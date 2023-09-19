Миллиардеры хотят построить новый город около Сан-Франциско. Вот что известно о проекте

Миллиардеры из Кремниевой долины задумали построить новый город — экологичный и доступный для пешеходов.
Издание Fast Company пообщалось с предпринимателем Яном Срамеком, стоящим за проектом. Он рассказал, почему новый город будет напоминать Европу, как он поможет решить жилищный кризис в районе залива Сан-Франциско и что о проекте думают урбанисты.
Десять лет назад предприниматель Ян Срамек переехал в область залива Сан-Франциско. Все это время он постоянно думал о местном жилищном кризисе, а также о том, насколько с точки зрения планировки американские города отличаются от европейских, где он вырос и раньше работал.
«За три года жизни в Цюрихе я ни разу не ездил на автомобиле — ни на Uber, ни на такси», — говорит Срамек. По его словам, в Сан-Франциско есть лишь несколько районов с качественным и удобным для прогулок благоустройством, но цены там сильно завышены.
Срамеку понравилась сельская местность округа Солано, расположенного примерно на полпути между Сан-Франциско и Сакраменто, куда он приезжал на рыбалку. Он узнал, что многим местным приходится часами добираться до офисов, потому что они не могут найти работу поблизости.
Предприниматель начал обдумывать радикальную идею — построить новый город на территории, где сейчас преобладает сельское хозяйство. По его задумке, это будет город с зонами смешанного назначения, который удобен для пешеходов и использует экологически чистую энергию.
Проект встречает неодобрение
В 2017 году Срамек основал компанию Flannery Associates, чтобы спроектировать новый город в округе Солано. Первым инвестором стал CEO Stripe Патрик Коллисон, который выступает за то, чтобы упростить строительство жилья в Калифорнии. За ним последовали и другие обитатели Кремниевой долины, в том числе венчурные инвесторы Марк Андриссен и Джон Дорр, основатель LinkedIn Рид Хоффман и Лорен Пауэлл Джобс.
Flannery Associates начала тратить сотни миллионов долларов, незаметно скупая землю в этом районе. Это даже породило слухи о том, что компания пытается получить доступ к близлежащей базе ВВС «Трэвис» при поддержке иностранного правительства.
Планы компании сразу вызвали споры и заставили поволноваться местных фермеров, хотя Flannery Associates обещает сохранить ценные сельхозугодья.
В свою очередь, многие градостроители считают, что эти деньги лучше потратить на улучшение существующих городов. «В заливе уже есть этот обширный урбанизированный регион, и во многих его частях довольно низкая плотность застройки», — говорит Закари Лэмб, доцент кафедры городского и регионального планирования в Калифорнийском университете в Беркли.
Можно улучшать существующие города, но есть трудности
По подсчетам SPUR, некоммерческой организации из Сан-Франциско, которая занимается городским планированием, чтобы удовлетворить спрос на жилье в районе залива Сан-Франциско, в течение следующих 50 лет там нужно построить около 2,2 млн домов — по 45 тыс. в год. Старший консультант SPUR Сара Карлински утверждает, что их все можно разместить в урбанизированной зоне залива.
Тем не менее в существующих районах крайне сложно строить жилье быстрыми темпами. В таких городах, как Сан-Франциско, это требует больших затрат, и даже после изменений в политике штата, направленных на стимулирование строительства, город не торопится с выдачей разрешений.
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Чтобы вести масштабное строительство, в теории будет проще заручиться поддержкой меньшего по численности населения округа Солано. Земля, приобретенная Flannery Associates, не предназначена для жилой застройки, и компании нужно получить одобрение местных.
Согласно одному из недавних опросов Flannery Associates, 81% жителей заявили, что они не видят в этом районе будущего для своих детей. Помимо этого, они хотят, чтобы там было больше рабочих мест, и поддерживают идею пешеходной доступности улиц.
Срамек утверждает: хотя в городах нужно строить больше домов, это не решит проблему полностью и потому необходимо создавать новые. К тому же, говорит он, это должно происходить на устойчивой основе. Сейчас это не так: новые районы, как правило, имеют низкую плотность застройки и зависят от автомобилей.
Как будет выглядеть новый город
Срамек хочет обеспечить доступность для пешеходов и благоустроенность, как в европейских городах и старых американских кварталах, где можно дойти пешком до продуктового магазина или аптеки.
Компания не будет выбирать конкретный дизайн до того, как это будет обговорено с местными жителями, но, скорее всего, в будущем городе разнообразные типы жилья, в том числе рядные и многоквартирные дома, будут располагаться рядом с компаниями и школами.
Тем не менее сложно быстро создать достаточное количество рабочих мест, чтобы жителям не приходилось долго добираться до работы.
«Конечно, там можно будет свободно ходить, но идти может быть некуда», — говорит Адам Миллард-Белл, профессор городского планирования Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Он добавляет, что рабочие места и развлечения появляются естественным образом за десятилетия и даже большее время.
По словам Срамека, если проект начнет осуществляться, то в краткосрочной перспективе он обеспечит тысячи новых рабочих мест в строительстве для жителей округа Солано. Он также ожидает, что в будущем там появятся биотехнологические и другие передовые производственные компании.
Некоторые сотрудники могут большую часть времени работать удаленно, но жить достаточно близко к офисам в Сан-Франциско или Кремниевой долине, чтобы время от времени посещать встречи лично.
Но проекту предстоит решить еще множество вопросов.
- Продумать новую энергетическую инфраструктуру (Срамек считает, что это возможность сделать ее устойчивой).
- Найти источник воды, поскольку штат столкнется с еще большей засухой из-за изменения климата.
- Придумать, как бороться с лесными пожарами и экстремальной жарой.
- Договориться с местными жителями.
Проект пока не продуман детально, поскольку, утверждает Срамек, предстоит получить обратную связь от местного населения и работодателей. По его словам, компания стремится сделать дома доступными для нынешних жителей округа Солано, хотя пока не сообщает, как это сделать.
Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney
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