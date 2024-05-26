Что такое банковское сопровождение контрактов: порядок и условия

Банковское сопровождение контрактов — контроль всех расчетов банком. Это нужно для того, чтобы предоставить безопасность и надежность сделок между контрагентами. В статье узнаете про осуществление банковского сопровождения, что такое БСК и как оно работает для юридических и физических лиц. В статье рассматриваются основные аспекты БСК.

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Что такое банковское сопровождение контрактов и зачем оно нужно?

БСК — контроль банком всех операций исполнителя по контракту. Банк, который выступает в роли посредника, защищает интересы сторон от возможных рисков и непредвиденных обстоятельств. БСК повышает кредитоспособность компании и укрепляет ее позиции на рынке.

Виды банковского сопровождения контракта

Есть два вида БСК — простой и расширенный. Простой предполагает основные финансовые операции, которые связаны с исполнением договорных обязательств. При подключении простого тарифа, банк помогает:

рассчитываться по договору,

вести счета клиента,

урегулировать платежи,

разобраться в информации об операциях по отдельным счетам.

Расширенный тариф включает в себя более сложные операции и дополнительные услуги. Вы сможете:

организовать внешнеэкономическую деятельность,

получить консультацию по вопросам финансирования и страхования рисков,

мониторить расчеты по счетам всех участников договора,

управлять расходами,

обращаться за технической экспертизой по необходимости,

получать отчеты по всей цепочке исполнителей.

Выбор между простым и расширенным тарифом зависит от сложности и объема сделки, а также от индивидуальных потребностей предпринимателя.

Стоимость БСК

Во всех случаях базовая версия не предполагает оплаты за услугу. Максимальный размер комиссии за расширенную, определяемый согласно постановлению Правительства РФ №963 от 2014 года, рассчитывается в зависимости от стоимости проекта и составляет:

1,15% на сумму от 500 млн до 1 млрд рублей;

1,12% от 1 млрд до 5 млрд рублей;

1,09% для государственных контрактов от 5 млрд до 10 млрд рублей;

1,05% в рамках госзакупок от 10 млрд до 15 млрд рублей;

1,00% на сумму свыше 15 млрд рублей, заключенных в результате проведения торгов.

Зачем контролировать денежные потоки

Контроль денежных потоков нужен владельцам крупного и малого бизнеса. Это нужно, чтобы эффективно и безопасно проводить финансовые операции. Вот главные плюсы:

Безопасность и прозрачность. Все транзакции отслеживаются, что снижает риск мошенничества и отмывания денег. Банк защищает интересы сторон. То есть, гарантирует, что все платежи и другие обязательства выполняются вовремя и в полном объеме. Упрощается документооборот. Участники ведут электронный документооборот и и имеют возможность автоматически отслеживать платежи и другие события. Это экономит время и ресурсы. Вы управляете рисками. Клиенты смогут идентифицировать и смягчать потенциальные риски, связанные с выполнением договора. Например, банк может проводить финансовую проверку исполнителя или установить резервные счета для обеспечения покрытия непредвиденных расходов. Соблюдаются требования законодательства. Может помочь соответствовать нормативным требованиям, связанным с государственными, контрактами на крупные суммы или контрактами в определенных отраслях. Повышаются доверие и репутация клиентов. БСК договор считается более надежными и привлекательными для потенциальных подрядчиков. Это может улучшить репутацию и повысить шансы на заключение выгодных сделок. Сокращаются споры. Независимый контроль и прозрачность, могут помочь сторонам предотвращать конфликты или быстро разрешать их, если они возникнут.

Когда нужно подключать БСК?

Предоставляется услуга БСК для юридических лиц, которым нужно контролировать материальную часть своего бизнеса. Банк поможет предпринимателю отследить, чтобы во всех его компаниях разумно тратились деньги, не допускались перерасходы и были правильно распределены ресурсы.

Важно: услуги БСК банк для физических лиц не предоставляет.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 20.09.2014 N 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов» поставщик или заказчик обязан обратиться в банк для сопровождения в случаях:

Если кредитно-финансовая организация и поставщик заключили кредитную сделку на сумму менее 30% контракта, но не менее размера аванса.

Если было заключено соглашение с банком о предоставлении гарантии.

Порядок проведения банковского сопровождения

Рассмотрим, что нужно для БСК на конкретном примере.

Владелец строительной компании решил воспользоваться БСК для нового проекта по строительству жилого комплекса. Для этого ему нужно выполнить следующие действия:

Прийти в отделение банка с проектом и подрядчиком. Предоставить пакет документов, в список входят учредительные документы, финансовая отчетность компании за последний год и проектная документация. Открыть счет. После проверки документов специалист банка поможет открыть специальный банковский счет для ведения проекта. Бизнесмен должен внести первичный взнос, который нужен для активации счета. Заключить договор банковского сопровождения.

Важно знать про осуществление банковского сопровождения контракта. Это поможет контролировать расходы и повысит доверие к проекту со стороны инвесторов и клиентов.

Как устроено банковское сопровождение?

В БСК участвуют как корпоративные клиенты, так и частные лица.

Рассмотрим последовательные этапы:

Все начинается с открытия счета в банке. Клиент предоставляет необходимые документы, банк проверяет их, и после успешной проверки счет открывается. Это может быть как текущий счет для повседневных операций, так и специальный счет, например, для проекта. После того, как открыли счет, банк начинает контролировать все финансовые операции. Это включает проверку легальности переводов, соответствие требованиям законодательства и внутренним правилам банка. Работники банка помогают клиенту разбираться в финансовых вопросах, консультируют по налоговым аспектам, инвестиционным стратегиям и другим важным темам. Например, если компания хочет инвестировать средства, банк может предложить несколько вариантов и помочь выбрать наилучший. Банк регулярно предоставляет клиенту отчеты о состоянии счета и проведенных операциях. Это помогает клиенту держать финансы под контролем и вовремя реагировать на любые изменения.

Кто использует банковское сопровождение:

крупный и малый бизнес,

инвесторы,

частные лица.

Договор БСК

Договор банковского сопровождения контрактов — надежный способ защиты интересов всех участников сделки. Он предоставляет гарантии безопасности, прозрачности и удобства, что особенно важно при больших и сложных проектах.

Банк выступает как независимый посредник, который контролирует, чтобы все обязательства выполнялись. Это позволяет сторонам сконцентрироваться на выполнении своих задач без беспокойств о финансовой безопасности сделки.

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К примеру, две компании заключили контракт на строительство здания. Для того, чтобы сделка была безопасной, они решили воспользоваться услугой банковского сопровождения. Вот, как происходит :

Заключить договор с банком. Обе компании подписывают договор с банком, который станет посредником в их финансовых отношениях. Банк открывает спецсчет. На этот счет заказчик переводит средства для оплаты работы. Контроль этапов: По мере выполнения этапов строительства компания предоставляет банку отчеты о выполненных работах. Проверка. Банк проверяет отчеты и подтверждает выполнение работ. Только после этого он перечисляет соответствующую сумму компании, которая построила здание.

Рассмотрим основные элементы договора:

Стороны договора. Заказчик, исполнитель и банк. Обязанности банка. Контроль за выполнением условий договора и перевод средств. Порядок расчетов. Условия и этапы перевода средств. Ответственность сторон.

Главные преимущества для исполнителя контракта

Гарантия оплаты. Исполнитель беспокоится о том, получит ли он оплату за свою работу в срок. Договор банковского сопровождения контрактов устраняет этот страх.

К примеру, строительная компания взяла на себя обязательство по созданию нового офиса для фирмы. По условиям договора банковского сопровождения деньги за проект переведут на специальный счет строительной компании в банке. Как только компания завершит определенный этап работ и предоставит банку доказательства выполнения, банк автоматически перечислит средства на счет.

Уверенность в выполнении условий контракта заказчиком. Иногда бывает, что заказчик меняет условия контракта или задерживает оплату. С банковским сопровождением такого не произойдет. В договоре четко прописаны все этапы и условия работы. Банк следит за их соблюдением, и если заказчик захочет внести изменения, это должно быть согласовано с обеими сторонами и банком. Это защищает исполнителя от односторонних изменений и задержек.

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Упрощенный документооборот. Банк берет на себя большую часть бумажной работы, которая связана с финансовыми операциями и проверками выполнения условий контракта. Исполнителю больше не нужно каждый раз составлять счета-фактуры и акты выполненных работ заказчику.

Доверие со стороны клиентов. Наличие БСК повышает доверие к исполнителю со стороны других потенциальных клиентов.

Если компания демонстрирует своим новым клиентам, что она работает с банковским сопровождением, это повышает ее репутацию. Клиенты видят, что компания заботится о прозрачности и надежности сделок.

Главные преимущества для заказчика

Контроль расходов. Заказчик может быть уверен, что средства будут потрачены исключительно на выполнение условий контракта. Компания выделяет бюджет на строительство офиса. Средства находятся на специальном счете в банке и могут быть отправлены исполнителю только после подтверждения, что работа выполнена. Это защищает заказчика от рисков неправильного использования средств исполнителем.

Уверенность в качестве работы. Банк проверяет документы, которые подтверждают, что работы выполнены, что снижает риск недобросовестного исполнения обязательств.

Прозрачность всех финансовых операций. Все операции фиксируются и контролируются банком, что упрощает управление финансами.

Снижение рисков. Если возникнут какие-либо споры или разногласия между сторонами, заказчик может обратиться в банк, чтобы уточнить условия по договору БСК. Это поможет эффективно решить конфликт.

Экономия времени. Заказчику не нужно лично контролировать каждый этап работ и проверять документы. Банк сможет предоставить заказчику итоговые отчеты и уведомления о выполнении.

Договор банковского сопровождения контрактов предлагает значительные преимущества как для исполнителя, так и для заказчика. Исполнитель получает гарантии оплаты и защиту от односторонних изменений условий, а заказчик — контроль за расходами, уверенность в качестве работ и снижение рисков. Это делает такой договор удобным и надежным инструментом для обеих сторон.

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