5 когнитивных искажений, которые мешают экономить и копить деньги

Копить долги по кредитным картам невыгодно, однако большинство потребителей предпочитают платить лишь минимальный взнос.

С точки зрения математики это нерационально, но ученые объясняют это когнитивным искажением — эффектом якоря. Этот термин заимствован из поведенческой экономики и обозначает тенденцию чрезмерно полагаться на информацию, предоставленную нам.

Например, если в выписке по кредитной карте указывается сумма минимального платежа, потребители используют ее как ориентир, решая, сколько заплатить каждый месяц.

И это лишь один из примеров того, как наш мозг мешает нам грамотно распоряжаться деньгами.

Здесь и сейчас

Предвзятость настоящего можно описать выражением YOLO (you live only once, вы живете лишь раз). Мы склонны слишком ценить настоящее, часто в ущерб будущему. Ряд работ, в том числе исследование Университета Род-Айленда, опубликованное в 2019 году, показывают, что эта предвзятость настоящего мешает нам копить. Оно часто приводит к избыточным тратам.

Осознавая проблему, мы можем ей сопротивляться, считает Джеймс Чой, профеесор финансов в Йельской школе менеджмента. В исследовании, посвященном штрафам за досрочное снятие средств, доктор Чой и его коллеги проверили эту идею.

Людям раздали деньги, которые можно было внести на два разных счета. С одного можно было изъять средства в любое время. С другого, который назвали «счетом обязательств», досрочно снять деньги можно было только с комиссией в 10-20%. В некоторых случаях участники эксперимента совсем не могли вывести средства раньше времени.

Команда обнаружила, что, когда на обоих счетах выплачивалась одинаковая процентная ставка, люди вносили больше денег на «счет обязательств». Другими словами, участники догадывались, что в будущем у них возникнет соблазн снять деньги, поэтому выбирали счет, который наказал бы их за это.

«Похоже, люди осознавали свое смещение к настоящему и решили противодействовать ему», — считает доктор Чой. В этом случае хорошее решение для тех, кто хотел бы копить, — завести пенсионный или иной счет с комиссией за досрочное изъятие.

Статус-кво

Мы не очень любим перемены. Текущие условия всегда кажутся нам предпочтительными, и поэтому все, что может их нарушить — от выплаты долга до ребалансировки инвестпортфолио — кажется пугающим и некомфортным.

Предвзятость статуса-кво мешает нам формировать хорошие финансовые привычки, поскольку мы предполагаем, что для этого нужно идти на серьезные изменения.

«Всякий раз, когда кто-то готовится к финансовым изменениям, он представляет себе спартанский образ жизни, — говорит Мэдисон Шарик, сертифицированный специалист по финансовому планированию из Питтсбурга. — Вы отменяете все свои подписки. Вы начинаете есть лапшу. Вы отказываетесь от отпуска. Думаю, представляя финансовые изменения, мы часто представляем именно это, но все не должно быть именно так».

Вместо этого начинайте с небольших шагов. Например, 50-летняя Сара Фернандес давно пользуется кредитными картами. Она оплачивала ими все — обед в ресторане, покупки и отпуск, и со временем долг достиг $20 тысяч. В качестве решения она составила план выплат и сократила траты.

«Мне нужен был бюджет, чтобы точно знать, сколько мы зарабатываем, сколько тратим и куда именно это идет», — говорит она.

Чтобы накапливать сбережения, Мэдисон Шарик рекомендует максимально автоматизировать процесс.

Слишком радужный взгляд

Когда мы задумываемся о будущем, мы склонны предполагать, что оно будет лучше настоящего. Нейроученый Тали Шарот называет эту тенденцию предвзятостью оптимизма, описывая ее как привычку переоценивать вероятность позитивных событий и преуменьшать вероятность негативных. Как и предвзятость настоящего, эта тенденция может заставить людей откладывать достижение финансовых целей.

Исследование, проведенное в 2014 году, показало, что люди меньше экономят, когда предполагают, что будущее будет позитивным. Но когда их проинструктировали думать, что «будущее будет точно таким же, как настоящее», доля денег, которые они откладывали, выросла.

Мэдисон Шарик полностью согласна с результатами исследования. Многие клиенты, с которыми она работала, даже те, кто приближается к выходу на пенсию, пренебрегают сбережениями, поскольку предполагают, что позже у них будет больше возможностей. «Они думают, что в конце концов у них появятся деньги и проблемы решатся сами собой», — говорит она.

Чтобы побороть это когнитивное искажение, можно использовать практику благодарности. Она заставляет ум концентрироваться на настоящем.

Особенно легко поддаться такому мышлению во время экономического спада — можно лишь надеяться, что будущее будет лучше. И доктор Чой, и Шарик отмечают, что рецессия может усугубить любое из этих предубеждений, поскольку мы более склонны поддаваться им, когда испытываем финансовый стресс. Но даже сохраняя оптимизм, не стоит отказываться от хороших финансовых привычек в настоящем.

Следовать за толпой

Стадный эффект — склонность принимать решения, основываясь на наших наблюдениях за поведением окружающих. Фернандес говорит, что именно так она и накопила долг по кредитной карте.

«У всех, кого мы знали, были кредитные карты, и никто не беспокоился о том, чтобы расплатиться по ним. Я видела, как друзья покупали все, что они хотели, и мне хотелось вписаться и сделать то же самое», — вспоминает она.

Исследование, проведенное в 2015 году, продемонстрировало, что эффект толпы заставляет людей больше тратить на предметы роскоши. Когда вы видите, что все в вашем районе ездят на Tesla, легко решить, что, возможно, вам тоже нужен такой автомобиль.

Шарик отмечает, что один из способов решения этой проблемы — ограничить время в социальных сетях.

«Когда у вас возникает ощущение, что все остальные отправляются в отпуск или открывают дорогие бутылки шампанского, это кажется нормой», — говорит она. Подобные изображения часто поощряют траты.

Эксперт по финансовому планированию отмечает: «Никто никогда не напишет в социальных сетях, что не сможет полностью оплатить свой счет по кредитной карте или был вынужден залезть в долги, чтобы купить что-то».

В целом, люди склонны учитывать то, что делают другие, чтобы принимать свои собственные решения — даже если это не приводит к тому, чтобы поддаться стадному инстинкту. Например, в другом исследовании 2015 года людям, которые не очень много откладывали на пенсионный счет, рассказали, сколько накопили их сверстники. Обнаружив, что другие их опережают, они начали тратить еще больше.

Доктор Чой, соавтор исследования, объясняет, что при наблюдении за сверстниками происходит несколько вещей. Если человек видит, что он сильно отстает, то либо начинает прилагать больше усилий, чтобы достичь того же результата, либо разочаровывается.

Иногда финансовая прозрачность может быть полезной, но зная, что делают другие, мы можем отвлечься от собственного финансового прогресса. Доктор Чой советует иметь финансовую цель, чтобы не отступать от курса.

«Наличие финансового плана, по-видимому, связано с гораздо лучшими финансовыми результатами», — говорит он. Это начинается с базового бюджета, но помогает поставить цель, например, избавиться от долгов, чтобы накопить на семейный отдых. Когда у нас есть значимая цель, бороться с когнитивным искажением проще.

Эффект привязки

Это искажение означает, что мы склонны цепляться за самую свежую информацию, которую получаем.

Психологи Дэниел Канеман и Амос Тверски проиллюстрировали эту тенденцию в хорошо известном исследовании. Участников спросили, какой процент африканских стран входит в Организацию Объединенных Наций, и их ответы варьировались в зависимости от случайного числа, которое им давали перед тем, как задать вопрос.

В реальном мире это часто проявляется на переговорах. Например, если вы проходите собеседование на должность с определенной стартовой зарплатой, но потенциальный работодатель называет гораздо меньшую цифру, вы можете подсознательно привязаться к этой цифре и согласиться на более низкую зарплату, чем первоначально планировали.

Исследование, проведенное в 2022 году, показало, что это когнитивное искажение также может влиять на решения людей при выборе финансовых продуктов. Авторы также предположили, что финансовое образование помогает противодействовать этому предубеждению.

Если осведомленность — это первый шаг в борьбе с этими предубеждениями, то, возможно, финансовая грамотность — следующий.

Источник.

Обложка снегерирована нейросетью Midjourney