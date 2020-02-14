10 практических советов, которые помогут каждому владельцу Apple Watch

Apple Watch могут облегчить выполнение множества повседневных задач — они позволяют не только проверять время и отправлять сообщения. Мы выбрали десять советов, которые сделают использование этих умных часов более эффективным.

Отключить звук уведомлений ладонью

Если уведомление пришло на Apple Watch в неподходящий момент, вы можете мгновенно запустить беззвучный режим. Для этого нужно накрыть часы ладонью на три секунды или больше. Чтобы включить эту функцию, зайдите в приложение Apple Watch на своем iPhone, а затем выберите «Мои часы» → «Звуки и осязание» → «Закрыть для отключения звука».

Найти iPhone

Свайпните вверх от циферблата Apple Watch, чтобы зайти в «Пункт управления». В нем нажмите на кнопку «Найти iPhone», после чего смартфон начнет издавать аудиосигнал.

Удержать звонок, пока не возьмете iPhone в руки

Хотя прием звонков с помощью Apple Watch выглядит довольно футуристично, он не всегда удобен. Если вы видите входящий вызов, но iPhone лежит где-то далеко, а начинать разговор с использованием часов не хочется, нажмите «Ответить на iPhone», чтобы перевести звонок в режим ожидания. Человек на другом конце провода будет слышать короткий повторяющийся звук, пока вы не ответите ему со смартфона.

Заранее написать шаблоны ответов

Набрать текст на самих Apple Watch не получится, но вы можете заранее написать несколько вариантов ответов на iPhone и потом отправлять их с умных часов. Для этого откройте приложение Apple Watch, а затем перейдите в раздел «Мои часы» → «Сообщения» → «Ответы по умолчанию».

Убрать все уведомления

Чтобы убрать с экрана одно уведомление, можно просто свайпнуть влево. Но если вам нужно избавиться от всех уведомлений одним нажатием, свайпните вниз и в открывшемся разделе «Уведомления» используйте Force Touch (сенсорная технология Apple, позволяющая распознавать силу нажатия на экран — прим. ред.), чтобы открыть опцию «Очистить все».

Поделиться своим местоположением

Если вы хотите показать другу свое текущее местоположение на карте, то в чате с ним воспользуйтесь Force Touch и нажмите «Отправить местоположение».

Получить подсказки во время движения

При перемещении по городу Apple Watch могут подсказывать, когда и куда нужно повернуть, с помощью технологии Taptic Engine. Если нужно повернуть налево, вы почувствуете две вибрации подряд, которые повторятся три раза. Если нужно повернуть направо, вы почувствуете 12 вибраций подряд. При приближении к пункту назначения Apple Watch сильно провибрируют один раз.

Выбрать, с каких почтовых ящиков получать уведомления

Чтобы выбрать электронные адреса, новые письма с которых будут отображаться на экране умных часов, откройте на iPhone приложение Apple Watch, а затем перейдите в раздел «Мои часы» → «Почта» → «Добавить адреса».

Посмотреть фотографии с iPhone

Приложение «Камера» на Apple Watch позволяет использовать часы не только для удаленной съемки, но и для просмотра получившихся кадров. Благодаря этому можно сначала убедиться, что групповой портрет вышел хорошим, и только потом идти за iPhone.

Сконцентрироваться

Наконец, вы можете использовать приложение «Дыхание», встроенное в Apple Watch. С помощью колесика Digital Crown укажите, сколько минут у вас есть на дыхательные упражнения. Далее нажмите «Старт».

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Фото: iMore