Что такое оборотный кредит и каковы условия его получения

Сейчас средние ставки по кредитам для предпринимателей и компаний высокие: иногда от 13% годовых при выполнении всех условий, но чаще от 19%. Бизнесу приходится искать разные формы финансирования, и одна из них — оборотный кредит. Екатерина Борщева, директор по продажам банка для бизнеса «Бланк», рассказала, когда стоит взять оборотный кредит, а когда лучше воздержаться.

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Что такое оборотный кредит

Оборотный кредит — краткосрочное финансирование для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под ежемесячные, а не годовые проценты. Эти средства бизнес сразу же запускает в оборот. То есть ИП или юрлицо закрывает определенные нужды компании (например, сокращает кассовый разрыв), окупает финансирование и в итоге получает прибыль. Получается, что в плюсе все: и банк, и ИП.

Особенно банковский продукт актуален для торгового бизнеса. Пример: ИП продает на маркетплейсе толстовки. Ежемесячный оборот — 5 млн рублей. Однако перед тем как продать толстовки, их нужно закупить, скажем, на 2 млн рублей. В таком случае предприниматель может постоянно брать оборотные кредиты: закупать на них товары, а затем окупать кредит и выходить в прибыль за счет объёмов продаж, рекламы и новых клиентов.

Кто может получить оборотный кредит

Кому кредит подойдет:

бизнесу с постоянными месячными оборотами и коротким циклом реализации;

товарным ИП и компаниям, особенно из сферы розницы и логистики.

Кому кредит не подойдет:

бизнесу с нестабильным оборотом и длинным циклом реализации;

бизнесу с незакрытыми кредитами, который планирует погашать их с помощью оборотного финансирования.





Оборотный кредит могут взять и ИП, и юрлица, если соблюсти два условия:

Срок регистрации бизнеса. В каждом банке он разный, но обычно от трёх месяцев. В некоторых организациях — не менее шести месяцев. Так банк будет уверен в рентабельности ИП или компании, поскольку получит отчетность за два квартала. Гражданство и резидентство. Предприниматель должен быть гражданином России, а юрлицо — резидентом.





Виды оборотных кредитов

Выделяют следующие виды оборотных кредитов: единовременный оборотный кредит и оборотная кредитная линия. Рассмотрим подробнее.

Единовременный оборотный кредит. Это обычное краткосрочное финансирование: бизнес берёт нужную сумму, тратит её на свои нужды и возвращает в установленный срок, например, через три месяца. Деньги поступают на расчетный счет, как только банк одобряет финансирование, а предприниматель его активирует. Чтобы получить консультацию по кредиту, чаще всего не обязательно иметь расчетный счет в выбранном банке. Однако для получения средств открыть его придется.

Оборотная кредитная линия. Она бывает возобновляемой и невозобновляемой:

Возобновляемая линия работает так: предприниматель или юрлицо берет нужное количество средств в рамках лимита, возвращает деньги, а затем при необходимости занимает снова. После погашения лимит восстанавливается. Например, если банк одобрил ИП лимит 1 млн рублей, то он может занимать столько, сколько нужно, не выходя за лимит. Если в апреле ему нужно 200 тыс. рублей, он берет и через месяц возвращает, а затем может снова взять 200 тыс. или даже 1 млн. Каждый раз лимит будет восстанавливаться до 1 млн рублей. В невозобновляемой кредитной линии лимит при погашении не восстанавливается. Средства можно брать несколько раз, но опять же не выходить за установленный лимит. Например, ИП одобрили линию на 1 млн рублей. Он может взять 500 тыс. рублей, вернуть их, но занять снова до 1 млн не получится. Максимум дадут 500 тысяч: и так, пока не закончится лимит.





Особенности оборотного кредита и его отличия от других способов кредитования

У оборотного кредита много особенностей, которые отличают его от классических видов кредитования.

Сроки. В среднем от трех месяцев до года.

Время одобрения. Главное отличие оборотного кредита от других — возможность проще обосновать причины финансирования. Как правило, отчитываться о тратах не нужно. Однако в некоторых случаях банк может запросить дополнительные отчеты.

Сумма и ставка. Они всегда индивидуальны. Сумма зависит от оборотов бизнеса и его благонадежности. Ппроцентная ставка — от ключевой ставки, объемов финансирования и кредитной истории. В большинстве случаев она выше ставок по обычным кредитам или овердрафтам.

Более того, обычно банки устанавливают лимиты, например, не менее 200 тыс. рублей и не более 10 млн. Может быть и такая ситуация: предприниматель запросил 500 тыс. рублей, а ему одобрили 800 тыс. или большую сумму. Но из них он может взять только 500 тыс. рублей. К тому же некоторые организации предлагают особые условия для некоторых категорий бизнесов. Например, мы поддерживаем селлеров на маркетплейсах и понижаем для них ставки.

Цель выдачи. Для выдачи оборотного кредита банку не нужно знать, на что именно предприниматель будет тратить средства. Бизнес-планы предоставлять не надо.

Без залога. Если банк уверен в рентабельности бизнеса, он одобрит финансирование без залога. Однако малым предпринимателям с небольшим и или непостоянным оборотом нужно быть готовым к тому, что придется запрашивать материальное обеспечение или поручительство. Для ООО поручительство требуется практически всегда.

Когда оборотный кредит поможет бизнесу

Ставка по оборотному кредиту выше, чем по обычному или овердрафту. Однако его нужно брать в особых случаях. Главное — использовать его для поддержания основной деятельности, которая приносит максимальную прибыль. Ниже несколько частых случаев, когда банковский продукт поможет бизнесу.

Сезонные траты. У некоторых компаний, помимо основной деятельности, есть сезонная. Чтобы получить от нее прибыль, можно запросить финансирование в банке. Так бизнес точно будет готов к пику покупок.

Например, фермер круглый год торгует молоком, а летом делает вкусное мороженое из домашнего молока. Для этого ему нужно закупить дополнительные ингредиенты: красители, шоколад, вафельные рожки и т.д. И здесь поможет оборотное кредитование, которое ИП быстро закроет в пик сезона.

Непредвиденные затраты. ИП решил масштабироваться и заложил на это 1 млн рублей. Однако некоторые покупатели задержали оплату и денег не хватило. Чтобы не проседать в прибыли, бизнес может обратиться в банк и получить оборотный кредит, который он закроет после масштабирования и получения средств от клиентов.

Масштабирование бизнеса. Финансирование дает ИП возможности для расширения дела: закупки рекламы, найма нового персонала, аренды офиса и т.д. Это помогает повысить прибыль компании и легко расплатиться с банком.

Работа с крупным клиентом. Крупный клиент — всегда серьезные денежные и трудовые затраты. Например, к небольшому бренду одежды обратился ведущий банк для разработки мерча. Для этого ИП придется нанять больше сотрудников и подрядчиков, чтобы успеть в срок.

Когда не стоит брать оборотный кредит

Бывают случаи, когда ИП или юрлицу лучше не запрашивать финансирование в банке.

Для долгосрочных целей. Оборотный кредит в этом случае бессмысленен, поскольку вложения будут окупаться дольше срока погашения. Например, бренд верхней одежды планирует через год открыть новый цех и расширить бизнес. Это требует огромных вложений и большего количества времени. Такой способ финансирования на это не рассчитан.

Для погашения других кредитов. Суть продукта — в его моментальном вложении в бизнес и окупаемости. Если погашать с помощью него долгосрочные кредиты, можно попасть в долговую яму. Кроме того, ставка рефинансирования достаточно высокая.







Если нет четкого бизнес-плана. Если у ИП нет стратегии вложения средств и их окупаемости, кредит сделает финансовое положение компании более шатким. Например, предприниматель продает на маркетплейсе косметику. Поставки из других стран не налажены полностью, поэтому нет уверенности в постоянной прибыли. В таком случае бизнесу нужно проработать схему закупок, отследить метрики и уже тогда брать кредит на рекламу или расширение дела.

Можно ли взять оборотный кредит, если уже есть кредит

Если у вас уже есть кредит, вы можете также рассмотреть оборотное кредитование. Главное — убедиться, что средства действительно будут работать, а общая кредитная нагрузка не будет превышать определенный процент от суммы дохода.

Например, доход ИП — 200 тыс. рублей в месяц, из которых 70 тыс. рублей он тратит на выплату кредитов. Кредитная нагрузка: (70 000/200 000) х 100% = 35%. ИП в «безопасной зоне», если этот показатель не выше 50%. В ином случае финансирование могут не одобрить.

Как взять оборотный кредит для бизнеса

Схема такая же, как и с другими банковскими кредитами:

выберите банк с наиболее выгодными условиями;

подготовьте документы: свидетельство о регистрации ИП или юрлица, выписки из ЕГРИП или ЕГРЮЛ, ИНН (также могут понадобиться бизнес-план, финансовый отчет и поручительство, если вы ООО);

оформите заявку на кредит: после одобрения подпишите договор, и деньги поступят на ваш расчетный счет.





Итоги и главные мысли

Кратко о том, что было в статье:

Что значит оборотный кредит для бизнеса? Это краткосрочное финансирование. Предприниматель или юрлицо должны вложить средства в бизнес и окупить их. В плюсе и банк, и компания. Ставка рефинансирования высокая, но зато кредит проще получить, если банк уверен в надежности бизнеса, поскольку он нецелевой и не нужен залог. Такой способ финансирования подойдет тем, у кого есть четкий план вложения средств. Особенно он актуален для селлеров, у которых большие объемы продаж. Среди наиболее выгодных вложений — масштабирование бизнеса и работа с крупными клиентами. Оборотный кредит для бизнеса точно не подойдет для погашения других кредитов, долгосрочных целей и тем, у кого нет плана окупаемости, так как можно легко оказаться в непростом финансовом положении.

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