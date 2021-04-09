Пять привычек, которые отличают любителя от профессионала

Автор книги «Начни с главного» Гэри Келлер объясняет: мы связываем успех с дисциплиной, потому что она необходима для создания привычек. Они формируются примерно за 66 дней. После этого нам уже не нужно прилагать столько усилий, чтобы выполнять полезные действия.

Мы склонны считать профессионалов дисциплинированными. Однако чтобы сохранять высокие результаты, одной дисциплины недостаточно. Иначе бы на это уходило слишком много энергии. Дело в полезных привычках.

В книге «Война за креатив» Стивен Прессфилд рассказал о привычках, которые свойственны любителям. Представляем пять самых распространенных.

Работать по настроению

Полагаться на эмоции — значит не придерживаться постоянства и не показывать высоких результатов. Профессионал работает регулярно, как бы он себя не чувствовал.

Чтобы справиться с этой привычкой, полезно придерживаться утренних ритуалов. Они помогут настроиться и приступить к работе.

Профессионалы не руководствуются настроением. Если решение уже принято, они не тратят энергию, решая, стоит ли его осуществить. Они работают по графику, и вдохновение посещает их чаще. Сам процесс входит в привычку, что увеличивает шансы добиться выдающихся результатов.

Мечтать, но не работать над достижением целей

Многие строят планы, но далеко не все исполняют их. Писатель Гей Хендрикс в своей книге «Большой прыжок: победа над страхом и переход на следующий уровень» описывает «проблему верхнего лимита»: недостаток ясности, осознанности или отчаяние мешают нам действовать. Из-за этого люди часто препятствуют собственному развитию и остаются в зоне комфорта.

Обсуждать цели — совсем не то, что двигаться к их достижению. Когда мы делимся планами с окружающими и занимаемся мозговым штурмом, нам кажется, что результат уже достигнут. Поэтому ничего делать не надо.

Кроме этого, стоит учесть: постоянные отговорки и бездействие могут указывать, что цель не так желанна, как мы думаем. В любом случае, профессионал не придумывает предлоги. Он садится за стол и работает.

Бездействовать из-за страха

Часто мы предпочитаем ничего не делать, боясь последствий. Но это лишает нас перспектив. Профессионал действует вопреки страху.

Вот как это формулирует Лиа Валенсия Кей: «Я иду навстречу к мечте с трясущимися коленями. Я иду к ней со слезами в глазах и бабочками в животе».

Важно помнить, что мы — это не наши эмоции. Они не определяют нас. И страх не означает, что нужно останавливаться. Достаточно принять его и двигаться дальше.

Ждать вдохновения

Профессионал придерживается расписания. Он ценит вдохновение, но знает, что ожидание не поможет ему выполнить работу. Поэтому если трудиться каждый день, вероятность обрести вдохновение будет выше.

Любитель ждет озарения, потому что у него нет привычки создавать постоянно. Очень многие хотели бы написать книгу, но далеко не все становятся авторами. Само по себе вдохновение не гарантирует результатов. Дело не в лени, а в отсутствии полезной привычки.

Стремиться к быстрому и легкому успеху

Любитель может часто отвлекаться на административную работу, почту и простые дела, не касающиеся основной задачи. Их выполнение не требует много времени и дает ощущение продуктивной работы. Также непрофессионал часто испытывает «синдром блестящего объекта»: услышав хорошую идею, мгновенно переключается на нее и забрасывает предыдущую задачу. В результате незавершенные дела копятся, а реального прогресса нет.

Профессионал понимает, как важна регулярная и сосредоточенная работа. Он не распыляется на несколько крупных проектов: его энергия и силы бесценны. Он знает: концентрация даст лучший результат.

Между любителем и серьезным специалистом не так много различий. У профессионала столько же соблазнов и ненамного больше дисциплины. Однако он иначе реагирует на обстоятельства. Полезные привычки помогут изменить подход и перестать быть любителем.

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