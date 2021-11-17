5 шагов, которые помогут не нервничать на собеседовании

Рассказываем о шагах, которые помогут настроиться на позитивный лад, увереннее рассказать о себе и продемонстрировать свои достоинства.

Собеседование на работу может стать испытанием. Ситуация, в которой нас оценивают, может сказаться на уверенности в себе. Коуч и писатель Гаэтан Пеллерин это с переговорами: мы хотим зарекомендовать себя, но боимся, что нас сочтут некомпетентными. И чем больше мы нервничаем, тем меньше шанс произвести благоприятное впечатление.

«Всегда есть риск, что наше эго нам помешает. Если нам кажется, что собеседование идет не слишком хорошо, это вызывает эмоциональную реакцию, и успокоиться труднее», — объясняет Гаэтан Пеллерин.

Однако есть способы стать увереннее. Прежде чем отправиться в офис, начать телефонный разговор или видеозвонок, попробуйте эти пять шагов.

Сделайте «домашнюю работу»

Аманда Августин, карьерный эксперт из компании TopResume, считает: подготовка — это половина успеха.

«Чем лучше вы подготовлены к собеседованию, тем увереннее вы будете, находясь в кабинете интервьюера или общаясь с ним по Zoom», — считает Аманда Августин.

Она рекомендует изучить сайт компании, поискать отзывы работников и поговорить с кем-то из знакомых, кто может обладать сведениями об этом работодателе и его подходу к найму.

По мнению Пеллерина, стоит также узнать как можно больше о том или тех, кто будет проводить собеседование. Постарайтесь изучить их интересы и цели, а затем, если это придется к слову, упомяните эти темы при разговоре.

Подготовьте примеры

Скорее всего, у прочих соискателей будут примерно такие же навыки, как у вас. Шерил Хайатт, соосновательница Hyatt-Fennell Executive Search, рекомендует привести конкретные примеры их использования.

«Недостаточно просто заявлений вроде "Я помог повысить продажи", — говорит Шерил Хайатт. — Вы повысили их на $1 или на $1000?».

Она советует приводить примеры с деталями, например:

«Я помог повысить продажи на 30%»;

«Я сэкономил компании вот это количество денег. Вот как это у меня получилось».

Ее рекомендация — изучить описание вакансии и задуматься, какую ценность смогли бы предложить компании только вы, и никто другой.

Отрепетируйте ответы

Аманда Августин предлагает заранее подумать, какие вопросы на собеседовании заставят вас нервничать. Подготовьте несколько ключевых пунктов, которые стоит включить в ответ.

«Не пытайтесь заучить параграф, потренируйтесь отвечать так, чтобы упомянуть главные тезисы. Таким образом вы сможете уверенно дать ответ, который прозвучит естественно», — советует Августин.

Предварительная подготовка поможет сконцентрироваться на основных идеях, которые вы хотите озвучить во время собеседования.

«Сделайте заметки и несколько раз перечитайте их перед встречей. Так вы вспомните о них, если почувствуете себя неуверенно», — добавляет Пеллерин.

Создайте себе позитивное настроение

Прямо перед собеседованием послушайте веселую музыку, посмотрите мотивирующее видео на YouTube или почитайте вдохновляющие цитаты, советует Эй Джей Марсден, доцент направления социальных служб и психологии в колледже Бикона.

«Эти простые вещи помогут поднять настроение и уверенность в себе», — говорит она.

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Для повышения самооценки Марсден также рекомендует вспомнить ситуацию, когда все сложилось в вашу пользу. Это может быть предыдущее собеседование, презентация или иное случай, когда вы преодолели трудности.

«Позитивные воспоминания стимулируют мозг выбрасывать дофамин, нейромедиатор, которые отвечает за ощущение удовольствия и помогает нам думать и планировать. Большой выброс дофамина сразу перед собеседованием может улучшить настроение, снизить стресс и беспокойство, а также повысить уверенность в себе», — объясняет она.

Избавьтесь от нервной энергии

Августин рекомендует выделить время на физические упражнения перед тем, как отправиться на собеседование. Это может быть силовая тренировка, поездка на велосипеде или пробежка — в зависимости от того, что вам по душе.

«Упражнения — отличный способ сжечь часть нервной энергии, чтобы избыток энтузиазма не помешал встрече. Как бонус, дополнительный эндорфин улучшит настроение и сохранит позитивный настрой», — советует Аманда Августин.

Нервничать вполне естественно, ведь основная задача — провести хорошее впечатление. Однако не стоит полностью игнорировать стресс во время собеседования. Он может быть признаком, что компания или должность вам не подходят.

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