СМИ узнали о строительстве суперсекретного комплекса Марка Цукерберга на Гавайях

По данным издания, глава Meta* купил участок под строительство в ходе сделок, начавшихся еще в 2014 году. Для комплекса был выбран один из самых древних островов — Кауаи. На нем проживает чуть более 70 тыс. человек.

Как выяснили журналисты, стоимость будущего комплекса превышает $270 млн. На само строительство отведены $100 млн, остальные $170 млн пошли на покупку земли. Такие данные отражены в проектных документах, но Wired допускает, что оценка может быть занижена.

В ходе строительства работникам запрещается распространяться о деталях. Как рассказали некоторые из них, перед трудоустройством пришлось подписать договор о неразглашении. Были инциденты увольнений за его несоблюдение.

«Это бойцовский клуб. Мы не говорим о бойцовском клубе. <...> Обо всем, что публикуется отсюда, они сразу же узнают», — рассказал один из работников.

Кроме того, на объекте произошло несколько инцидентов. У одного из охранников случился инфаркт, мужчина скончался в больнице. Этот эпизод привел к судебным разбирательствам, но не помешал строительству.

По данным журналистов, это будет комплекс из 12 зданий с двумя особняками в качестве доминант. Авторы материала насчитали в них 30 спален и столько же ванных комнат.

Также они предположили, что комплекс будет не только жилым, но и корпоративным. Так, в особняках размещают офисы и конференц-залы, а также сооружают большую кухню промышленных масштабов.

Площадь особняков равна примерно двум футбольным полям (5 тыс. кв. м.). Их соединяют тоннелями с подземным убежищем в 450 кв. м.

Для фитнес-комплекса с теннисным кортом, несколькими бассейнами, сауной и купелью отведут отдельное здание. Также в лесу разместятся 11 небольших домиков среди деревьев. Весь комплекс будет обеспечивать себя водой, электроэнергией и продуктами самостоятельно.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock