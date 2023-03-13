Bold Glamour в TikTok: что это за фильтр и почему он так популярен

В материале — о том, почему этот фильтр так популярен и как его найти в TikTok.

Задача большинства онлайн-фильтров — улучшить внешний вид пользователя. Однако среди них выделяется вирусная новинка в TikTok под названием Bold Glamour. Этот фильтр крайне правдоподобно преобразует лица и, как считают многие, продвигает нереалистичные стандарты красоты.

Bold Glamour — что это?

Фильтр Bold Glamour «подгоняет» внешность пользователей под стандарты красоты Instagram*: разглаживает кожу, выделяет скулы и брови.

Фото в тексте: TikTok

Еще одна его особенность заключается в том, что он продолжает работать, даже если человек двигает головой и водит руками перед камерой. Из-за этого его не всегда можно распознать сразу.

Почему этот фильтр популярен

Раньше были популярны фильтры, которые накладывали на лицо собачьи уши и превращали пользователей в персонажей из мультфильмов Disney. Сейчас же технология продвинулась настолько, что фактически перекраивает внешность человека в режиме реального времени.

В свою очередь, Bold Glamour хоть и устраняет все недостатки, делает губы более пухлыми и отбеливает зубы, но все же делает это довольно реалистично. Кожа лица даже в некоторой степени сохраняет свою текстуру, позволяя скрыть тот факт, что она сглажена с помощью фильтра.

Как найти фильтр в TikTok

Примерить Bold Glamour можно так же, как и любой другой фильтр в TikTok. Просто нажмите кнопку «Плюс» в приложении. Затем перейдите в раздел с фильтрами в левом нижнем углу и с помощью поиска найдите фильтр Bold Glamour.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney