Проблемы в команде: что они говорят о руководителе

Начальники часто жалуются: подчиненные не проявляют инициативу, работают слишком медленно и не хотят развиваться. Однако причина может быть не только в плохих кадрах, но и в руководителе: его проблемы отражаются на работе всей команды.

Нам легко дается наблюдение за поведением окружающих. При этом собственные поступки, а также их мотивы, заметить намного сложнее. Коуч и автор книги «Перезагрузка: лидерство и искусство взросления» Джерри Колонна считает, что разобраться в себе поможет следующий вопрос:

«Как я причастен к созданию условий, которые считаю нежелательными?»

В некотором роде мы позволяем проблемам происходить. Приняв это, стоит задуматься, почему это случается. И это интереснее всего.

Джерри предлагает проанализировать пять историй, которые произошли с ее подругой по имени Давина. В каждой ситуации команда испытывает проблемы, которые появились в том числе и из-за руководителя.

Проблема 1: «Работа идет слишком медленно»

Скорость появления новых релизов разочаровывает. В финальной версии обязательно встречается несколько ошибок, и чтобы ускорить запуск, Давина указывает лишь на самые важные.

Однако она не может скрыть от подчиненных свое разочарование. Причина такого поведения связана с учебой: в школе Давина была лучшей ученицей, но однажды получила не самую высокую оценку. Она навсегда запомнила разочарованное лицо преподавателя.

С тех пор она выработала защитный механизм: она замечает все возможные ошибки и неосознанно стремится к высокому, но недостижимому стандарту. Логично, что в ее команде работают такие же перфекционисты.

Проблема 2: «Подчиненные слишком поздно дают обратную связь»

Трудности внутри команды выбивают Давину из равновесия. Лучшие сотрудники Давины внезапно сообщили ей, что увольняются, чтобы отправиться в путешествие на несколько месяцев. Когда она пытается выяснить причины, ее заверяют: все прекрасно, просто они годами мечтали об этой поездке.

Дело в том, что подчиненные не хотят ее расстраивать. Она не любит конфликты и всеми силами пытается их избегать. Аналогично поступают и ее сотрудники, которые не желают обсуждать трудные темы.

Проблема 3: «Все работают слишком медленно»

Часто случается, что руководитель делегирует задание и надеется, что его выполнят мгновенно. Не получая обратную связь, он начинает переживать и уточнять статус работ. Беспокойство начальника передается всей команде.

В случае Давины проблема также носила личный характер: она не выносила, когда от нее дистанцировались и пыталась сразу же установить контакт. А как обычно реагируют на беспокойных людей? Их начинают избегать. Особенно если коллектив состоит из таких же беспокойных коллег.

Проблема 4: «Сотрудники не проявляют инициативу»

Даже если в команде много высококлассных специалистов, начальнику может казаться, что он завален задачами. Когда подчиненные пассивны, он чувствует разочарование и берет очередной проект на себя.

В таких ситуациях команда видит инициативность начальника и предпочитает не препятствовать ей. Причиной такого поведения может быть бэкграунд руководителя — например, годы работы в условиях высокой конкуренции, который привели к трудоголизму.

Стоит помнить, что нежелание делегировать и стремление лично контролировать задачи вредят инициативности команды.

Проблема 5: «Подчиненные недостаточно компетентны»

Итак, в коллективе отличная атмосфера, но по мере развития компании становится заметно: некоторые сотрудники (многие из которых уже давно дружат) не прикладывают достаточно усилий. Обсуждение проблемы в частной беседе не дает результатов.

Руководителю бывает трудно заметить, что бизнесу нужны навыки и опыт, которого нет у подчиненных. Желание нанимать в первую очередь друзей, а не профессионалов может свидетельствовать о наличии психологической проблемы и неуверенности в себе.

Очевидно, что люди, которых мы принимаем на работу, неслучайны. На выбор влияют:

наши собственные черты характера (склонность избегать конфликтов или перфекционизм);

опыт и проблемы (мы проецируем свои ошибки на других).

Иначе говоря, если со всеми окружающими что-то не так, у проблемы один общий знаменатель — мы сами.

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