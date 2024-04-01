В статье вы найдете информацию о банковских гарантиях по 44-ФЗ: что это и какие они бывают, когда они требуются для участия в тендерах, как их оформить и какие документы для этого понадобятся.

Чтобы участвовать в тендерах и получить банковскую гарантию, нужно знать много деталей, связанных с финансами и организацией процесса.

Банковская гарантия по 44-ФЗ — это обязательство банка покрыть расходы за компанию, если она не сможет выполнить свои договорные обязательства в рамках государственных и муниципальных закупок. Это удобно, так как не требует от компании дополнительных залогов.

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Что такое банковская гарантия по 44 ФЗ

Независимая (банковская) гарантия по 44-ФЗ, — это обязательство банка покрыть финансовые убытки заказчика, если поставщик не выполнит свои обязательства по государственному контракту. Это дает заказчику уверенность в том, что он сможет вернуть свои средства даже в случае проблем с исполнением договора.

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Банковская гарантия работает как страховка: если что-то идет не по плану, банк возместит убытки заказчика. Этот инструмент повышает доверие к поставщику и облегчает сотрудничество между бизнесом и государственными организациями, уменьшая вероятность финансовых потерь из-за невыполнения договорных обязательств.

Виды банковской гарантии

В процессе госзакупок по 44-ФЗ выделяют три основных вида банковских гарантий, каждая из которых отвечает за свой этап взаимодействия между поставщиком и заказчиком:

Гарантии заявки: подаются вместе с заявкой на участие в торгах. Они служат залогом серьезности намерений участника и защищают заказчика от ситуаций, когда победитель аукциона отказывается заключить контракт. Обеспечение исполнения контракта (ОИК): гарантия предоставляется после того, как договор с победителем аукциона подписан. Она служит обеспечением того, что поставщик выполнит все свои обязательства согласно условиям контракта. Обеспечение гарантийных обязательств (ОГО): такие гарантии необходимы для подтверждения качества предоставляемых товаров или услуг. Они гарантируют: если поставщик обнаружит недостатки, он исправит их за свой счет.

Кроме банковской гарантии, существует и другой способ обеспечения выполнения контрактных обязательств — путем перечисления денежных средств на специальный счет. Однако этот метод предполагает временную «заморозку» части оборотных средств компании, что может быть неудобно с точки зрения финансового планирования.

Когда понадобится банковская гарантия для тендера

Банковская гарантия необходима для проведения тендеров по 44-ФЗ в следующих случаях:

Для обеспечения заявки по 44 ФЗ

Требуется в случаях, когда начальная максимальная цена (НМЦК) превышает 1 млн рублей. В такой ситуации гарантия подается вместе с заявкой на участие в тендере. Для тендеров с НМЦК менее 1 млн рублей возможность требования обеспечения остается за заказчиком.

Для обеспечения исполнения контракта

Это требование актуально для контрактов, заключаемых по итогам выбора победителя аукциона или конкурса. Если закупка проводится через запрос котировок или выбор единственного поставщика, требование о предоставлении обеспечения исполнения контракта определяется заказчиком, если иное не предусмотрено законодательством.

Для обеспечения гарантийных обязательств

Потребуется, когда в документации тендера указана необходимость предоставления гарантии. Это гарантирует, что поставщик возместит убытки или устранит недостатки своих товаров или работ. Гарантию следует предоставить до момента подписания акта приемки работ или товара.

На данный момент банковская гарантия — единственный гарант доверия между сторонами государственных закупок, минимизирующий риски невыполнения или неправильного исполнения контрактных обязательств, который предусмотрен в законодательстве России.

Какие требования предъявляют к банковской гарантии по 44‐ФЗ

Банковская гарантия по 44-ФЗ должна обеспечить надежную защиту прав заказчика и четкое понимание обязательств банка и поставщика.

Перечислим основные требования к гарантии:

Сумма гарантии должна точно соответствовать объему закупки, чтобы полностью покрыть все возможные риски нарушения контракта.

должна точно соответствовать объему закупки, чтобы полностью покрыть все возможные риски нарушения контракта. Детальное описание обязательств поставщика исключает любые разночтения, четко определяя условия исполнения контракта.

исключает любые разночтения, четко определяя условия исполнения контракта. Финансовые обязательства банка предусматривают выплату неустойки за задержку — 0,1% от суммы гарантии за каждый день просрочки после наступления срока требования.

предусматривают выплату неустойки за задержку — 0,1% от суммы гарантии за каждый день просрочки после наступления срока требования. Момент исполнения обязательств фиксируется как дата поступления денег на счет заказчика, что обеспечивает прозрачность и точность финансовых операций.

фиксируется как дата поступления денег на счет заказчика, что обеспечивает прозрачность и точность финансовых операций. Срок действия гарантии соответствует законодательным требованиям, защищая интересы заказчика на весь период выполнения контракта и, при необходимости, период гарантийного обслуживания.

соответствует законодательным требованиям, защищая интересы заказчика на весь период выполнения контракта и, при необходимости, период гарантийного обслуживания. Перечень документов для выплаты прописан ясно, уменьшая риск споров при исполнении гарантии.

прописан ясно, уменьшая риск споров при исполнении гарантии. Согласие банка на бесспорное списание подтверждает готовность к быстрому урегулированию проблем без вмешательства суда.

Эти требования делают банковскую гарантию надежным инструментом для обеспечения контракта в рамках государственных и муниципальных закупок.

Как оформить гарантию

Банковскую гарантию могут выдать только организации, соответствующие строгим критериям и внесенные в специальный перечень Минфина:

Коммерческие банки — они должны быть аккредитованы и получить право от государства на предоставление гарантий.

— они должны быть аккредитованы и получить право от государства на предоставление гарантий. Госкорпорация «ВЭБ.РФ» — ключевой игрок в поддержке крупных проектов на территории России.

— ключевой игрок в поддержке крупных проектов на территории России. Фонды содействия кредитованию и поручительства — эти фонды поддерживают малый и средний бизнес, участвующий в государственной поддержке МСП, и должны соответствовать определенным критериям.

— эти фонды поддерживают малый и средний бизнес, участвующий в государственной поддержке МСП, и должны соответствовать определенным критериям. Евразийский банк развития — предоставляет гарантии для участников закупок из стран ЕАЭС в рамках межгосударственного сотрудничества, исключая Россию.

Не забывайте, что банковская гарантия будет признана действительной только в случае, если финансовая организация включена в утвержденный Минфином перечень.

Какие документы запросит гарант

Вам нужно подготовить и предоставить следующие документы:

Заявление о предоставлении гарантии.

Заполненную анкету — ее форма предоставляется непосредственно гарантом.

Копии учредительной документации компании.

Подтверждение полномочий руководителя (копия приказа о назначении).

Доверенность от компании, если заявку подает представитель.

Бухгалтерскую отчетность за последние периоды с подробной расшифровкой и налоговые отчеты.

Контракт на выполнение работ или поставку товаров, а также данные о госзакупке. Иногда достаточно предоставить ссылку на закупку в Единой информационной системе.

После сбора и предоставления всей необходимой документации гарант проводит анализ и заключает договор на предоставление банковской гарантии, чтобы обеспечить финансовую поддержку в рамках выполнения госконтрактов.

Как долго рассматривают вопрос о предоставлении гарантии

Срок анализа и принятия решения по предоставлению гарантии варьируется в зависимости от политики и внутренних процедур каждой финансовой организации. Обычно для оценки заявки и сопутствующих документов требуется от одного до двух рабочих дней.

Этот срок может быть сокращен для клиентов, уже имеющих действующие отношения с банком, благодаря предварительному знанию банком истории сотрудничества и финансового состояния заявителя. В таких случаях решение о выдаче может быть принято в течение дня обращения.

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Эффективность и скорость рассмотрения заявок повышается благодаря налаженной коммуникации между клиентом и финансовой организацией, а также предоставлению полного и точного пакета документов, требуемых для оценки. Следует отметить, что в определенных случаях, когда требуется дополнительная проверка информации или внешняя экспертиза, срок рассмотрения может быть увеличен.

Почему могут отказать в гарантии

Банки и гарантийные фонды могут не предоставить гарантию по 44 -ФЗ по ряду причин, часто связанных с финансовой надежностью и кредитной историей поставщика. Это могут быть:

Молодой возраст компании или недостаточный опыт работы с государственными заказами.

Плохая история кредитов и займов организации или ее руководителей.

Судебные тяжбы или наличие исполнительного производства в отношении вашей фирмы.

Могут ли не принять гарантию?

Заказчики в сегменте госзакупок анализируют предоставленные банковские гарантии, и случается, что они не могут быть приняты по ряду причин.



Самые частые основания для отказа:

отсутствие финансовой организации, выдавшей гарантию, в аккредитованном списке Министерства финансов;

неверно указанный период действия гарантии;

неточности в реквизитах участников сделки;

несоответствие документа критериям и требованиям, определенным законодательством.



Для предотвращения подобных ситуаций нужно заранее и внимательно проверить все детали банковской гарантии до ее отправки заказчику. Это позволит ускорить процесс подтверждения и избежать задержек в участии в тендерах.

Каков размер банковской гарантии

Размер напрямую зависит от цели использования гарантийного инструмента, а также установленной изначально максимальной стоимости контракта (НМЦК). Заказчик уточняет точную обеспечительную сумму в тендерной документации:

Для обеспечения заявки: от 0,5% до 1% от НМЦК для тендеров до 20 млн рублей и от 0,5% до 5% для тендеров свыше этой суммы.

Для обеспечения исполнения контракта: Сумма от 0,5% до 30% от НМЦК. Специальные условия предусмотрены для СМП и СОНКО, при этом размер обеспечения адаптируется под персональные условия обеспечения контракта и может зависеть от предусмотренного аванса.

Для гарантийных обязательств: Максимально 10% от НМЦК или окончательной контрактовой цены. Минимальный порог законодательно не ограничен.

Условия банковских гарантий: срок действия и размер

Гарантия по 44-ФЗ действует как финансовое обязательство со стороны банка перед заказчиком, которое страхует исполнение контрактных обязательств поставщиком.

Этот механизм предусматривает два основных параметра: период действия и сумму поручительства, которые варьируются в зависимости от типа гарантии.

Банковская гарантия для обеспечения заявки. Оформляется при участии в аукционах с начальной ценой свыше 5 млн рублей, служит подтверждением серьезности намерений участника. Размер финансового поручительства 0,5-5% от НМЦ, с определенными льготами для определенных категорий поставщиков.

На обеспечение исполнения контракта (ОИК). Нужна для заключения госконтракта и размер поручительства устанавливается заказчиком в пределах 0,5-30%, с особыми условиями для контрактов с авансовыми платежами и для малого бизнеса и НКО.

На обеспечение гарантийных обязательств (ОГО). Используется для подтверждения качества поставляемой продукции или услуг, с максимальной суммой БГ до 10% и специальными сроками действия, превышающими гарантийный период.

Перечисленные выше инструменты позволяют участникам госзакупок гарантировать выполнение обязательств перед заказчиком и сделать проще процесс участия в тендерах.

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