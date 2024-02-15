Собственный остров, огнеметы и бассейн с акулами: как устроены бункеры миллиардеров-выживальщиков

Новость о том, что Марк Цукерберг строит убежище на Гавайях , повысила спрос на частные бункеры. Самые обеспеченные люди мира торопятся защитить себя, близких и имущество — от автопарка до коллекции ценных карточек.

Новости о бункере Цукерберга вызвали настоящий ажиотаж, и CEO техасской компании Atlas Survival Shelters Рон Хаббард это подтверждает: «Кажется, что телефон не перестает звонить». Сейчас он проектирует бункер стоимостью $7,5 млн для клиента в Оклахоме.

Роберт Вичино, основатель калифорнийской компании Vivos, которая строит подземные убежища, соглашается с ним: «Теперь, когда Цукерберг выпустил кота из мешка, люди равного или почти такого же статуса начинают думать: „Боже, если он это делает, может быть, он знает что-то, чего не знаю я, может быть, мне следует выяснить это самому‟».

Эл Корби, президент и основатель компании из Вирджинии SAFE, которая разрабатывает индивидуальные проекты для сверхбогатых заказчиков, отмечает, что многих особенно волнует, как пережить сбои в электросетях. Миллиардеры даже покупают автомобили и самолеты, которые не так зависят от компьютерных интерфейсов.

«Если раньше все боялись ядерного взрыва, теперь они хотят защитить себя от локальных угроз. Реальная проблема — это энергосистема... В подобных ситуациях поддержание жизни так же важно, как еда и вода» — говорит Корби.

Стандартный бункер, который Хаббард продает «на ежедневной основе», — это сборная стальная конструкция стоимостью $200-400 тысяч («Это все равно что купить Ferrari», — говорит он). 50% клиентов Atlas Survival Shelters — женщины.

Модульный стальной бункер. Фото в тексте: Atlas Survival Shelters

Глобальный спрос создал дефицит бункерных систем фильтрации воздуха. Поэтому в декабре он закупил сразу 711 единиц — это больше, чем за последние 13 лет вместе взятых.

По словам Хаббарда, в настоящее время его компания работает с двумя клиентами-миллиардерами в США, «оба имеют отношение к Facebook*», но стоимость их бункеров не превышает $500 тысяч.

«Я слышал, что в Соединенных Штатах строится пара больших бункеров стоимостью в $5-10 млн», — добавляет Хаббард, который в настоящее время работает над убежищем стоимостью $5 млн для клиента в Куала-Лумпуре, Малайзия, где также будет храниться коллекция автомобилей.

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Корби довелось строить роскошную 27-этажную резиденцию бизнес-магната Мукеша Амбани из Reliance Industries в Мумбаи стоимостью $4,8 млрд. Но самый впечатляющий из его проектов находится в США и будет завершен в 2025 году. Это крепость с собственным островом, построенная на участке площадью 80,9 га с использованием передовых тактических систем.

«Убежище может выдержать взрыв в миле от эпицентра, — говорит Корби. — Но это вышло почти случайно. Клиент говорил: „Я хочу быть уверен, что никто не сможет добраться до моей семьи‟, поэтому мы в буквальном смысле сделали озеро глубиной в 9 м, наполненное легковоспламеняющейся жидкостью легче воды, которая может превращаться в кольцо из огня. Единственный доступ на остров — это подвесной мост».

Рендер строящегося проекта SAFE с подвесным мостом и рвом. Фото в тексте: Roger Berent Architects

Также в проекте Корби «есть водометы, которые могут сбивать парашютистов, вертолеты Apache и все, что приблизится к вам на высоте в 150 м», искусственная гора в качестве естественного укрепления, а также туннель с огнеметами, системами газификации и стальной защитной стеной.

Следующий вопрос — куда идти, если что-то произойдет с основным убежищем. Сложные системы туннелей позволяют перебраться в запасные бункеры, а также оснащены «всеми типами эвакуационных устройств и систем». Здесь Корби подчеркивает, что не может вдаваться в детали: «Скажем так, на всех суперъяхтах есть вертолеты и подводные лодки».

Пандемия и интерес клиентов с медицинскими заболеваниями подтолкнули SAFE расширить спектр услуг и добавитьв бункеры современные кабины для обеззараживания, медицинские принадлежности и палаты с полноценными операционными столами.

Проект медицинской комнаты. Фото в тексте: SAFE

Клиенты, которым нужны секретные проходы и скрытые выходы, обращаются к Creative Home Engineering из Аризоны и могут заплатить более $50 тысяч за дверь.

«Я как раз заканчиваю проект для клиента в районе Феникса, где есть 9 секретных дверей, и них не жалели денег», — рассказывает президент Creative Home Engineering Стив Хамбл.

Вот лишь несколько фактов о проекте:

подземный тир, в который можно попасть через массивный камин, который вращается, как в фильме „Индиана Джонс и последний крестовый поход‟,

секретный проход через британскую телефонную будку, который открывается, если ввести в ней верный номер,

скрытая горка,

гигантский аквариум с акулами, у которого есть общая стена с бассейном — чтобы создать впечатление, что вы плаваете с акулами.

«Мы сделали комнату безопасности и одну потайную дверь... но остальное нужно просто чтобы покрасоваться» — добавляет Хамбл. Тем не менее, большинство из его проектов — сейчас в работе около 100 индивидуальных и стандартных заказов — сосредоточены на безопасности.

Камин, маскирующий вход в подземный бункер. Фото в тексте: Creative Home Engineering

В январе Creative Home Engineering представила готовую зеркальную секретную дверь Vault, которая выглядит как зеркало в полный рост и стоит всего $6 тысяч.

«Это примерно такая же цена, как у обычной двери хранилища, но у этой есть маскировка», — говорит Хамбл.

Другой клиент обратился к Creative Home Engineering с просьбой построить «в его подвале подземный музей с множеством потайных дверей для доступа в комнату и внутреннее святилище», чтобы хранить коллекцию очень редких карточек (стоимостью около $250 тысяч каждая).

Майк Питерс, владелец базирующейся в Юте компании Ultimate Bunker (также ведет бизнес в Неваде и Калифорнии), выбрал нишу безопасных комнат, стоимость которых начинается от $50 тысяч за помещение размером 2,5 м на 2,5 м плюс $30 тысяч за каждое окно. Электрические и пуленепробиваемые двери сейфовых комнат открываются с помощью брелока или отпечатка пальца.

В сфере безопасности конфиденциальность имеет первостепенное значение, но всегда есть исключения, говорит Корби: «За 50 лет ни один наш клиент или его имущество не пострадали, поэтому мы выбираем наших клиентов так же тщательно, как они выбирают нас».

«Как-то меня вызвали на первичную консультацию к застройщику, который работал над домом Брэда Питта и Дженнифер Энистон еще в те времена, когда они были вместе, и я оценивал риски недвижимости. Если бы вы видели, что сделал их застройщик... Это было настолько плохо, что мне пришлось отказаться от работы», — вспоминает Корби.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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Обложка снегерирована нейросетью Midjourney