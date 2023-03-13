Bold Glamour в TikTok: что это за фильтр и почему он так популярен

Задача большинства онлайн-фильтров — улучшить внешний вид пользователя. Однако среди них выделяется вирусная новинка в TikTok под названием Bold Glamour. Этот фильтр крайне правдоподобно преобразует лица и, как считают многие, продвигает нереалистичные стандарты красоты.
В материале — о том, почему этот фильтр так популярен и как его найти в TikTok.
Bold Glamour — что это?
Фильтр Bold Glamour «подгоняет» внешность пользователей под стандарты красоты Instagram*: разглаживает кожу, выделяет скулы и брови.
Фото в тексте: TikTok
Еще одна его особенность заключается в том, что он продолжает работать, даже если человек двигает головой и водит руками перед камерой. Из-за этого его не всегда можно распознать сразу.
Почему этот фильтр популярен
Раньше были популярны фильтры, которые накладывали на лицо собачьи уши и превращали пользователей в персонажей из мультфильмов Disney. Сейчас же технология продвинулась настолько, что фактически перекраивает внешность человека в режиме реального времени.
В свою очередь, Bold Glamour хоть и устраняет все недостатки, делает губы более пухлыми и отбеливает зубы, но все же делает это довольно реалистично. Кожа лица даже в некоторой степени сохраняет свою текстуру, позволяя скрыть тот факт, что она сглажена с помощью фильтра.
Как найти фильтр в TikTok
Примерить Bold Glamour можно так же, как и любой другой фильтр в TikTok. Просто нажмите кнопку «Плюс» в приложении. Затем перейдите в раздел с фильтрами в левом нижнем углу и с помощью поиска найдите фильтр Bold Glamour.
* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Google остановил показы рекламы в России, Facebook заблокирован: что это значит для рекламного рынка
- 2 Не заигрывайте с лайфстайлом: Как привлечь первого клиента через социальные сети
- 3 Короткий рекламный видеоролик для бизнеса: 5 принципов создания
- 4 Геймеры против криэйторов. Как развивалась индустрия мобильных приложений в 2021 году
- 5 Продвижение в соцсетях — 2022 с помощью инфлюенсеров. Инструкция
ВОЗМОЖНОСТИ
14 марта 2023
16 марта 2023
17 марта 2023