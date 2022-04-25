Почему иммигранты с большей вероятностью становятся предпринимателями — исследование

Мы знаем, что иммигранты чаще открывают бизнес, чем коренные жители, но почему это происходит? Новое исследование предполагает, что причина может быть в самоотборе по определенным чертам личности — в частности, склонности к риску.

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Исследование, проведенное в 2012 году, показало: в большинстве из изученных 69 стран иммигранты с большей вероятностью открывают бизнес, чем представители коренного населения.

В США, где 13,7% населения родились за границей, иммигранты составляют 20,2% самозанятой рабочей силы и 25% основателей стартапов. Согласно исследованию Национального фонда американской политики, проведенному в 2018 году, иммигранты являются основателями или соучредителями 55% компаний-единорогов в США.

Тем не менее, непонятно, почему так много иммигрантов идут на риск. Предыдущие исследования связывали это явление с последствиями принимающей страны, такими как дискриминация на рынке труда, избирательная иммиграционная политика и наличие особых возможностей у этнических групп в районах, в которых много мигрантов.

Новая работа под авторством Питера Вендора из Венского университета экономики и бизнеса изучает еще один фактор — личностный самоотбор.

Решения о добровольной эмиграции и о создании компании связаны с высоким уровнем риска. Предприниматели всех типов сталкиваются с угрозой банкротства бизнеса. Как показало исследование стартапов в нескольких странах Организации экономического сотрудничества и развития, чуть более 60% существуют 3 года, и только 40% — 7 и более лет.

Иммигранты также сталкиваются со значительными дополнительными рисками, от безработицы или невозможности обеспечить полную занятость до ксенофобии и психологических травм.

Гипотеза Вендора заключалась в том, что люди с высокой толерантностью к риску с большей вероятностью, чем другие, будут воспринимать как добровольную эмиграцию, так и предпринимательство как целесообразные решения. Поэтому он ожидал, что иммигранты с большей вероятностью будут создавать бизнес из-за своей склонности к риску, которая и помогла им уехать за границу.

Гипотеза проверялась с помощью лонгитюдного исследования студентов, изучающих инженерные дисциплины и бизнес в двух австрийских университетах.

В 2007 году 1300 студентов приняли участие в опросе, которые выявил их отношение к риску, а также намерения и конкретные планы начать бизнес и переехать на работу за границу.

Двенадцать лет спустя исследователь собрал вторую волну данных через две профессиональные платформы социальных сетей. 360 человек опросили, как сложилась их карьера после первого этапа исследования.

Результаты подтвердили гипотезу: студенты, которые были в большей степени готовы идти на риски, планировали эмигрировать и начать бизнес, и к 2019 году эти планы стали реальностью.

Более четверти бывших студентов уехали за границу, и многие стали предпринимателями.

Среди тех, кто остался в стране, доля бизнесменов составила 19% , а среди тех, кто эмигрировал и все еще оставался за границей, — 29% .

, а среди тех, кто эмигрировал и все еще оставался за границей, — . В категории тех, кто эмигрировал, но впоследствии вернулся в Австрию, этот показатель был еще выше: 43% открыли бизнес за 12 лет, охваченных исследованием.

Статистический анализ подтвердил, что высокая готовность идти на риск в значительной степени влияет на результаты, даже после учета возраста, пола, опыта предпринимательской деятельности и других переменных.

Также выяснилось, что эффект самоотбора может распространиться и на другие личностные черты, которые ассоциировались с успехом в бизнесе и на рынке труда. Данные показали, что люди с высокой мотивацией достижения (склонностью ставить сложные цели и достигать их) значительно чаще, чем другие, эмигрировали и планировали стать предпринимателями в какой-то момент своей жизни.

Эти выводы имеют прямое значение для инвестиций и политики.

В последние годы некоторые венчурные капиталисты, такие как Unshackled Ventures и OneWay Ventures, создали фонды, которые работают исключительно с предприятиями, основанными предпринимателями-иммигрантами или в партнерстве с ними. Наряду с поддержкой стартапов они предоставляют услуги, адаптированные к потребностям основателей иностранного происхождения, включая визовые и юридические консультации.

Как отмечают в OneWay Ventures, благодаря самоотбору «основатели-иммигранты имеют конкурентное преимущество, когда дело доходит до создания эффективных, глобальных предприятий».

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С точки зрения политики, полученные данные свидетельствуют о том, что предпринимательский потенциал иммигрантов выходит за рамки небольшой группы начинающих международных предпринимателей, которая обычно является объектом визовых программ для предпринимателей и агентств, поощряющих инвестиции.

В странах с чистой эмиграцией (где количество убывших превышает количество прибывших) самостоятельный отбор может создавать проблемы; предпринимательский талант может стать частью общей «утечки мозгов». Хотя страны происхождения эмигрантов получают преимущества за счет торгового обмена и денежных переводов, это не создает рабочие места и экономический эффект в том масштабе, в котором это происходит в принимающих странах.

Тем не менее, автор делает и положительный вывод: эмигранты, вернувшиеся в страну происхождения, оказываются наиболее предприимчивой группой. Вероятно, причина в приобретенных опыте и умении увидеть возможности, а также преимущества работы в знакомой среде по возвращении.

Успешные государственные программы в Китае, Сенегале, Мексике и на Филиппинах показывают, что страны происхождения могут использовать высокий потенциал этой группы, адресно поддерживая бизнес.

Социальные последствия такой политики могут быть значительными. Предпринимательство может предоставить иммигрантам и возвращающимся иммигрантам возможности для восходящей мобильности и интеграции. Более того, это способствует созданию рабочих мест и инновациям в обществе в целом.

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