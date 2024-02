Футбольные клубы делают ставку на развитие когнитивных навыков — и стартапы готовы им помочь

В Лондоне стоял холодный зимний вечер, и капитан «Арсенала» Мартин Эдегор в одиночестве стоял на поле. Пока стадионе на 60 тысяч мест заполнялся болельщиками, его товарищи по команде разогревались перед матчем, забивая голы в ворота. У Эдегора был другой план. 25-летний футболист отправился на пустой участок травы и начал свою обычную тренировку.

Один из тренеров передал ему пас, а другой прикрыл его сзади. Эдегор бросил на него быстрый взгляд из-за плеча, проверил, где находится защитник, и развернулся в другую сторону.

Взгляд, движение плеча, касание — вот и вся последовательность, которую он отрабатывал. Ни передач, ни бросков, ни трюков.

Эту технику называют «сканированием», и Эдегор достиг в ней мастерства. В марте прошлого года всего за одну игру он просканировал поле 493 раза — что, по словам экспертов, невероятно много. И все же когда-то такой уровень был за пределом его возможностей.

Шел 2018 год, и звездный спортсмен сломал ногу. Футбольный сезон закончился досрочно, но ему на помощь пришла виртуальная реальность.

Эдегор познакомился с технологией благодаря своему соотечественнику. Стартап из Осло Be Your Best разработал VR-программу, которая создает симуляции сканирования, основанные на реальных футбольных матчах.

В основе идеи лежит тренировка мозга — новое явление в области спортивных технологий.

Поскольку физические возможности Эдегора были временно ограничены, он был рад тренировать свой разум. Надев наушники, футболист увидел поле от первого лица. Управлять аватаром можно было при помощи тактильных контроллеров в руках.

Во время игры отслеживались три показателя: скорость, продолжительность и критичность сканирования, а также его осведомленность о ситуации на поле и способность принимать решения.

Исследования показывают, что технология работает. Игроки, тренирующиеся по программе Be Your Best (BYB), чаще сканируют пространство и делают больше передач — которые преимущественно ведут к голам.

Эдегор активно поддерживает продукт и даже внес вклад в его разработку.

Однажды он решил проверить себя в более сложной обстановке, чем на поле. Be Your Best исполнили его запрос.

«Теперь продукт позволяет играть со скоростью 120%», — заявляет Андреас Олсен, CEO компании.

Игровой интеллект

Если бы жизнь сложилась иначе, Олсен мог бы стать коллегой Эдегора.

В детстве он подавал надежды и занимался в знаменитой академии норвежского футбольного клуба «Викинг». Здесь обучались множество звезд национальной сборной, в том числе Эрик Торстведт и его сын Кристиан.

Как и Эдегор, Олсен получил тяжелую травму в подростковом возрасте. Но, в отличие от него, он решил, что пришло время покончить с мечтой о футболе.

Олсен сконцентрировался на карьере технологического предпринимателя. Однажды ему позвонил соучредитель Be Your Best и спросил, не хотел был ли он вернуться в футбол.

«Я не мог отказать», — вспоминает Олсен.

Воспоминания о днях, когда он занимался футболом, определяют его видение продукта. Он хочет развеять тревогу, которую испытывал сам.

«Как уменьшить это чувство у игроков? Тренировать игровой интеллект футболистов и их способность к сканированию. Это навык. И он будет становиться все важнее и важнее» — считает CEO компании Андреас Олсен.

Действительно, когнитивные способности привлекают все больше интереса и инвестиций во все виды спорта. И это область созрела для прорывных технологий.

Оцифровка познания

Современная спортивная наука вывела спортсменов на грань их физических возможностей. Теперь фокус смещается на мозг.

Один из участников этого движения — бывший менеджер «Арсенала» Арсен Венгер. Сейчас 74-летний специалист, возглавляющий отдел глобального футбольного развития в ФИФА, прогнозирует, что когнитивные технологии выведут спортсменов на новый уровень.

«Физическое время, выделяемое на совершенствование, теперь ограничено… Я вижу, что следующим шагом будут технологии для тренировки нашего мозга» — сказал Венгер в 2021 году.

Многие ведущие команды уже активно работают в этом направлении.

Французский клуб RC Lens недавно опробовал систему гарнитур с датчиками, разработанную парижским стартапом Spectre Biotech. Она идентифицирует нейронные биомаркеры, связанные с такими состояниями, как недосыпание.

Лидеры голландской лиги ПСВ использовали нейротесты, разработанные их соотечественниками из BrainsFirst, которые измеряют футбольный IQ, чтобы управлять развитием игроков.

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» экспериментировал с мозговыми датчиками, разработанными немецкой компанией neuro1, чтобы анализировать оптимальное психическое состояние игрока.

Венгер также вплотную занялся когнитивными технологиями. Когда он тренировал «Арсенал» в 2017 году, клуб протестировал VR-систему, созданную голландской технологической компанией Beyond Sport.

Система была разработана для того, чтобы игроки быстрее принимали решения, но вызывала морскую болезнь, распространенный побочный эффект VR.. Тем не менее, Венгер был впечатлен результатами.

«Вы можете поставить правого защитника на позицию и увидеть все так, как видит он, находясь в игре. Видение обстановки и качество информации, которую вы получаете до того, как примете мяч, безусловно, станут решающим фактором развития», — добавляет он.

Этот пример использования недавно продемонстрировал звезда мадридского «Реала» Орельен Чуамени. Тренировки с системой BYB помогли ему облегчить переход из полузащиты в оборону.

На матче, когда Чуамени выступил в новой для себя роли центрального защитника, «Реал» выиграл со счетом 4:0.

Сканирование мозга

Сканирование — это еще одна область, в которой работает Венгер. В сезоне 2017/18 тренер «Арсенала» сотрудничал с другим норвежским экспертом в этой области — профессором Гейром Йордетом.

Футбольный психолог из Норвежской школы спортивных наук изучает сканирование с 1990-х годов, защитил докторскую диссертацию по связанным навыкам и считается ведущим мировым специалистом в области сканирования. Он также является соучредителем Be Your Best.

В ходе исследования, проведенного совместно с «Арсеналом», команда Йордета обнаружила корреляцию между частотой сканирования и точностью пасов. Они также узнали, что те, кто чаще сканировал обстановку, в 75% случаев передавали мяч вперед — и это, как правило, приводит к забитому голу. Те, кто сканировал реже, пасовали вперед в 41% случаев.

Cканирования и касания мяча. Фото в тексте: Heir Jordet / X

Джордет запустил BYN, чтобы увеличить эти цифры, и исследования показывают, что ему это удается. Пользователи Be Your Best (BYB) в два раза чаще выполняют передачи вперед и сканируют обстановку в среднем на 28% быстрее.

Эти факторы особенно полезны для полузащитников, чья игра зависит от дальновидности, креативности и взаимодействия. Эдегор и Чуамени — два ярких примера. Другой — Кристиан Торстведт, норвежский легионер, который уже упоминался выше.

«Игроку полузащиты нужно постоянно быть в курсе того, что его окружает, — комментирует Торстведт по видеосвязи. — И чем больше он контролирует обстановку, тем легче принимать правильные решения».

Ради этого он и обратился к BYB. Впервые он попробовал их разработку, будучи игроком молодежной сборной Норвегии, где сейчас играет вместе с Эдегордом в полузащите. Четыре года спустя он все еще использует программное обеспечение для психологической подготовки к играм или во время восстановления после травмы.

«Для меня главное — принимать правильные решения… это то, что я стараюсь развивать, когда использую продукт, — говорит он. — Это очень помогает не только в нападении, но и в обороне».

К сожалению, виртуальная реальность по-прежнему далека от того, как выглядят видеоигры FIFA.

В настоящее время технические требования к гиперреалистичным спортивным играм просто слишком сложны для VR. Графика в гарнитурах остается несовершенной, движения слишком ограничены, а физические движения не преобразуются в тактильные ощущения естественным образом.

Еще одно серьезное препятствие — размер рынка. В то время как глобальный уровень проникновения видеоигр в 2023 году оценивался в 45%, доля VR составила всего 1,3%. Также в футбол можно играть в футбол в реальной жизни, в отличие, скажем, от самого популярного жанра виртуальной реальности: шутеров от первого лица.

На данный момент затраты и сложности, связанные с созданием реалистичных футбольных матчей в виртуальной реальности, кажутся непреодолимыми. Однако для инструментов обучения препятствий меньше. Механика матчей ограничена, графика может быть довольно примитивной, а у клиентов большие бюджеты на улучшение своих игроков.

И среди них есть группа, которая представляет собой особенно привлекательную цель.

Будущие игроки

В то время как такие люди, как Торстведт, Чуамени и Одегаард, оказывают BYB скорее репутационную поддержку, основные целевые пользователи компании — молодые игроки.

Срели них особенно выделяются сборная Германии, выигравшая недавний чемпионат мира среди юношей до 17 лет, и академия дортмундской «Боруссии», бывшего клуба Лиги чемпионов.

Как и Эдегор, иногда команды также вносили свой вклад в создание продукта. Футбольный клуб «Копенгаген», действующий чемпион Дании, совместно разработал когнитивную оценку для программного обеспечения под названием BYBCAT. Инструмент для тренировки мозга тестирует и измеряет игровой интеллект по 14 различным способностям, от рабочей памяти до распознавания образов.

ФК «Копенгаген» использует этот инструмент для развития молодых спортсменов. Выявляя когнитивные способности на ранней стадии, клуб может направлять игроков в первую команду.

«Мы обнаружили, что центральные игроки в нашей академии обладают более высокими показателями сканирования, а также рабочей памятью и распознаванием образов; у игроков широкого профиля, как правило, гораздо лучшее время реакции.

Это позволяет нам сказать, что если предполагается, что этот игрок будет играть за первую команду в следующем году, ему необходимо развить нужные ему когнитивные способности. Так можно сосредоточиться на том, чему обучать и как развивать этого игрока»— сказал в прошлом году Джес Бастер Мэдсен, нейробиолог, возглавляющий отдел исследований и разработок ФК «Копенгаген».

Венгер поддерживает такой подход.

«Проблема футбола в том, что вы учитесь играть не в том порядке — сначала исполнение, а потом уже принятие решений и восприятие. Я потерял многих ведущих игроков, потому что их голова была занята мячом, и они не видели, что происходит вокруг них… Как только схема отпечатывается в их мозгу, нам, менеджерам, чрезвычайно трудно это изменить» — сказал он в 2019 году.

Изменить эту схему особенно сложно для европейских клубов. По всему континенту методы футбольных тренировок глубоко укоренились, а новые идеи встречают со скептицизмом. В США технология когнитивного обучения воспринимается с большей готовностью.

Это культурный разрыв, который повлиял на бизнес BYB. В настоящее время крупнейшим рынком сбыта компании являются США, на долю которых приходится около 50% клиентов.

Тем не менее, есть признаки того, что отношение европейцев меняется. В цифровую эпоху футбол стал глобальным бизнесом. Благодаря решениям, которые принимаются за доли секунды и выигрывают матчи — а также приносят миллионы евро — возможность развить когнитивные навыки игроков как никогда привлекательна.

