Как оформить профиль LinkedIn, чтобы привлечь больше рекрутеров

Найти и заполучить подходящую позицию — сложная задача. К счастью, ее можно упростить, если оформить страницу в LinkedIn так, чтобы рекрутеры сами обращались к вам с предложениями. Старший продуктовый дизайнер LinkedIn Кэти Жак рассказала, как работают алгоритмы соцсети и как под них подстроиться.
Как работает LinkedIn
Прежде чем перейти к советам, важно разобраться в механизме работы соцсети.
Во-первых, как и любая другая интернет-страница, профиль LinkedIn содержит ключевые слова, по которым его можно находить. Чтобы выбрать подходящих кандидатов, рекрутеры используют LinkedIn Recruiter — поисковик для профилей LinkedIn.
Скриншот: LinkedIn
Алгоритм LinkedIn Recruiter отображает не просто соответствующих запросу кандидатов, но также тех, кто проявляет интерес к трудоустройству. Он учитывает различные сигналы, в том числе активировал ли пользователь функцию «открыт к предложениям» и как быстро он отвечает на сообщения рекрутеров.
Как настроить профиль LinkedIn
Можно предположить, что менеджеры по найму обращают внимание лишь на раздел с опытом работы. Но это не единственный важный фактор.
Имя и заголовок
Заголовок — это раздел под вашим именем, где можно рассказать о своей деятельности. Там можно указать не только текущую должность, но и другие детали.
Харрисон Уилер — менеджер по дизайну в LinkedIn и ведущий подкаста Technically Speaking. Скриншот: LinkedIn
Если вы находитесь в поисках работы, укажите, какие предложения вас интересуют.
Эмма ищет «стажировку на 2023 год». Скриншот: LinkedIn
Рекрутеры, как правило, не ищут «ниндзя-дизайнера», поэтому используйте заголовок, соответствующий отрасли. Кроме того, будьте конкретны: вместо «дизайнера LinkedIn», что включает множество должностей с разным уровнем опыта, лучше написать «старший продуктовый дизайнер LinkedIn». Это привлечет компании с подходящими открытыми вакансиями.
Раздел «о себе»
Это поле особенно пригодится тем, кто меняет сферу деятельности и никогда не работал в желаемой области. Здесь расскажите, как предыдущий опыт пригодится вам в новой должности, подчеркните свои сильные стороны и опишите свой карьерный путь.
Опыт работы
Этот раздел должен быть кратким и хорошо читаемым. Для каждого места работы укажите основные обязанности и свой вклад в команду, а также награды и главные достижения. Если вы меняете сферу деятельности, выделите навыки из предыдущего опыта, которые будут полезны и на новом месте.
Если сотрудник работал в одной компании в течение нескольких лет, это говорит о том, что он лоялен и добился успеха в рамках организации. Поэтому добавьте информацию о повышениях, чтобы продемонстрировать свой карьерный рост.
Кристин Ляо, бывший менеджер команды по разработке LinkedIn Recruiter, рекомендует добавлять в этом разделе контекстуальные навыки к определенным должностям. Это показывает, насколько давно был освоен навык.
Навыки
Этот раздел отображается в LinkedIn Recruiter, поэтому перечислите в нем все умения, которые соответствуют желаемой должности. Профили других специалистов помогут определить, что стоит включить в список.
К примеру, UX-дизайнеры могут добавить такие навыки:
- UX design (UX-дизайн);
- UI design (UI-дизайн);
- Product design (продуктовый дизайн)
- Interaction design (дизайн взаимодействия);
- Systems thinking (системный подход);
- Wire framing (создание вайрфреймов);
- Prototyping (прототипирование);
- Usability testing (юзабилити-тестирование).
Отсортируйте список так, чтобы три главных навыка, отображаемых в профиле, соответствовали желаемой должности. Для этого нажмите Show all skills («показать все навыки»), а затем — на кнопку Reorder («переупорядочить») в выпадающем меню. Если вы меняете сферу деятельности, удалите навыки, которые для нее не актуальны.
В LinkedIn можно добавить до 50 навыков. Используйте эту возможность по максимуму — так профиль с большей вероятностью отобразится в результатах поиска.
Дальнейшие шаги
Когда с вами свяжется рекрутер, старайтесь отвечать ему своевременно и договориться о звонке. Даже если вы не готовы принять предложение, используйте возможность, чтобы выстроить отношения, а также узнать больше о вакансии и культуре компании.
В конце разговора можно попросить связать вас с сотрудником, занимающим соответствующую должность. Так вы сможете взглянуть на работу изнутри и понять, подходит ли она вам.
Фото на обложке: BongkarnGraphic /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Ищите общих знакомых, пишите кратко и рассылайте апдейты: как пропитчить инвестора в LinkedIn
- 2 5 незаменимых сервисов для SMM-специалиста
- 3 7 стартапов, которые принесли больше всего денег инвесторам
- 4 Средний бразилец хотел от нас 14 зарплат в год по $7000 в месяц. И это нормально!
- 5 Битва капитализаций: Apple стоит как 12 «Газпромов»
ВОЗМОЖНОСТИ
10 февраля 2023
10 февраля 2023
10 февраля 2023