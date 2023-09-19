Миллиардеры хотят построить новый город около Сан-Франциско. Вот что известно о проекте

Издание Fast Company пообщалось с предпринимателем Яном Срамеком, стоящим за проектом. Он рассказал, почему новый город будет напоминать Европу, как он поможет решить жилищный кризис в районе залива Сан-Франциско и что о проекте думают урбанисты.

Десять лет назад предприниматель Ян Срамек переехал в область залива Сан-Франциско. Все это время он постоянно думал о местном жилищном кризисе, а также о том, насколько с точки зрения планировки американские города отличаются от европейских, где он вырос и раньше работал.

«За три года жизни в Цюрихе я ни разу не ездил на автомобиле — ни на Uber, ни на такси», — говорит Срамек. По его словам, в Сан-Франциско есть лишь несколько районов с качественным и удобным для прогулок благоустройством, но цены там сильно завышены.

Срамеку понравилась сельская местность округа Солано, расположенного примерно на полпути между Сан-Франциско и Сакраменто, куда он приезжал на рыбалку. Он узнал, что многим местным приходится часами добираться до офисов, потому что они не могут найти работу поблизости.

Предприниматель начал обдумывать радикальную идею — построить новый город на территории, где сейчас преобладает сельское хозяйство. По его задумке, это будет город с зонами смешанного назначения, который удобен для пешеходов и использует экологически чистую энергию.

Проект встречает неодобрение

В 2017 году Срамек основал компанию Flannery Associates, чтобы спроектировать новый город в округе Солано. Первым инвестором стал CEO Stripe Патрик Коллисон, который выступает за то, чтобы упростить строительство жилья в Калифорнии. За ним последовали и другие обитатели Кремниевой долины, в том числе венчурные инвесторы Марк Андриссен и Джон Дорр, основатель LinkedIn Рид Хоффман и Лорен Пауэлл Джобс.

Flannery Associates начала тратить сотни миллионов долларов, незаметно скупая землю в этом районе. Это даже породило слухи о том, что компания пытается получить доступ к близлежащей базе ВВС «Трэвис» при поддержке иностранного правительства.

Планы компании сразу вызвали споры и заставили поволноваться местных фермеров, хотя Flannery Associates обещает сохранить ценные сельхозугодья.

В свою очередь, многие градостроители считают, что эти деньги лучше потратить на улучшение существующих городов. «В заливе уже есть этот обширный урбанизированный регион, и во многих его частях довольно низкая плотность застройки», — говорит Закари Лэмб, доцент кафедры городского и регионального планирования в Калифорнийском университете в Беркли.

Можно улучшать существующие города, но есть трудности

По подсчетам SPUR, некоммерческой организации из Сан-Франциско, которая занимается городским планированием, чтобы удовлетворить спрос на жилье в районе залива Сан-Франциско, в течение следующих 50 лет там нужно построить около 2,2 млн домов — по 45 тыс. в год. Старший консультант SPUR Сара Карлински утверждает, что их все можно разместить в урбанизированной зоне залива.

Тем не менее в существующих районах крайне сложно строить жилье быстрыми темпами. В таких городах, как Сан-Франциско, это требует больших затрат, и даже после изменений в политике штата, направленных на стимулирование строительства, город не торопится с выдачей разрешений.

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Чтобы вести масштабное строительство, в теории будет проще заручиться поддержкой меньшего по численности населения округа Солано. Земля, приобретенная Flannery Associates, не предназначена для жилой застройки, и компании нужно получить одобрение местных.

Согласно одному из недавних опросов Flannery Associates, 81% жителей заявили, что они не видят в этом районе будущего для своих детей. Помимо этого, они хотят, чтобы там было больше рабочих мест, и поддерживают идею пешеходной доступности улиц.

Срамек утверждает: хотя в городах нужно строить больше домов, это не решит проблему полностью и потому необходимо создавать новые. К тому же, говорит он, это должно происходить на устойчивой основе. Сейчас это не так: новые районы, как правило, имеют низкую плотность застройки и зависят от автомобилей.

Как будет выглядеть новый город

Срамек хочет обеспечить доступность для пешеходов и благоустроенность, как в европейских городах и старых американских кварталах, где можно дойти пешком до продуктового магазина или аптеки.

Компания не будет выбирать конкретный дизайн до того, как это будет обговорено с местными жителями, но, скорее всего, в будущем городе разнообразные типы жилья, в том числе рядные и многоквартирные дома, будут располагаться рядом с компаниями и школами.

Тем не менее сложно быстро создать достаточное количество рабочих мест, чтобы жителям не приходилось долго добираться до работы.

«Конечно, там можно будет свободно ходить, но идти может быть некуда», — говорит Адам Миллард-Белл, профессор городского планирования Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Он добавляет, что рабочие места и развлечения появляются естественным образом за десятилетия и даже большее время.

По словам Срамека, если проект начнет осуществляться, то в краткосрочной перспективе он обеспечит тысячи новых рабочих мест в строительстве для жителей округа Солано. Он также ожидает, что в будущем там появятся биотехнологические и другие передовые производственные компании.

Некоторые сотрудники могут большую часть времени работать удаленно, но жить достаточно близко к офисам в Сан-Франциско или Кремниевой долине, чтобы время от времени посещать встречи лично.

Но проекту предстоит решить еще множество вопросов.

Продумать новую энергетическую инфраструктуру (Срамек считает, что это возможность сделать ее устойчивой).

Найти источник воды, поскольку штат столкнется с еще большей засухой из-за изменения климата.

Придумать, как бороться с лесными пожарами и экстремальной жарой.

Договориться с местными жителями.

Проект пока не продуман детально, поскольку, утверждает Срамек, предстоит получить обратную связь от местного населения и работодателей. По его словам, компания стремится сделать дома доступными для нынешних жителей округа Солано, хотя пока не сообщает, как это сделать.

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