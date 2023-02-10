Как оформить профиль LinkedIn, чтобы привлечь больше рекрутеров

Найти и заполучить подходящую позицию — сложная задача. К счастью, ее можно упростить, если оформить страницу в LinkedIn так, чтобы рекрутеры сами обращались к вам с предложениями. Старший продуктовый дизайнер LinkedIn Кэти Жак рассказала, как работают алгоритмы соцсети и как под них подстроиться.

Как работает LinkedIn

Прежде чем перейти к советам, важно разобраться в механизме работы соцсети.

Во-первых, как и любая другая интернет-страница, профиль LinkedIn содержит ключевые слова, по которым его можно находить. Чтобы выбрать подходящих кандидатов, рекрутеры используют LinkedIn Recruiter — поисковик для профилей LinkedIn.

Скриншот: LinkedIn

Алгоритм LinkedIn Recruiter отображает не просто соответствующих запросу кандидатов, но также тех, кто проявляет интерес к трудоустройству. Он учитывает различные сигналы, в том числе активировал ли пользователь функцию «открыт к предложениям» и как быстро он отвечает на сообщения рекрутеров.

Как настроить профиль LinkedIn

Можно предположить, что менеджеры по найму обращают внимание лишь на раздел с опытом работы. Но это не единственный важный фактор.

Имя и заголовок

Заголовок — это раздел под вашим именем, где можно рассказать о своей деятельности. Там можно указать не только текущую должность, но и другие детали.

Харрисон Уилер — менеджер по дизайну в LinkedIn и ведущий подкаста Technically Speaking. Скриншот: LinkedIn

Если вы находитесь в поисках работы, укажите, какие предложения вас интересуют.

Эмма ищет «стажировку на 2023 год». Скриншот: LinkedIn

Рекрутеры, как правило, не ищут «ниндзя-дизайнера», поэтому используйте заголовок, соответствующий отрасли. Кроме того, будьте конкретны: вместо «дизайнера LinkedIn», что включает множество должностей с разным уровнем опыта, лучше написать «старший продуктовый дизайнер LinkedIn». Это привлечет компании с подходящими открытыми вакансиями.

Раздел «о себе»

Это поле особенно пригодится тем, кто меняет сферу деятельности и никогда не работал в желаемой области. Здесь расскажите, как предыдущий опыт пригодится вам в новой должности, подчеркните свои сильные стороны и опишите свой карьерный путь.

Опыт работы

Этот раздел должен быть кратким и хорошо читаемым. Для каждого места работы укажите основные обязанности и свой вклад в команду, а также награды и главные достижения. Если вы меняете сферу деятельности, выделите навыки из предыдущего опыта, которые будут полезны и на новом месте.

Если сотрудник работал в одной компании в течение нескольких лет, это говорит о том, что он лоялен и добился успеха в рамках организации. Поэтому добавьте информацию о повышениях, чтобы продемонстрировать свой карьерный рост.

Кристин Ляо, бывший менеджер команды по разработке LinkedIn Recruiter, рекомендует добавлять в этом разделе контекстуальные навыки к определенным должностям. Это показывает, насколько давно был освоен навык.

Навыки

Этот раздел отображается в LinkedIn Recruiter, поэтому перечислите в нем все умения, которые соответствуют желаемой должности. Профили других специалистов помогут определить, что стоит включить в список.

К примеру, UX-дизайнеры могут добавить такие навыки:

UX design (UX-дизайн);

UI design (UI-дизайн);

Product design (продуктовый дизайн)

Interaction design (дизайн взаимодействия);

Systems thinking (системный подход);

Wire framing (создание вайрфреймов);

Prototyping (прототипирование);

Usability testing (юзабилити-тестирование).

Отсортируйте список так, чтобы три главных навыка, отображаемых в профиле, соответствовали желаемой должности. Для этого нажмите Show all skills («показать все навыки»), а затем — на кнопку Reorder («переупорядочить») в выпадающем меню. Если вы меняете сферу деятельности, удалите навыки, которые для нее не актуальны.

В LinkedIn можно добавить до 50 навыков. Используйте эту возможность по максимуму — так профиль с большей вероятностью отобразится в результатах поиска.

Дальнейшие шаги

Когда с вами свяжется рекрутер, старайтесь отвечать ему своевременно и договориться о звонке. Даже если вы не готовы принять предложение, используйте возможность, чтобы выстроить отношения, а также узнать больше о вакансии и культуре компании.

В конце разговора можно попросить связать вас с сотрудником, занимающим соответствующую должность. Так вы сможете взглянуть на работу изнутри и понять, подходит ли она вам.

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Фото на обложке: BongkarnGraphic / Shutterstock