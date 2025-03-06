15 лучших брандмауэров 2025 года

Действует как фильтр, контролируя входящий и исходящий трафик в соответствии с установленными правилами безопасности именно брандмауэр. Windows — лучший вариант операционной системы, под которую подходит большинство брандмауэров, о которых расскажем в этом материале. Рассмотрим, какой брандмауэр лучше в индивидуальных случаях.

Защита персональных данных и безопасности устройств должна быть приоритетом. Одним из важных элементов защиты считается брандмауэр. Это программный или аппаратный инструмент для защиты компьютера, сети или устройства от несанкционированного доступа и потенциальных угроз из интернета.

Большинство представленных брандмауэров платные, но их базовые версии доступны бесплатно (либо на пробный период).

ZoneAlarm Pro Firewall

Это бесплатный брандмауэр для Windows, обеспечивающий комплексную защиту от киберугроз.

Рассмотрим основные функции и преимущества:

Контролирует как входящий, так и исходящий трафик, предотвращая несанкционированные подключения к компьютеру. Предотвращает атаки до того, как они смогут нанести вред устройству. Обнаруживает и блокирует программы, пытающиеся установить соединение без разрешения пользователя. Позволяет вручную задавать правила доступа для программ, ограничивая соединения потенциально опасных приложений. Скрывает компьютер от сканеров и ботов, которые ищут уязвимые устройства в сети. Работает в связке с популярными антивирусами, усиливая уровень защиты без конфликтов в работе системы. Поддерживает актуальность базы данных угроз, что помогает эффективно противостоять новейшим видам атак.

Кому подойдет ZoneAlarm Pro Firewall:

Пользователям, которым нужна надежная защита без сложных настроек.

Тем, кто работает с конфиденциальными данными и хочет защититься от хакеров.

Владельцам небольших компаний, которым требуется бесплатный брандмауэр для защиты корпоративной сети.

Тем, кто часто использует публичные Wi-Fi-сети.

TinyWall

Это бесплатный брандмауэр, который предлагает эффективную защиту системы без перегрузки ресурсов. Он использует встроенные механизмы безопасности Windows, расширяя их возможности и упрощая управление доступом к сети.

Читайте по теме:

Как конкуренты получают данные ваших клиентов через сотрудников

Тенденции в сфере информационной безопасности и прогнозы

Основные функции и преимущества:

Позволяет легко управлять доступом приложений к интернету без сложных меню и терминов.

Не требует вмешательства пользователя, обеспечивая защиту без всплывающих уведомлений.

Позволяет управлять доступом программ к интернету, блокируя нежелательные соединения.

Защищает систему от подозрительных программ, предотвращая их сетевую активность.

Ограничивает передачу конфиденциальной информации через потенциально опасные соединения.

Практически не влияет на производительность системы, что делает его отличным выбором для ПК с небольшой производительностью.

Работает без всплывающих окон и предложений перейти на платную версию.

Кому подойдет TinyWall:

Пользователям, которые ищут легкий и ненавязчивый брандмауэр.

Тем, кто не хочет тратить время на сложную настройку.

Владельцам старых или маломощных ПК.

Тем, кто хочет усилить стандартную защиту Windows без установки сложных программ.

Comodo Firewall

Он предлагает расширенные функции фильтрации трафика, защиту от вторжений и возможность создания собственных правил безопасности. Этот вариант подойдет для крупных компаний.

Основные функции и преимущества:

Отслеживает сетевую активность, предотвращая хакерские атаки и попытки несанкционированного доступа.

сетевую активность, предотвращая хакерские атаки и попытки несанкционированного доступа. Блокирует подозрительные соединения в автоматическом режиме и предупреждает пользователя о потенциальных угрозах.

Совместим с большинством антивирусных программ, обеспечивая комплексную защиту системы.

Позволяет пользователю настраивать уровни безопасности для разных приложений и сетей.

Запускает подозрительные программы в изолированной среде, не позволяя им нанести вред системе.

Блокирует вредоносные сайты и предупреждает о потенциальных угрозах при веб-серфинге.

Анализирует поведение программ и предлагает оптимальные настройки безопасности.

Поддерживает актуальность защиты, регулярно обновляя данные о новых угрозах.

Кому подойдет Comodo Firewall:

Опытным пользователям, которым нужны гибкие настройки безопасности.

Тем, кто хочет получить продвинутую защиту без дополнительных затрат.

Владельцам корпоративных ПК, которым требуется усиленный контроль доступа. Хорошие брандмауэры, такие как Comodo Firewall отвечают базовым требованиям безопасности.

Comodo Firewall отвечают базовым требованиям безопасности. Тем, кто часто загружает файлы из интернета и хочет обезопасить систему.

SpyShelter Firewall

Разработан для защиты от шпионских программ и утечки конфиденциальных данных. Он включает мощные инструменты мониторинга и предотвращает несанкционированный доступ к личной информации.

Основные функции и преимущества:

Анализирует активность процессов и предотвращает несанкционированное снятие информации с клавиатуры и экрана. Блокирует попытки хакеров управлять компьютером через удаленное соединение. Ограничивает интернет-доступ подозрительных программ. Оповещает пользователя о потенциальных угрозах, предлагая заблокировать или разрешить соединение. Работает в фоновом режиме, не влияя на производительность устройства. Включает функции шифрования данных и предотвращения взлома паролей.

Кому подойдет SpyShelter Firewall:

Тем, кто заботится о защите личных данных и банковской информации.

Тем, кто работает с конфиденциальными документами и хочет предотвратить утечку данных.

Владельцам корпоративных устройств, которым требуется защита от шпионского ПО.

ManageEngine

Он предназначен как для организаций, так и для домашних пользователей, которым требуется контроль активности в сети и защита данных.

Основные функции и преимущества:

Отслеживает активность всех подключенных устройств и анализирует возможные угрозы. Показывает, какие устройства и приложения используют сеть, предотвращая утечку данных. Оповещает пользователя о подозрительных событиях и предлагает варианты блокировки. Работает на Windows, Linux и других системах.

Кому подойдет ManageEngine:

Компаниям, которым нужен детальный контроль сетевого трафика.

Владельцам малого бизнеса, желающим защитить корпоративную сеть.

Частным пользователям, которые хотят повысить безопасность своих устройств.

TotalAV

Это комплексная система безопасности, объединяющая в себе антивирус, брандмауэр и инструменты для защиты от сетевых атак.

Основной функционал:

Можно настраивать исключения, фильтры и уровни доступа. Обновляет сигнатуры вредоносных программ для актуальной защиты. Защищает сразу несколько гаджетов, включая ПК, ноутбуки и смартфоны. Предупреждает о посещении опасных сайтов и предотвращает кражу данных. Работает на Windows, macOS, Android и iOS.

Кому подойдет TotalAV:

Пользователям, которым нужна комплексная защита сразу для нескольких устройств.

Тем, кто часто работает с конфиденциальными данными.

Владельцам Windows и macOS, желающим объединить антивирус и брандмауэр в одном решении.

Тем, кто ищет удобный инструмент с минимальной нагрузкой на систему.

ZoneAlarm

Один из известных бесплатных брандмауэров, который защищает от сетевых атак, вредоносных программ и утечек данных.

Функции ZoneAlarm:

Определяет и нейтрализует потенциально опасные соединения. Регулярно обновляется для защиты от новых видов атак. Позволяет настраивать параметры безопасности для домашней и общественной сети. Блокирует подозрительные сайты и не дает загрузить вредоносные файлы. Предупреждает пользователя о возможных мошеннических ресурсах. Работает без проблем в сочетании с антивирусными программами для комплексной защиты.

Кому подойдет ZoneAlarm:

Тем, кто ищет надежную и проверенную защиту от интернет-угроз.

Владельцам домашних ПК, которым нужен бесплатный, но мощный брандмауэр.

Пользователям, которые хотят настроить разные уровни защиты в компании.

Privatefirewall

Это инструмент для защиты сети, предлагающий пользователям гибкие настройки безопасности.

Брандмауэр:

Фильтрует входящий и исходящий трафик, предотвращая несанкционированный доступ к системе. Позволяет пользователю адаптировать параметры защиты под свои нужды. Работает без конфликтов с системными службами, обеспечивая стабильную защиту. Отслеживает сетевые подключения и оповещает о подозрительных процессах. Распознает потенциально опасные программы и предотвращает их вредоносную активность.

Кому подойдет Privatefirewall:

Пользователям, которые хотят гибко настраивать сетевую безопасность.

Владельцам Windows, нуждающимся в надежном брандмауэре без сложных настроек.

Тем, кто хочет отслеживать активность приложений и контролировать интернет-трафик.

Владельцам слабых ПК, которым нужна эффективная защита.

Outpost Firewall

Этот брандмауэр подойдет как для домашнего использования, так и для бизнеса.

Основные функции и преимущества:

Контролирует входящие и исходящие подключения, предотвращая утечку данных. Определяет и блокирует попытки взлома или проникновения в систему. Адаптивен в плане настроек защиты под определенные потребности. Не нагружает систему ПК во время работы. Оптимизирован для работы с различными версиями Windows, обеспечивая совместимость и стабильность. Защищает собственные файлы и настройки от изменений вредоносными программами.

Кому подойдет Outpost Firewall:

Компаниям, которым нужна мощная защита от сетевых атак.

Тем, кто ищет брандмауэр с интуитивно понятным интерфейсом.

Опытным пользователям, которым нужны продвинутые настройки безопасности.

NetDefender

Основные функции:

Контролирует входящие и исходящие соединения, предотвращая атаки. Обнаруживает подозрительные подключения и блокирует их в автоматическом режиме. Получает актуальную информацию о новых видах атак. Работает в фоновом режиме, не замедляя работу компьютера. Подходит для пользователей, которым нужен удобный и интуитивно понятный интерфейс. Позволяет управлять доступом программ к сети. Уменьшает нагрузку на процессор и оперативную память. Работает на разных версиях операционной системы без конфликтов.

Кому подойдет NetDefender:

Пользователям, которым нужен простой и хороший брандмауэр.

Владельцам слабых ПК, которым важна низкая нагрузка на систему.

Тем, кто хочет контролировать сетевую активность своих приложений.

Новичкам, которым требуется базовая защита без сложных настроек.

GlassWire

Это комплексный инструмент для мониторинга сетевой активности.

Основные функции:

Отслеживает все соединения в реальном времени и показывает, какие программы используют трафик. Оповещает о подозрительной активности, новых подключениях и потенциальных угрозах. Позволяет отключать программы от сети одним нажатием. Выявляет несанкционированные подключения к сети. Работает в фоновом режиме без снижения производительности ПК.

Кому подойдет GlassWire:

Пользователям, которым важно анализировать сетевую активность в реальном времени.

Тем, кто хочет быстро блокировать нежелательные соединения.

Владельцам домашних сетей, которые хотят контролировать подключенные устройства.

PeerBlock

Это специализированный инструмент для защиты от нежелательных подключений.

Основные функции и преимущества:

Блокирует известные вредоносные и нежелательные подключения. Предотвращает попытки удаленного доступа к компьютеру. Позволяет добавлять и редактировать списки заблокированных IP-адресов. Совместим с разными версиями Windows. Работает без снижения производительности компьютера.

Кому подойдет PeerBlock:

Тем, кто хочет защитить систему от нежелательных подключений.

Пользователям, которые хотят фильтровать сетевой трафик на основе IP-адресов.

Тем, кто использует P2P-сети и хочет избежать слежки.

Владельцам серверов и сетей, которым важно контролировать подключенные устройства.

OpenDNS Home

Это бесплатный инструмент для защиты сети, который использует технологию DNS-фильтрации. Он помогает блокировать вредоносные сайты, предотвращая атаки на устройства.

Еще по теме:

Защищаем персональные данные и информацию: что нужно делать

Защита Wi-Fi от перехвата данных — угрозы в сфере безопасной работы

Основные функции и преимущества:

Блокирует доступ к фишинговым и вредоносным сайтам. Легко интегрируется с домашними сетями. Позволяет ограничивать доступ к определенным сайтам, например, социальным сетям или игровым ресурсам. Оптимизирует маршрутизацию интернет-трафика, что может повысить скорость работы сети. Позволяет защитить сразу все устройства в сети, не устанавливая программу на каждое из них.

Кому подойдет OpenDNS Home:

Владельцам домашних сетей, которым важно обезопасить всех пользователей.

Родителям, которые хотят контролировать доступ детей к интернету.

Тем, кто хочет заблокировать вредоносные и фишинговые сайты.

Владельцам бизнеса, которым нужно защитить корпоративную сеть.

Windows Firewall Control

Этот инструмент дает пользователям больше контроля над сетевыми соединениями, упрощая настройку правил безопасности.

Основные функции:

Позволяет создавать индивидуальные правила для разных программ и сервисов. Включает профиль с полным блокированием трафика, автоматическим разрешением соединений и другие режимы. Оповещает пользователя, если программа пытается подключиться к сети без разрешения. Не замедляет работу компьютера и не потребляет много ресурсов.

Windows Firewall Control подойдет:

Тем, кто хочет улучшить управление стандартным брандмауэром Windows.

Пользователям, которым нужны детальные настройки сетевой безопасности.

Владельцам ПК, которым нужна защита с минимальной нагрузкой на систему.

Фото на обложке: Freepik