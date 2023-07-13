Венчурная компания Balderton займется благополучием основателей портфельных стартапов

Чрезмерное давление на основателей стартапов может навредить им самим и бизнесу — и инвесторы это понимают. Лондонская Balderton решила действовать на опережение и предложить выгорающим фаундерам поддержку: советы по питанию, сну и психическому здоровью.

Когда Etsy заплатила $1,6 млрд за покупку Depop в 2021 году, для основателя лондонского приложения о моде Саймона Беккермана это было нечто большее, чем просто большой чек.

Это также было кульминацией десятилетия стресса, недосыпания и, временами, физической боли, вспоминает он. Когда сделка длиною в 9 месяцев была завершена, вспоминает он, «в течение недели я мог случайно заплакать каждые пару часов. Я думаю, это было облегчение — мы прошли через эту черную дыру и выбрались с другой стороны».

Эта «черная дыра» включала в себя уход из компании на год в 2015 году, после того как усиливающиеся боли в животе в конечном итоге стали слишком мучительными для него, чтобы он мог работать.

«Это было так больно, что однажды я проснулся и сказал: "Если я зайду в офис еще на один день, я умру"», — добавляет Беккерман. Позже у него диагностировали хронический гастрит, который он объяснил стрессом, связанным с управлением стартапом.

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Большинство успешных технологических предпринимателей признали бы, что проводят долгие часы вдали от близких. Некоторые вспоминают, как мало они спали в трудные времена. Немногие стали бы так откровенно, как Беккерман, обсуждать напряжение на работе, даже несмотря на то, что глобальный кризис финансирования стартапов повысил уровень их стресса.

Но в последние пару лет некоторые начали открыто говорить о своем психическом здоровье. Бывший глава Monzo Том Бломфилд признался, что испытывал стресс, беспокойство и потерю сна, когда покидал необанк в 2021 году, критикуя «миф об основателе-супергерое».

Некоторые технологические инвесторы сейчас понимают, что чрезмерное давление на предпринимателей может плохо сказаться как на бизнесе, так и на самих основателях. Многие руководители признают, что плохой сон и питание, а также пренебрежение физическими упражнениями могут привести к неправильному принятию решений.

Balderton, лондонская венчурная компания и один из первых инвесторов Depop, собирается попробовать подход большего вмешательства. Это одна из первых венчурных компаний в мире, запустившая программу улучшения самочувствия основателей, в которых она инвестировала.

«Если вы не замечаете, что вы тратите больше сил, чем следовало бы, и никогда ничего не делаете, чтобы окупить затраты, в какой-то момент вы пересекаете черту», — говорит Суранга Чандратиллаке, партнер компании.

Нынешний технологический спад только усилил потребность в такой схеме. «Нет никаких сомнений в том, что в данный момент вы видите людей, испытывающих дополнительное напряжение», — добавляет он.

Компания предполагает, что забота о фаундерах поможет ей заключить больше сделок, а также повысит шансы ее портфеля на успех.

«В долгосрочной перспективе мы ведем себя довольно эгоистично, — объясняет Чандратиллаке. — Мы думаем, что это в их интересах, но это также и в наших интересах — так мы зарабатываем деньги».

Идея Balderton в том, чтобы относиться к основателям стартапов как к высокоэффективным спортсменам. Компания сотрудничает с WellFounded, которая первоначально разработала свою программу совместно с технологическим инвестором Mosaic Ventures, чтобы предложить шестимесячные индивидуальные курсы для руководителей, охватывающие вопросы питания, фитнеса, сна и психического здоровья.

Для руководителей привлекли коуча и проводят специальные мероприятия, чтобы побудить их делиться опытом. По большей части это оплачивается Balderton, хотя основателей также просят внести свой вклад в программу.

«Ожидается, что основатели, как и элитные спортсмены, должны будут справляться со стрессом и тревогой под давлением... одновременно снижая риск эмоционального выгорания, истощения и неудач.

Профессиональные спортсмены делают это, тренируя свой мозг... чтобы более эффективно справляться со стрессом... и уделяя приоритетное внимание уходу за собой», — говорит Саймон Маршалл, бывший профессор психологии производительности и жизнестойкости Калифорнийского университета в Сан-Диего, который консультировал Balderton по программе.

Чандратиллаке, который присоединился к Balderton в 2014 году после «изнурительного» десятилетия работы с системой для поиска видео Blinkx, признает, что определенное давление и страдания неизбежны для основателей: «Венчурный бизнес — это нечеловеческое и безумное ускорение за короткий период времени, которое позволяет вам масштабно расти. Это никогда не будет легко, никогда не будет работой с 9 до 5».

«Речь идет о том, чтобы продержаться 10 или 20 лет, а не сгореть за пять», — отмечает Чандратиллаке.

Беккерман признает, что в конце концов был хорошо вознагражден за свое «ужасное» время в Depop. Но его опыт выгорания отличается от карикатурного мачо-предпринимателя из технологической сферы. Один из самых ярких примеров — Илон Маск, который хвастался тем, что спит на полу фабрики Tesla, совмещая обязанности в нескольких многомиллиардных компаниях.

Зачастую непредсказуемое поведение Маска является «хорошим показателем того, что стресс делает с вами — он ухудшает процесс принятия решений», — говорит Уте Стефан, профессор предпринимательства в Королевской бизнес-школе Королевского колледжа Лондона.

«Существует множество свидетельств того, что вы можете стать лучшим предпринимателем — быть более продуктивным, творческим, и в конечном счете ваш бизнес будет работать лучше, — если будете заботиться о своем благополучии» — считает она.

Исследование Стефана показывает, что, хотя предпринимателям трудно избежать стресса, он не обязательно должен вызывать ухудшение здоровья или влиять на их производительность. Главное — сон продолжительностью более семи часов и сбалансированное питание. Сложнее заметить, когда вы начинаете перегорать.

«Забота о себе не обходится бизнесу дорого, она укрепляет его и делает более успешным», — говорит Стефан.

Если человек начинает меньше гордиться достижениями и чувствует, что ничего не успевает сделать, или ему не хватает энергии — это ранние признаки эмоционального выгорания. «Как только вы поймете, что выматываете себя, вы сможете что-то с этим сделать... Забота о себе не обходится бизнесу дорого, она укрепляет его и делает более успешным», — говорит Стефан.

Но обсуждение вопросов психического здоровья, особенно в технологическом секторе, все еще стигматизировано. Янош Барберис и Аннабель Кэмерон пытаются изменить это с помощью своей компании FoundersTaboo, которая проводит мероприятия и онлайн-курсы, посвященные благополучию технологических предпринимателей.

Барберис, работавший в стартапах, называет две проблемы: знаменитый принцип «работает — не трогай», который царил на бычьем рынке последние 10 лет и подошел к концу в прошлом году, и, в более широком смысле, психологию «рутинной работы стартапа», из-за которой выгорание стало «знаком почета» среди основателей.

Крах Silicon Valley Bank и снижение инвестиций в технологии за последние 12 месяцев стали «шоком для системы», считает Барберис. «Все те основатели, которые больше не в состоянии зарабатывать легкие деньги, начинают осознавать, как важно ясно мыслить, что невозможно при слабом психическом здоровье», — говорит он.

Кэмерон, имеющая образование в области психологии, признает, что академических исследований предпринимательского благополучия и его связи с производительностью «не хватало» — фактор, который затруднял убеждение многих технологических инвесторов реинвестировать свои гонорары в психическое здоровье своих основателей.

«На человеческом уровне, на личном уровне это имеет смысл, — говорит она, — но если мы хотим реализовать это в более широком масштабе, нам нужны какие-то конкретные данные, подтверждающие это».

FoundersTaboo работает со Стефаном из King's, чтобы собрать больше данных.

Беккерман уже запустил свой следующий стартап Delli — онлайн-маркетплейс для независимых производителей продуктов питания: своего рода Etsy для еды, где можно найти ремесленный маринад, чатни ручной работы, соусы с острым перцем и веганские колбаски ндуя для пиццы. Но на этот раз он использует другой подход.

Он признается, что в Depop «никогда не ходил в спортзал и пил много вина» после работы с коллегами. «Это была моя терапия — бокал вина вечером» — говорит он.

Вместе с Делли он привлек к работе соучредителя, с которым работал в Depop, Мари Петровицку, чтобы скрасить одиночество, которое он испытывал как единственный основатель. Он сократил потребление вина и, по предложению вернувшегося инвестора Балдертона, нанял личного тренера, коучей по производительности и здоровью.

Он говорит, что иногда все еще испытывает беспокойство, от которого сводит живот. Но благодаря консультантам и фитнес-программам он справляется с этим лучше.

«Каждое утро я очень быстро кручу педали на велотренажере, чтобы расслабиться, — говорит он, — и иногда я даже плачу, когда делаю это».

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