Почему иммигранты с большей вероятностью становятся предпринимателями — исследование

Мы знаем, что иммигранты чаще открывают бизнес, чем коренные жители, но почему это происходит? Новое исследование предполагает, что причина может быть в самоотборе по определенным чертам личности — в частности, склонности к риску.
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Исследование, проведенное в 2012 году, показало: в большинстве из изученных 69 стран иммигранты с большей вероятностью открывают бизнес, чем представители коренного населения.
В США, где 13,7% населения родились за границей, иммигранты составляют 20,2% самозанятой рабочей силы и 25% основателей стартапов. Согласно исследованию Национального фонда американской политики, проведенному в 2018 году, иммигранты являются основателями или соучредителями 55% компаний-единорогов в США.
Тем не менее, непонятно, почему так много иммигрантов идут на риск. Предыдущие исследования связывали это явление с последствиями принимающей страны, такими как дискриминация на рынке труда, избирательная иммиграционная политика и наличие особых возможностей у этнических групп в районах, в которых много мигрантов.
Новая работа под авторством Питера Вендора из Венского университета экономики и бизнеса изучает еще один фактор — личностный самоотбор.
Решения о добровольной эмиграции и о создании компании связаны с высоким уровнем риска. Предприниматели всех типов сталкиваются с угрозой банкротства бизнеса. Как показало исследование стартапов в нескольких странах Организации экономического сотрудничества и развития, чуть более 60% существуют 3 года, и только 40% — 7 и более лет.
Иммигранты также сталкиваются со значительными дополнительными рисками, от безработицы или невозможности обеспечить полную занятость до ксенофобии и психологических травм.
Гипотеза Вендора заключалась в том, что люди с высокой толерантностью к риску с большей вероятностью, чем другие, будут воспринимать как добровольную эмиграцию, так и предпринимательство как целесообразные решения. Поэтому он ожидал, что иммигранты с большей вероятностью будут создавать бизнес из-за своей склонности к риску, которая и помогла им уехать за границу.
Гипотеза проверялась с помощью лонгитюдного исследования студентов, изучающих инженерные дисциплины и бизнес в двух австрийских университетах.
- В 2007 году 1300 студентов приняли участие в опросе, которые выявил их отношение к риску, а также намерения и конкретные планы начать бизнес и переехать на работу за границу.
- Двенадцать лет спустя исследователь собрал вторую волну данных через две профессиональные платформы социальных сетей. 360 человек опросили, как сложилась их карьера после первого этапа исследования.
- Результаты подтвердили гипотезу: студенты, которые были в большей степени готовы идти на риски, планировали эмигрировать и начать бизнес, и к 2019 году эти планы стали реальностью.
- Более четверти бывших студентов уехали за границу, и многие стали предпринимателями.
- Среди тех, кто остался в стране, доля бизнесменов составила 19%, а среди тех, кто эмигрировал и все еще оставался за границей, — 29%.
- В категории тех, кто эмигрировал, но впоследствии вернулся в Австрию, этот показатель был еще выше: 43% открыли бизнес за 12 лет, охваченных исследованием.
Статистический анализ подтвердил, что высокая готовность идти на риск в значительной степени влияет на результаты, даже после учета возраста, пола, опыта предпринимательской деятельности и других переменных.
Также выяснилось, что эффект самоотбора может распространиться и на другие личностные черты, которые ассоциировались с успехом в бизнесе и на рынке труда. Данные показали, что люди с высокой мотивацией достижения (склонностью ставить сложные цели и достигать их) значительно чаще, чем другие, эмигрировали и планировали стать предпринимателями в какой-то момент своей жизни.
Эти выводы имеют прямое значение для инвестиций и политики.
В последние годы некоторые венчурные капиталисты, такие как Unshackled Ventures и OneWay Ventures, создали фонды, которые работают исключительно с предприятиями, основанными предпринимателями-иммигрантами или в партнерстве с ними. Наряду с поддержкой стартапов они предоставляют услуги, адаптированные к потребностям основателей иностранного происхождения, включая визовые и юридические консультации.
Как отмечают в OneWay Ventures, благодаря самоотбору «основатели-иммигранты имеют конкурентное преимущество, когда дело доходит до создания эффективных, глобальных предприятий».
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С точки зрения политики, полученные данные свидетельствуют о том, что предпринимательский потенциал иммигрантов выходит за рамки небольшой группы начинающих международных предпринимателей, которая обычно является объектом визовых программ для предпринимателей и агентств, поощряющих инвестиции.
В странах с чистой эмиграцией (где количество убывших превышает количество прибывших) самостоятельный отбор может создавать проблемы; предпринимательский талант может стать частью общей «утечки мозгов». Хотя страны происхождения эмигрантов получают преимущества за счет торгового обмена и денежных переводов, это не создает рабочие места и экономический эффект в том масштабе, в котором это происходит в принимающих странах.
Тем не менее, автор делает и положительный вывод: эмигранты, вернувшиеся в страну происхождения, оказываются наиболее предприимчивой группой. Вероятно, причина в приобретенных опыте и умении увидеть возможности, а также преимущества работы в знакомой среде по возвращении.
Успешные государственные программы в Китае, Сенегале, Мексике и на Филиппинах показывают, что страны происхождения могут использовать высокий потенциал этой группы, адресно поддерживая бизнес.
Социальные последствия такой политики могут быть значительными. Предпринимательство может предоставить иммигрантам и возвращающимся иммигрантам возможности для восходящей мобильности и интеграции. Более того, это способствует созданию рабочих мест и инновациям в обществе в целом.
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