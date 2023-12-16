Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

СМИ узнали о строительстве суперсекретного комплекса Марка Цукерберга на Гавайях

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Марк Цукерберг возводит на Гавайях суперсекретный комплекс площадью более 560 га, выяснили журналисты The Wired.

СМИ узнали о строительстве суперсекретного комплекса Марка Цукерберга на Гавайях

По данным издания, глава Meta* купил участок под строительство в ходе сделок, начавшихся еще в 2014 году. Для комплекса был выбран один из самых древних островов — Кауаи. На нем проживает чуть более 70 тыс. человек.

Как выяснили журналисты, стоимость будущего комплекса превышает $270 млн. На само строительство отведены $100 млн, остальные $170 млн пошли на покупку земли. Такие данные отражены в проектных документах, но Wired допускает, что оценка может быть занижена.

В ходе строительства работникам запрещается распространяться о деталях. Как рассказали некоторые из них, перед трудоустройством пришлось подписать договор о неразглашении. Были инциденты увольнений за его несоблюдение.

«Это бойцовский клуб. Мы не говорим о бойцовском клубе. <...> Обо всем, что публикуется отсюда, они сразу же узнают», — рассказал один из работников.

Кроме того, на объекте произошло несколько инцидентов. У одного из охранников случился инфаркт, мужчина скончался в больнице. Этот эпизод привел к судебным разбирательствам, но не помешал строительству.

По данным журналистов, это будет комплекс из 12 зданий с двумя особняками в качестве доминант. Авторы материала насчитали в них 30 спален и столько же ванных комнат.

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Также они предположили, что комплекс будет не только жилым, но и корпоративным. Так, в особняках размещают офисы и конференц-залы, а также сооружают большую кухню промышленных масштабов. 

Площадь особняков равна примерно двум футбольным полям (5 тыс. кв. м.). Их соединяют тоннелями с подземным убежищем в 450 кв. м.

Для фитнес-комплекса с теннисным кортом, несколькими бассейнами, сауной и купелью отведут отдельное здание. Также в лесу разместятся 11 небольших домиков среди деревьев. Весь комплекс будет обеспечивать себя водой, электроэнергией и продуктами самостоятельно.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Что такое метавселенная?
  2. 2 Как развивается культура наставничества и где искать своего ментора
  3. 3 «Цукерберг хитёр»: зачем Facebook купил Giphy и почему это «стрёмно»
  4. 4 Искусственный интеллект, экологическая катастрофа или астероид — сценарии конца света от технологических лидеров и ученых
  5. 5 За сколько лет разбогатели известные миллиардеры
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

16 декабря 2023

Грантовая программа для стартапов CloudMTS

18 декабря 2023

Стартап за партой

18 декабря 2023

Business Helsinki Accelerator

Все ВОЗМОЖНОСТИ