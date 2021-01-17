СМИ: Apple начала разработку складного iPhone

Компания Apple начала разработку смартфона со складным экраном. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Отмечается, что на данный момент рабочий процесс находится на стадии создания дисплеев. Прототипа устройства пока нет.

Также компания пока не определила точный размер складного экрана. В частности, рассматривается вариант дисплея диагональю 6,7 дюйма (около 17 см), как у iPhone 12 Pro Max.

Большинство экранов, которые тестирует Apple, оснащены невидимым шарнирным механизмом складывания. Таким образом, при открытии телефона дисплей становится цельным. Так же устроены складные смартфоны Samsung, пишет издание. В то же время телефоны Microsoft имеют видимые шарниры, соединяюие две отдельные панели.

По данным Bloomberg, складной iPhone, вероятно, появится не скоро. Более того, возможно, компания примет решение не выпускать смартфон. Сейчас Apple сосредоточена на предстоящем в конце этого года выпуске новых флагманских устройств iPhone и iPad.

Фото: Bloomberg