности заражения или распространения инфекции. Все сотрудники проходят проверку температуры перед рейсом и после его завершения, а в полете работают в полностью закрывающих тело защитных костюмах. Если у кого-то из коллег или пассажиров на борту проявляются симптомы инфицирования или результат теста на вирус оказывается положительным, контактировавшие с ним направляются на анализы и карантин.

Qatar Airways также изменила распределение экипажей по маршрутам. Теперь на ближне- и среднемагистральных рейсах в полет отправляются две группы бортпроводников: первая работает на рейсе из Дохи, вторая — на возвратном. При дальнемагистральных перелетах с ночевкой в другом городе сотрудники передвигаются исключительно на одобренном Qatar Airways транспорте и не покидают свой номер отеля.

Nordstar

Посадка. Обязательная термометрия для каждого. При частичной загрузке рейса пассажиров рассаживают на безопасном расстоянии друг от друга. Во время посадки пассажирам дезинфицируют руки и выдают дезинфицирующую салфетку в индивидуальной упаковке. По возможности посадка осуществляется с использованием «рукава». Посадка с помощью автобуса производится после дезинфекции салона.

В самолете. На самолетах Boeing 737-800 используется система фильтров HEPA, после каждого рейса салон убирают с помощью вирулицидных средств. В полете в основном используется одноразовая продукция. Обязательное использование масок и перчаток во время всего полета. Во время полета используется одноразовая продукция.

Экипаж и персонал. Команда проходит медосмотр перед каждый рейсом.

Aegean

До полета. Онлайн-регистрация за 48 часов до вылета для обеспечения социальной дистанции в аэропортах.

В аэропорту. Защитные перегородки на стойках продажи билетов, диспенсеры с антисептиками, маркировка на полу для дистанции, бесконтактное сканирование посадочных талонов.

Посадка. В случае трансфера к самолету (и от него) салон автобуса заполняется только наполовину. Посадка производится малыми группами, начиная с мест у окна.

В самолете. На каждом рейсе есть три свободных ряда, чтобы изолировать пассажира с потенциальными симптомами инфекции.

Для пассажиров на борту. Во избежание скопления в салоне пассажирам разрешено проносить на борт только одну единицу багажа (ноутбук / сумку или чемодан размеров допустимой ручной клади). То есть при наличии ручной клади женская сумка уже не допускается, и наоборот. В полете пассажирам раздают воду в индивидуальных бутылках, антисептические салфетки и заранее упакованные закуски. Пассажиры покидают борт малыми группами, начиная с мест у прохода.

AP Air Portugal

В аэропорту. На входах и на территории терминала аэропорта компания разместила дезинфицирующие гелевые диспенсеры. Пассажирам рекомендована самостоятельная регистрация, сдача багажа и бесконтактная процедура проверки и посадки, а соблюдение дистанции — обязательно. Бизнес-залы TAP закрыты.

Посадка. Посадка производится небольшими группами, начиная с «хвоста» (и наоборот при высадке).

В самолете. Начиная с 20 марта, все самолеты TAP Air Portugal ежедневно дезинфицируются утвержденными биоцидными средствами, а перед полетами на борту производится усиленная очистка. Самолеты оснащены фильтрами HEPA и вертикальной системой циркуляции воздуха, что обеспечивает полное обновление воздуха в салоне каждые 2–3 минуты.

Экипаж и персонал. Сотрудники TAP используют СИЗ и на борту, и на территориях аэропорта и офиса.

airBaltic

До полета. При плохом самочувствии авиакомпания рекомендует отложить полет. Регистрируйтесь на рейсы онлайн, где это возможно, чтобы свести к минимуму контакты с людьми. Регистрация открыта от 5 дней до 1 часа до вылета (в зависимости от типа билета и аэропорта). Закажите еду на рейс, добавьте багаж и другие услуги онлайн.

В аэропорту. С момента входа в аэропорт вылета и до момента выхода из аэропорта в пункте назначения пассажирам нужно использовать маску (исключение для детей младше 6 лет и тех, у кого есть медицинские показания). Весь персонал аэропорта также работает в масках и перчатках. Для безопасности сотрудников аэропорта на стойках регистрации и сдачи багажа установлены барьеры.

Пассажиров просят пользоваться дезинфекторами для рук, установленными в аэропорту, и держаться на расстоянии друг от друга везде, где это возможно: при регистрации, сдаче и выдаче багажа, проверках безопасности, посадке.

В некоторых аэропортах бизнес-залы Air Baltic закрыты.

Посадка. Посадочный талон рекомендуется показывать сотруднику аэропорта в электронном виде. Пассажиры с температурой выше 37,8°С улететь не смогут. Им рекомендуют обратиться в билетные кассы или центр обслуживания клиентов airBaltic в аэропорту и поменять дату вылета.

Посадочные автобусы перевозят меньше пассажиров. Посадка организована по частям, начиная с задних рядов. Если на рейсе есть свободные места, пассажиров рассадят. Обратите внимание, что место может быть изменено в последнюю минуту для соблюдения дистанции (семьи и группы будут сидеть рядом).

В самолете. Самолеты Airbus A220-300 оснащены фильтрами HEPA и дезинфицируются после каждого возвращения в Ригу, Таллин и Вильнюс. Дважды в неделю airBaltic проводит полную дезинфекцию самолетов, во время которой обрабатывается потолок, стены и другие поверхности на борту. Экипаж носит маску и перчатки на протяжении всего полета.

Для пассажиров на борту. Каждому пассажиру выдают конверт с защитной маской и дезинфицирующими салфетками. Маску нужно носить весь полет, она должна закрывать нос и рот. Чтобы сменить маску, нужно положить использованную обратно в конверт и отдать бортпроводникам для утилизации. Прежде чем надевать новую маску, нужно протереть руки дезинфицирующим средством.

Все продукты перед полетом готовятся и индивидуально упаковываются в соответствии с самыми строгими гигиеническими требованиями. Пассажиры экономкласса смогут выбрать еду и напитки из одноразового меню (питание бизнес-класса включено). Оплата на борту — только картой.

Посадка. Необходимо обработать руки в перчатках дезинфицирующим средством. Пассажиры без защитных масок и перчаток не будут допущены на борт.

В самолете. Использовать маски и перчатки на протяжении всего полета за исключением времени приема пищи; менять маску каждые 3 часа. Верхнюю одежду размещать на багажной полке (доставать можно только на рейсах в регионах с низкой температурой или с разрешения бортпроводника).

Весь полет следовать указанию «застегните ремни» и покидать свое кресло только для посещения туалета или в особых случаях (по салону не может перемещаться более одного человека).

Питание, в том числе детское, которое пассажиры принесли с собой, должно быть в герметичной упаковке (не вскрыто).

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