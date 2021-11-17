5 шагов, которые помогут не нервничать на собеседовании

Собеседование на работу может стать испытанием. Ситуация, в которой нас оценивают, может сказаться на уверенности в себе. Коуч и писатель Гаэтан Пеллерин это с переговорами: мы хотим зарекомендовать себя, но боимся, что нас сочтут некомпетентными. И чем больше мы нервничаем, тем меньше шанс произвести благоприятное впечатление.
Рассказываем о шагах, которые помогут настроиться на позитивный лад, увереннее рассказать о себе и продемонстрировать свои достоинства.
«Всегда есть риск, что наше эго нам помешает. Если нам кажется, что собеседование идет не слишком хорошо, это вызывает эмоциональную реакцию, и успокоиться труднее», — объясняет Гаэтан Пеллерин.
Однако есть способы стать увереннее. Прежде чем отправиться в офис, начать телефонный разговор или видеозвонок, попробуйте эти пять шагов.
Сделайте «домашнюю работу»
Аманда Августин, карьерный эксперт из компании TopResume, считает: подготовка — это половина успеха.
«Чем лучше вы подготовлены к собеседованию, тем увереннее вы будете, находясь в кабинете интервьюера или общаясь с ним по Zoom», — считает Аманда Августин.
Она рекомендует изучить сайт компании, поискать отзывы работников и поговорить с кем-то из знакомых, кто может обладать сведениями об этом работодателе и его подходу к найму.
По мнению Пеллерина, стоит также узнать как можно больше о том или тех, кто будет проводить собеседование. Постарайтесь изучить их интересы и цели, а затем, если это придется к слову, упомяните эти темы при разговоре.
Подготовьте примеры
Скорее всего, у прочих соискателей будут примерно такие же навыки, как у вас. Шерил Хайатт, соосновательница Hyatt-Fennell Executive Search, рекомендует привести конкретные примеры их использования.
«Недостаточно просто заявлений вроде "Я помог повысить продажи", — говорит Шерил Хайатт. — Вы повысили их на $1 или на $1000?».
Она советует приводить примеры с деталями, например:
- «Я помог повысить продажи на 30%»;
- «Я сэкономил компании вот это количество денег. Вот как это у меня получилось».
Ее рекомендация — изучить описание вакансии и задуматься, какую ценность смогли бы предложить компании только вы, и никто другой.
Отрепетируйте ответы
Аманда Августин предлагает заранее подумать, какие вопросы на собеседовании заставят вас нервничать. Подготовьте несколько ключевых пунктов, которые стоит включить в ответ.
«Не пытайтесь заучить параграф, потренируйтесь отвечать так, чтобы упомянуть главные тезисы. Таким образом вы сможете уверенно дать ответ, который прозвучит естественно», — советует Августин.
Предварительная подготовка поможет сконцентрироваться на основных идеях, которые вы хотите озвучить во время собеседования.
«Сделайте заметки и несколько раз перечитайте их перед встречей. Так вы вспомните о них, если почувствуете себя неуверенно», — добавляет Пеллерин.
Создайте себе позитивное настроение
Прямо перед собеседованием послушайте веселую музыку, посмотрите мотивирующее видео на YouTube или почитайте вдохновляющие цитаты, советует Эй Джей Марсден, доцент направления социальных служб и психологии в колледже Бикона.
«Эти простые вещи помогут поднять настроение и уверенность в себе», — говорит она.
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Для повышения самооценки Марсден также рекомендует вспомнить ситуацию, когда все сложилось в вашу пользу. Это может быть предыдущее собеседование, презентация или иное случай, когда вы преодолели трудности.
«Позитивные воспоминания стимулируют мозг выбрасывать дофамин, нейромедиатор, которые отвечает за ощущение удовольствия и помогает нам думать и планировать. Большой выброс дофамина сразу перед собеседованием может улучшить настроение, снизить стресс и беспокойство, а также повысить уверенность в себе», — объясняет она.
Избавьтесь от нервной энергии
Августин рекомендует выделить время на физические упражнения перед тем, как отправиться на собеседование. Это может быть силовая тренировка, поездка на велосипеде или пробежка — в зависимости от того, что вам по душе.
«Упражнения — отличный способ сжечь часть нервной энергии, чтобы избыток энтузиазма не помешал встрече. Как бонус, дополнительный эндорфин улучшит настроение и сохранит позитивный настрой», — советует Аманда Августин.
Нервничать вполне естественно, ведь основная задача — провести хорошее впечатление. Однако не стоит полностью игнорировать стресс во время собеседования. Он может быть признаком, что компания или должность вам не подходят.
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