Главные мировые автопремьеры марта

Первый весенний месяц богат на мировые автомобильные премьеры, причем сразу два бренда решили представить свои новинки в Международный женский день, 8 марта. Основной акцент компании сделали на самом популярном сегодня сегменте – кроссоверах.

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Ford Everest

Список мартовских мировых премьер открывает американский кроссовер Ford Everest. Дебют новинки запланирован на 1 марта.

Бренд уже открыл некоторые подробности о модели и показал тизеры, сняв слой камуфляжной пленки. На видео можно заметить, что у автомобиля будет другая решетка радиатора и новые воздухозаборники. Все карты относительно внешности компания откроет только на официальной презентации, которую можно будет увидеть на YouTube и Facebook.

Также американский бренд раскрыл некоторую информацию по технической части новинки. Полностью моторную гамму не представили, но есть основания ожидать в линейке Ford Everest

3,0-литровый турбированный дизельный двигатель V6. В тандеме с ним будет современная 10-ступенчатая автоматическая коробка передач. Кроме этого, возможно появление гибрида – 2,3-литрового бензинового мотора с электрической составляющей.

Что касается интерьера, то здесь также раскрыты далеко не все подробности. Совершенно точно у новинки появится большая информативная цифровая панель приборов с диагональю 12 дюймов и головное устройство последнего поколения. Все остальное можно будет увидеть и узнать во время официальной премьеры автомобиля.

Renault Austral

Долгожданный паркетник от Renault с интересным названием Austral дебютирует в праздник – Международный женский день, 8 марта. Интересно, что это не просто новинка, а компактный кроссовер, который в 2022 году на авторынке заменит модель Kadjar.

Бренд знакомил автолюбителей с будущей моделью постепенно. Сначала компания раскрыла только имя нового кроссовера. Но даже этим марка смогла заинтриговать, заявив, что «теперь, когда обнародовано новое имя модели, волшебство только начинается». По мнению компании, название Austral ассоциируется с яркостью, природой и пространством с безграничными возможностями.

После бренд показал эскизы новинки, а позже появились и официальные фотографии с замаскированным в пленке автомобилем, изображения интерьера и, наконец, тизерный ролик, где мельком была показана машина без камуфляжа.

Не так давно марка поделилась последней перед премьерой картинкой нового кроссовера. Дизайн-скетч, на котором показан весь паркетник, о многом может рассказать.

Согласно рисунку внешность Renault Austral будет достаточно яркая: агрессивный бампер, «клетчатая» решетка радиатора, рельефный капот, светодиодная оптика и новая эмблема.

В салоне прослеживаются сходства с Megane E-Tech Electric. Как заявляют в компании, у новинки будет «монолитный» дисплей, но при этом между экранами цифровой приборной панели и мультимедийной системы разместился вертикальный воздуховод. Также на картинках можно увидеть встроенный в центральный тоннель бокс и нишу под тачскрином.

По технической начинке кроссовер можно назвать родственником Nissan Qashqai третьей генерации. У них одна платформа CMF C/D, но при этом француз в длину больше, правда ненамного: Austral – 4,51 метра, Qashqai – 4,49 метра.

Предварительно также известно, что в моторной гамме модели будут представлены и гибридные двигатели: турбированный мотор 1,3 TCe с 12-вольтовым стартер-генератором и турбомотор 1,2 TCe с 48-вольтовым генератором, а также гибрид E-Tech мощностью 200 лошадиных сил.

Mazda CXа60 PHEV

Также Международный женский день в качестве премьерного выбрал и японский бренд Mazda. 8 марта 2022 года станет знаковым в истории компании не только благодаря дебюту нового кроссовера, но и потому что в этот день марка начнет выпуск подзаряжаемых гибридов CX-60.

Пока известно, что у обновленного кроссовера будет заднеприводная платформа. Из-за нее инженерам пришлось изменить пропорции автомобиля: капот стал длиннее, а передний свес короче. Кроме того, в глаза бросаются широкие колесные арки. Но в общей картинке модели кардинальных изменений не предусмотрено, передняя часть автомобиля выполнена по образу и подобию последних новинок марки.

Зато «подкапотных» изменений куда больше. Подзаряжаемая версия базируется на 2,5-литровом четырехцилиндровом двигателе и электромоторе, общая мощность – 300 лошадиных сил. Также планируются вариации кроссовера с шестицилиндровыми Skyactive-X и Skyactive-D (бензин и дизель), работающих вместе со стартер-генератором на 48 Вольт.

По салону известно следующее: он будет «элегантным и высококачественным». Как отметили в компании, в отделке интерьера будут присутствовать натуральный клен, кожа наппа, японский текстиль и хромированные элементы.

Volkswagen ID.Buzz

Выбивается из общего списка главных мировых автомобильных премьер марта только Volkswagen. Бренд, в отличие от многих производителей, подготовил не кроссовер, а микроавтобус, да еще и электрический. Премьера ID.Buzz запланирована на 9 марта.

Стоит отметить, что у марки большие ожидания от новинки. И это не просто так, в свое время версия микроавтобуса с двигателем внутреннего сгорания стала настоящей легендой. Сейчас немецкий бренд хочет повторить этот успех, но только с электрической версией.

Другая политика в компании и относительно секретности. Volkswagen не сильно скрывает новинку. Автомобиль уже успели показать на видео, сделав крайне тонким слой камуфляжа, а не так давно, на тестах, машина была почти без пленки.

По технической части раскрыты следующие подробности: микроавтобус разделит платформу с электрическими ID.3 и ID.4 – это будет архитектура MEB. Разниться версии модели будут по емкости аккумуляторной батареи. Максимум, который автомобиль сможет проехать без подзарядки – 550 км. В этом варианте новинка, скорее всего, будет полноприводной, общая мощность модели может достигать 400 лошадиных сил.

Кроме того, в компании отметили, что вместе с классической модификацией на выбор покупателям будет доступна модель с удлиненной базой.

Maserati Grecale

Последней премьерой первого весеннего месяца станет новый люксовый кроссовер Maserati Grecale. Презентация автомобиля назначена на 22 марта.

Стоит отметить, что это не переделка, не возрождение и не замена одной модели на другую, а абсолютно новый автомобиль. Работа над ним началась еще осенью 2020 года. Интересно, что назвали модель в честь холодного ветра Средиземного моря

Как и другие автопроизводители, компания сначала показывала замаскированную в пленке машину, а недавно выпустила тизер, где Maserati Grecale можно увидеть без камуфляжа.

Судя по фотографиям, новинка будет брутальной, с фирменной большой решеткой радиатора. С кормы кроссовер напоминает Levante. Кроме того, у модели замечен диффузор и выхлопная система с четырьмя патрубками.

Также в СМИ просочилась информация, что Grecale могут поставить 3,0-литровый «битурбомотор» V6 серии Nettuno. Это собственная разработка компании. Такой же мотор стоит у суперкара MC20, его мощность – 630 «лошадок». Вместе с двигателем идет восьмиступенчатая автоматическая коробка передач DCT с двумя сцеплениями. Возможно, у новинки будет и мягкогибридная силовая установка, а в будущем и полностью электрическая.

Фото на обложке: Mazda Motor Europe/Twitter

Фото: Ford, Renault, Mazda, Maserati