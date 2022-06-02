Как пользоваться иностранными счетами и не получить штраф?

Артур Дулкарнаев, финансовый эксперт сервиса проверки контрагентов Rusprofile , рассказывает, как россиянам в текущих реалиях пользоваться иностранными счетами и не получить штраф от налоговой.

На фоне введенных санкций, колебаний курса и массовых релокаций многие россияне задумались об открытие счета в иностранном банке. Кому-то он нужен, чтобы принимать оплату, находясь за рубежом, от клиентов или работодателей из России, другому — получать деньги от иностранных клиентов, находясь в РФ, третьему — конвертировать рубли в валюту и хранить их на иностранном счете для личный целей.

Содержание:

Законно ли сейчас иметь иностранные счета и какие документы это регулируют

Зарубежные счета россиян — предмет валютного регулирования и валютного контроля РФ. Пользование ими определяется тремя институциями:

Сейчас граждане России могут законно иметь банковские и брокерские счета в зарубежных банках, а также иностранные электронные кошельки. Ограничения есть для чиновников, их супругов и их несовершеннолетних детей.

Особенности пользования зарубежным счетом распространяются на всех граждан России и иностранцев, которые живут в РФ на основании ВНЖ. И те, и другие называются валютными резидентами. Ими считаются до тех пор, пока есть российский паспорт.

Как пользоваться счетом легально

Сам по себе зарубежный счет можно иметь без ограничений, но указом президента на него запрещено зачислять валюту от иностранцев, валюту от других россиян и собственные деньги.

Технически операции реализуемы, но с точки зрения указа это незаконно и наказывается штрафом до 100% от суммы операции. Например, нельзя получать средства от продажи ценных бумаг и имущества или плату по договорам оказания услуг.

В виде исключений разрешено зачислять:

валюту от нерезидентов РФ в виде арендной платы, процентов, купонов, дивидендов по ценным бумагам и денег по трудовому договору — зарплаты, компенсационных и стимулирующих выплат.

Допустим, если вы PR-менеджер и работаете как подрядчик с грузинской IT-компанией. Вы не можете законно получать деньги по консалтинговому договору, потому что вы не сотрудник, а подрядчик, а вот зарплату — можете.

валюту в результате перевода с одного на другой свой зарубежный счет, если счет, с которого уходят деньги, открыт до 1 марта 2022 года, а счет, на который приходит сумма — задекларирован в российской налоговой.

Допустим, у вас два счета в казахстанском банке. Счет №1 открыт 29 апреля 2021 года, а о счете №2 вы уведомили российскую налоговую. Тогда перевод тенге со счета №1 на счет №2 законен. Но если, например, счет №2 открыт 31 марта 2022 года, а счет №1 вы на момент совершения перевода забыли задекларировать в РФ — то перевод тенге будет считаться незаконным, потому что счета не проходят по характеристикам.

ежемесячные зачисления с российского счета на зарубежный в пределах $50 тыс., а также ежемесячные переводы с российских счетов других россиян в пределах $50 тыс. Предел есть только у того, кто отправляет деньги.

Например, вы, являясь валютным резидентом РФ, можете отправлять себе с российского на зарубежный счет до $50 000 в месяц. А также можете отправлять другим россиянам за рубеж до $50 000 в месяц. Лимита у получателя нет.

Какие документы нужно подать в налоговую

Валютные резиденты РФ обязаны уведомлять налоговую об открытии и закрытии счета, смене реквизитов, а также ежегодно отчитываться о движении денег. Уведомлять — значит декларировать. Документы можно не подавать, если вы живете большую часть календарного года не в России.

Налоговая может узнать о незадекларированном счете (о котором не уведомили) через автоматический обмен информацией по финансовым счетам или через обмен информацией по запросу.

Автоматически с РФ обмениваются информацией Австралия, Израиль, Исландия, Греция, Китай, Кипр и другие 85 государств и территорий. Те страны, которые не участвуют в автоматическом обмене, могут запросить информацию на основании двустороннего налогового соглашения, документов в рамках СНГ — например, протоколов, документов в рамках ЕАЭС.

Список документов

Уведомление об открытии счета. Его нужно составить по форме и подать в течение месяца с даты открытия счета через кабинет налогоплательщика или очно в налоговой.

Например, 1 марта 2022 года вы открыли счет в грузинском банке. Со 2 марта начинается месячный срок для подачи уведомления об открытии счета. Значит до 2 апреля нужно сообщить о счете налоговой. Если подать уведомление позже срока, то штраф составит 1 500 рублей. А если не подать вовсе — 5 000 рублей.

Отчет о движении денег подается ежегодно. Документ нужно составить по форме и указать в нем четыре числа:

Сколько денег было на счете на дату открытия; Сколько денег пришло на счет с даты открытия по 31 декабря; Сколько денег ушло со счета с даты открытия по 31 декабря; Сколько денег на счете на 31 декабря.

Если 1 марта 2022 года вы открыли счет в зарубежном банке, то первый отчет о движении денег нужно подать до 1 июня 2023 года. В отчете должны быть операции за период с 1 марта по 31 декабря 2022 года. Если не подать отчет, штраф составит 3 000 рублей.

Отчеты о движении денег и иных финансовых активов можно не подавать, если вы прожили большую часть календарного года не в России или оборот по счету меньше 600 000 рублей, а счет открыт в банке, который либо обменивается с Россией финансовой информацией в автоматическом режиме, либо имеет членство ЕАЭС.

Уведомление о закрытии счета. Его нужно подать в течение месяца с даты закрытия счета по форме через кабинет налогоплательщика или очно в налоговой.

Например, 1 марта 2022 года вы закрыли счет в сербском банке. Со 2 марта начинается месячный срок для подачи уведомления о закрытии счета. Значит до 2 апреля нужно сообщить об этом налоговой.

При закрытии счета одновременно с уведомлением нужно подать отчет о движении денег с начала года по дату закрытия счета. Например, если вы закроете счет 21 мая 2023 года, то до 22 июня 2023 года нужно подать уведомление и отчет о движении денег с 1 января по 21 мая 2023 года.

Уведомление при смене реквизитов счета. Его нужно подать в течение месяца с даты изменения реквизитов по форме через кабинет налогоплательщика или очно в налоговой.

Например, если вы измените реквизиты 21 мая, то до 22 июня нужно подать уведомление.

Какие операции законодательство РФ считает незаконными

Те зачисления денег, которые не подпадают под разрешенные исключения, незаконны. За их совершение может быть штраф до 100% от суммы операции.

Например, если вы зачислите на счет в армянском банке 10 000 евро по консалтинговому договору, это создаст риск штрафа от 7 500 до 10 000 евро. Незаконным в том числе могут считаться и списание денег, и переводы. Они тоже создают риск штрафа.

За незаконные валютные операции нет уголовной ответственности, только административные наказания в виде штрафов.

Из публичных примеров можно выделить:

штраф в 30 млн рублей из-за претензий Федеральной налоговой службы к возврату в Россию средств, замороженных в США из-за санкций против российского банка — сначала человека оштрафовали, но ему понадобилось 5 лет, чтобы дойти до Конституционного суда РФ и оспорить наказание. В итоге Конституционный суд встал на сторону ответчика.

штраф в 130 млн рублей за кредит в иностранном банке из-за того, что бизнесмен нарушил правила валютного законодательства — перечислил кредитные деньги на счет в иностранном банке вместо российского.

Советы, как пользоваться счетом законно

Не превышать ежемесячный лимит переводов в $50 000 с российского счета на зарубежный. Способ подходит тем, кто получает оплату в рублях и хочет собрать финансовую подушку на иностранном счете. Важно отметить, что лимит распространяется на переводы со всех ваших российских счетов на зарубежный.

Допустим, превышением лимита будет считаться, если вы переведете по $50 000 со своего российского счета в «Сбере», «Альфе» и «Тинькофф» на счет в зарубежном банке. Будет считаться, что вы перевели суммарно $150 000 — что нарушает закон.

Зачислять на иностранный счет рубли и валюту в результате конвертации рублей. Способ подходит тем, у кого есть зарубежный счет, валюта которого — российские рубли. Но мало где в мире открывают счета в российских рублях. При этом также могут быть невыгодные курсы при конвертации валюты.

Например, у вас есть рублевый счет в грузинском банке Credo. Вы переводите на этот рублевый грузинский счет рубли с рублевого счета в российском «Тинькофф». Такое зачисление рублей на рублевый счет в грузинском банке Credo будет законным.

Еще, кроме рублевого счета, у вас есть долларовый счет в грузинском банке Credo. Вы можете такие рубли конвертировать в доллары. И зачисление долларов на долларовый счет в результате такой конвертации будет законным.

Заключить с зарубежным клиентом трудовой договор вместо договора об оказании услуг. Способ подходит тем, кто получает оплату в валюте и является валютным резидентом РФ. Если вы перейдете с позиции подрядчика на роль штатного сотрудника, то сможете на законных основаниях получать зарплату в валюте на свой зарубежный счет.

Зачислять на задекларированные зарубежные счета собственную валюту со старого зарубежного счета. Способ подходит тем, у кого до нововведений в валютное законодательство были счета в иностранных банках. При этом есть два условия, которые должны при этой операции выполняться одновременно:

счёт, с которого уходят деньги должен быть открыт до 1 марта 2022 года;

счёт, на который приходят деньги, должен быть задекларирован.

Например, на свой счет в грузинском банке Bank of Georgia вы можете зачислить валюту со своего счета в британском банке Citi. При этом счет в британском банке Citi открыт в 2020 году, а счет в грузинском банке задекларирован в налоговой. Это будет законно.

Если не задекларировать счет в грузинском банке Bank of Georgia, зачисление незаконно. Если счет в Citi открыт после 1 марта 2022 года, такое зачисление тоже было бы незаконным. Надо соблюсти два условия сразу.

Что запомнить

Граждане России могут законно иметь банковские и брокерские счета в зарубежных банках, а также иностранные электронные кошельки.

В виде исключения можно получать валюту от нерезидентов в виде арендной платы, процентов, купонов, дивидендов по ценным бумагам и денег по трудовому договору, переводить валюту с одного своего зарубежного счета на другой при определенных условиях, а также ежемесячно зачислять с российского счета на зарубежный в пределах $50 тыс. и переводить с российских счетов других россиян в пределах $50 тыс.

Валютные резиденты РФ обязаны предоставлять в налоговую уведомления при открытии и закрытии счета, смене реквизитов, а также ежегодно отчитываться о движении денег.

Те зачисления денег, которые не подпадают под разрешенные исключения — незаконные валютные операции. За их совершение может быть штраф до 100% от суммы операции. Например, если вы зачислите на счет в армянском банке 10 000 евро по консалтинговому договору, это создаст риск штрафа от 7,5 до 10 000 евро. Незаконным в том числе могут считаться и списание денег, и переводы. Они тоже создают риск штрафа.

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