Как блокчейн используется в производстве кофе?

Блокчейн может многое предложить сельскому хозяйству. Все, что связано с данными и транзакциями, можно улучшить благодаря «отслеживаемости», безопасности и скорости, которые дает технология распределенного реестра. Нововведения могут преобразовать сельское хозяйство и помочь ему масштабироваться. Учитывая, что по прогнозам к 2050 году спрос на продукты питания и сельскохозяйственную продукцию вырастет на 70%, масштабирование является более чем актуальным вопросом.

Для достижения наилучших результатов производители, которые уже сейчас внедряют блокчейн в свои процессы, делают это системно, совмещая распределенные реестры с рядом других технологий: исскуственным интеллектом, интернетом вещей и машинным обучением. При этом, блокчейн помогает как фермерам, так и более крупным игрокам. Результатом внедрения новых технологий становится не только оптимизация процессов, но и доверие клиентов и заинтересованных сторон.

Наиболее активно блокчейн внедряет кофейная индустрия — крупнейший сегмент рынка горячих напитков, который, как ожидается, к 2025 году достигнет глобальных доходов в размере $541 млрд. Страны-производители кофе, включая Бразилию, Вьетнам, Индонезию и Колумбию, заинтересованы в использовании технологии для увеличения доходов.

Как индонезийский кооператив Solok Radjo использует блокчейн

Индонезия является четвертым по величине производителем кофе в мире. Плантации занимают более миллиона гектаров территории страны, причем около 90% земли обрабатывается мелкими производителями.

Solok Radjo, кооператив из 3 тыс. кофейных фермеров, расположенный на Западной Суматре, использует блокчейн через партнерство с компанией Dimitra. Для этого были разработаны сервисы Connected Farmer и Connected Coffee, которые упрощают процесс маркировки, сертификации и передачи информации.

Интерфейс приложения Connected Coffee / Dimitra

Одна из острых проблем для кофейных фермеров — соблюдение требований больших компаний, которые покупают у них товар. Речь идет не только про качество продукта (с этим все в порядке), но и про его учет. Приложение Connected Coffee позволяет не только привести информацию об урожае в соответствие со стандартами ключевых рынков, но также и безопасно и быстро передать ее клиентам.

Как отмечают фермеры из кооператива, внедрение Connected Coffee позволило заметно повысить рентабельность бизнеса.

Блокчейн для всех отраслей сельского хозяйства

Помимо кофейной индустрии, Dimitra предлагает блокчейн-решения и для других сельскохозяйственных отраслей по всему миру. Флагманский продукт компании — сервис Connected Farmer, который позволяет мелким хозяйствам выстраивать эффективные цепочки поставок.

В экосистему Dimitra входят приложения My Farm, My Crops и My Livestock, которые интегрируются в хозяйство для отслеживания урожая, расходов и поступлений, а также более специфичных процессов вроде вакцинации скота и спутниковой съемки полей.

В будущем компания также планирует начать оказывать фермерам услуги по кредитованию и страхованию. Как и другие продукты экосистемы, эти инструменты будут работать на фирменном токене Dimitra Token. Отмечается, что криптовалюта стимулирует фермеров к выполнению определенных действий и используется для финансирования внутри экосистемы.

