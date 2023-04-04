Криптогорода — как блокчейн-проекты могут интегрироваться в городскую инфраструктуру

Виталик Бутерин, один из основателей Ethereum, в своей книге «Больше денег: что такое Ethereum и как блокчейн меняет мир» выделил тенденцию — явление криптогородов, которое ранее было популярно преимущественно в США, стало распространяться по всему миру.
Публикуем фрагмент книги Виталика, которую выпускает издательство Individuum, о том, как предприниматели, работающие с блокчейн-технологиями, могут интегрироваться в городскую среду и не зависеть от властей.
Эксперименты с блокчейном в рино
Хиллари Шив — мэр города Рино в штате Невада — очень увлекается блокчейном, особенно экосистемой Tezos. В последнее время она активно исследует возможности использования блокчейна в управлении своим городом.
Продажа NFT для финансирования местного искусства — начало этому положил NFT скульптуры «Космический кит» в центре города.
Создание RenoDAO, управляемой монетами Reno, которые жители Рино могли бы получать через AirDrop. RenoDAO могла бы обзавестись источниками дохода; в частности, была идея сдавать в аренду принадлежащую городу недвижимость, а выручку направлять в ДАО.
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Citycoins
CityCoins — проект, построенный на блокчейне Stacks с необычным алгоритмом создания блоков «доказательство перевода», а Stacks, в свою очередь, работает на основе блокчейна и экосистемы Bitcoin.
70% всех монет генерируется механизмом постоянной продажи: любой, у кого есть STX, может отправить свои STX на контракт CityCoins и сгенерировать монеты своего города. Доходы от STX распределяются между существующими стейкерами городских монет, а остальные 30% попадают в распоряжение городских властей.
CityCoins выбрали интересный путь: создать экономическую модель, не зависящую от какой-либо государственной поддержки.
Местным властям не обязательно участвовать в создании городских монет — сообщество вполне может запустить их самостоятельно.
Книга Виталика Бутерина «Больше денег: что такое Ethereum и как блокчейн меняет мир»
На сайте проекта в разделе FAQ ответ на вопрос «Что можно сделать с CityCoins?» включает примеры вроде:
- «Сообщества CityCoins будут создавать приложения, использующие токены в качестве вознаграждения»;
- «Локальный бизнес может предоставлять скидки или льготы людям, которые… сдают в стейкинг свои CityCoin».
Однако на практике сообщество MiamiCoin не собирается делать все в одиночку, и правительство Майами уже де-факто публично его поддержало.
Citydao
CityDAO — самый радикальный из экспериментов. Если Майами и Рино — уже существующие города с инфраструктурой, которую нужно модернизировать, и людьми, которых нужно в этом убедить, то CityDAO — это ДАО, чей правовой статус подкрепляется законом о ДАО штата Вайоминг, которая пытается создать совершенно новые города с нуля.
Пока проект находится на ранних стадиях: сейчас команда завершает покупку первого участка земли в отдаленном уголке Вайоминга. В будущем она планирует добавить другие участки и построить города, управляемые через ДАО и активно практикующие радикальные экономические идеи вроде налогов Харбергера, чтобы распределять земли, принимать коллективные решения и управлять ресурсами.
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Эта ДАО относится к тем редким прогрессивным примерам, которые не используют для управления голосование монетами; здесь система голосования основана на «гражданских» NFT, но разработчики задумываются о том, чтобы еще сильнее ограничить систему — до одного голоса на одного человека через верификацию Proof of Humanity.
Сейчас проект продает свои NFT в рамках краудфандинга; их можно купить на OpenSea.
Чем такие проекты могли бы заниматься?
Я бы выделил две отдельные категории идей по использованию блокчейна.
- С помощью блокчейна создавать более надежные, прозрачные и проверяемые версии существующих процессов.
- С помощью блокчейна внедрять новые и экспериментальные формы права собственности на землю и другие ограниченные ресурсы, а также новые и экспериментальные формы демократического управления.
Потребности обеих категорий и возможности блокчейна во многом перекликаются. Все, что происходит в блокчейне, очень легко проверить публично благодаря множеству готовых и доступных инструментов.
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Любое приложение, построенное на блокчейне, может моментально подключаться к другим приложениям глобальной экосистемы блокчейна и взаимодействовать с ними.
Какие интересные радикальные эксперименты можно провести в экономике и управлении?
Эксперимент № 1: более комплексный подход к городским токенам
CityCoins — лишь один, но далеко не единственный вариант работы городских токенов. К тому же подход компании не лишен рисков, особенно с учетом того, что его экономическая модель слишком ориентирована на ранних пользователей.
Вот набросок того, как могли бы работать городские токены. Это далеко не единственная из альтернатив CityCoins.co; например, Стив Уолдман написал прекрасную статью об еще одном варианте развития городских токенов — как локального средства обмена.
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Концепция домовладения в ее нынешнем виде — палка о двух концах. Многие считают отдельные способы ее активного поощрения и ее юридическую основу одной из величайших ошибок современной экономической политики.
Между домом как местом для жизни и домом как инвестиционным активом неизбежно возникает политическая напряженность: необходимость удовлетворять потребности сообществ, которые заинтересованы во втором, часто серьезно угрожает доступности первого.
Житель города либо владеет домом, что делает его уязвимым перед колебанием цен на землю и подверженным воздействию пагубных стимулов бороться со строительством новых домов, либо арендует его, из-за чего негативно настроен по отношению к рынку недвижимости и, следовательно, оказывается в экономическом противоречии с целью сделать город хорошим местом для жизни.
Но даже несмотря на все эти проблемы, многие по-прежнему считают домовладение не просто лучшим для себя вариантом, но и чем-то достойным активного финансирования или социального поощрения. Одна из важнейших причин — это побуждает людей откладывать деньги и накапливать собственный капитал.
Кроме того, несмотря на все недостатки, это создает экономическое равновесие между жителями и сообществами, в которых они живут.
- Но что, если бы мы сохранили экономическое равновесие и возможность накапливать средства, при этом избавившись от сопутствующих изъянов?
- Что, если бы мы могли создать делимый и взаимозаменяемый городской токен, получить который можно в любом количестве в зависимости от возможностей и желания и ценность которого будет расти по мере процветания города?
Сперва обозначим примерные цели. Не обязательно достигать их все сразу; токен, который соответствует хотя бы трем требованиям из пяти, уже будет большим шагом вперед.
Найти стабильные источники дохода для органов управления
Экономическая модель городского токена должна не перенаправлять существующие налоговые поступления, а находить новые источники дохода.
Создать экономическое равновесие между жителями и городом
То есть ценность самой монеты должна расти по мере того, как город становится более привлекательным местом для жизни. Вместе с тем экономическая модель должна способствовать тому, чтобы большую часть монет держали именно жители, а не далекие от города хедж-фонды.
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Способствовать накоплению сбережений и росту благосостояния
За это отвечает собственность на жилье: по мере того как домовладельцы вносят ипотечные платежи, они по умолчанию наращивают свой капитал. Что-то подобное могли бы осуществить и городские токены: привлечь жителей к постепенному накоплению монет и даже сделать этот процесс похожим на игру.
Стимулировать держать монеты, повышая их ценность
Стимулировать держать монеты именно местных жителей, а не далеких инвесторов с другими интересами. Кроме того, каждый человек может получить лишь ограниченную пользу, что способствует широкому распределению активов.
Создать экономическую согласованность
- Город становится более привлекательным;
- Больше людей хотят парковаться;
- Монеты приобретают бóльшую ценность.
В отличие от домовладения, это создает связь со всем городом, а не только с конкретной его локацией.
Эксперимент № 2: более радикальные и основанные на широком участии формы управления
Именно здесь на помощь приходят идеи «Радикальных рынков» — налоги Харбергера, квадратичное голосование и квадратичное финансирование. Их можно реализовать и без специальных городских токенов.
Один из очевидных примеров применения этих идей, которые имеют большую ценность в длительной перспективе, — стимулы, которые побудили бы застройщиков поработать над эстетикой зданий:
- Налоги Харбергера и другие механизмы можно использовать для радикальной реформы правил зонирования,
- блокчейн — для более надежного и эффективного управления такими механизмами.
Другая идея, результаты которой могут проявиться быстрее, — субсидирование локального бизнеса, как это делали Downtown Stimulus, только в более долгосрочной и масштабной форме.
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Бизнес всегда позитивно влияет на локальные сообщества, и это влияние можно усилить:
- Можно квадратично финансировать местные СМИ и оживить эту умирающую индустрию.
- Можно устанавливать цены на рекламу на основе результатов голосования, где люди сразу же высказываются о конкретной рекламе, что поможет развивать оригинальность и креативность.
Неизбежная картинка в стиле соларпанк, которая изображает, что могло бы произойти с нашими городами, если бы все субсидии и цены устанавливались через квадратичные голосования в реальном времени
Выводы
Публичные блокчейны лучше: выгоды от инфраструктуры, где пользователи могут самостоятельно проверить происходящие процессы, намного перевешивают потери от комиссий за транзакции, которые в скором времени снизятся за счет роллапов и фрагментации. В случаях, когда требуется строгая конфиденциальность, блокчейны можно комбинировать с криптографией с нулевым разглашением, что обеспечит и конфиденциальность, и безопасность.
В первую очередь властям нужно избегать поспешного принятия решений, которые обязательны к исполнению.
- Существующий город может попасть в эту ловушку, запустив плохой городской токен, вместо того чтобы действовать медленнее и запустить хороший.
- Новый город тоже может попасть в эту ловушку, распродав слишком много земель и пожертвовав всеми преимуществами в пользу небольшой группы первых последователей.
Лучше всего начать с автономных экспериментов и очень аккуратно подходить к любым необратимым действиям. Но в то же время важно не упустить возможность.
В городах многое можно и нужно улучшить, для чего есть достаточно способов.
Поэтому, несмотря на все проблемы, можно сказать, что время криптогородов уже наступило.
Иллюстрации предоставлены автором
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