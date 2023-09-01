Тишина как бизнес. Чем мы платим за шумоподавление

Представьте город, которому больше не нужно благоустройство — люди носят AR-очки и наслаждаются личной альтернативной реальностью. Примерно так же мы поступаем и с окружающим нас шумом, приглушая его с помощью наушников и берушей. Но как стремление к тишине влияет на наш мозг и окружение?

Тишина — крупный бизнес: согласно данным Allied Market Research, мировой рынок наушников с шумоподавлением в 2021 году составил $13,1 млрд, и ожидается, что к 2031 году вырастет более чем втрое и достигнет $45,4 млрд.

За последние годы количество запросов к Google со словами «шумоподавление» и «беруши» неуклонно росло, и теперь бренды предлагают свои продукты как способ предотвратить «родительское выгорание» при уходе за детьми. На рынке представлено бесчисленно количество предложений, но вот вопрос: нет ли у тишины физических и социальных последствий?

«Вероятно, нас ждет расплата»

Технология шумоподавления была впервые разработана в 1950-х годах, чтобы снизить шум в кабине пилотов. Первая коммерчески доступная гарнитура, выпущенная компанией Bose в 1989 году, также предназначалась для авиации.

В наушниках используется технология, известная как активное шумоподавление: микрофон улавливает окружающие звуки, а усилитель генерирует инвертированные звуковые волны. Когда противоположные звуковые волны сталкиваются, шум подавляется. Они лучше всего подходят для низкочастотных звуков частотой менее 1 кГц, таких как рев двигателя самолета, гул дорожного движения или кондиционера.

Нет сомнений в том, что слишком сильный шум вреден не только для слуха, но и для физического здоровья в целом. Длительное шумовое загрязнение связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая смертельные случаи от сердечного приступа, и депрессивными симптомами.

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Профессор Дэвид Макэлпайн из Университета Маккуори отмечает, что существуют нормы работы в шумной среде. Но нормативов для мест отдыха нет.

«Достаточно однократной дозы в 100-105 дБ, чтобы повредить нейроны — нервы, которые прикрепляются к сенсорным клеткам уха. Первыми повреждаются нервы, которые передают информацию о том, что мы слышим в условиях шума... и их не увидеть на клинической аудиограмме», — говорит он.

При слишком высокой громкости наушники могут привести к потере слуха. Иронично, что иногда технологические компании одновременно продают наушники и слуховые аппараты. «Apple AirPods определенно продвигались именно таким образом», — отмечает Макэлпайн.

Исследования показали, что в тихой обстановке наушники AirPod Pro работают аналогично базовым слуховым аппаратам. Другим примером синергии бренда является то, что потребительское подразделение Sennheiser принадлежит Sonova, производителю слуховых аппаратов.

Благодаря функции шумоподавления пользователь не будет делать музыку погромче, и в некотором роде она защитит его слух.

Исследования показывают, что благодаря снижению фонового шума — например, при поездке на работу в поезде или во время полета — люди используют свои наушники на такой громкости, которая с меньшей вероятностью может привести к проблемам.

Но когда дело доходит до шумоподавления, всплывают и недостатки. Многочисленные исследования показали, что достаточно носить беруши всего одну неделю, дни и ночи напролет, чтобы вызвать звон в ушах.

В ходе одного из экспериментов участники признали, что этот звук «воспринимается преимущественно как высокий», что соответствовало частотному диапазону, который блокировали беруши.

«Если в уши перестает попадать звук... мозг компенсирует это, увеличивая внутреннее тепловыделение. Это полностью изменяет ваши нервные пути — мы это знаем. Взаимодействие со звуковой энергией, поступающей в ваши уши, — это то, для чего эволюционировал ваш мозг», — говорит Макэлпайн.

Существует не так много заслуживающих доверия исследований о пользе или вреде использования берушей или аппаратов с белым шумом, чтобы облегчить засыпание.

«Я думаю, что нам, возможно, придется расплачиваться за это», — считает Макэлпайн.

Впрочем, в шумной обстановке беруши могут улучшить качество сна.

«Трудно игнорировать речь»

Но что делать тем, кто пытается заглушить разговоры в офисе? Наушники с шумоподавлением — это «единственный способ закрыть дверь», — часто слышит Либби Сандер.

Сандер, доцент кафедры организационного поведения в Университете Бонда, отмечает, что до коронавируса шум и перебои в работе офисов открытой планировки уже были серьезной проблемой для сотрудников. Возможно, пандемия изменила то, как мы воспринимаем шум на работе.

«Я думаю, после того, как мы начали работать дома, люди поняли, что офисный шум, отвлекающие факторы и помехи исчезли. Возможно, они не до конца осознавали, насколько сильно это влияет на их продуктивность и способность концентрироваться, а затем обнаруживали, что, когда они все-таки возвращались в офис, это было своего рода шоком» — говорит Сандер.

Исследование, соавтором которого выступила Сандер, выявило, что офисный шум может вызывать физиологический стресс и субъективное ухудшение настроения.

«Мы обнаружили, что существует причинно-следственная связь между довольно безобидным стандартным уровнем шума открытой планировки и эффектом, который оказывался как эмоционально, так и физиологически на людей, находившихся в помещении», — объясняет Сандер.

Когда дело доходит до отвлекающих факторов, тип шума может иметь такое же значение, как и громкость. Было обнаружено, что умеренный уровень окружающего шума, около 70 дБ, повышает производительность, например, при выполнении творческих задач.

Некоторые люди могут эффективно работать в шумных кафе и даже в аэропортах, и при этом им трудно сосредоточиться в офисе, даже если там не так шумно.

«Ваш мозг в офисе автоматически прислушивается ко всем разговорам, потому что они могут касаться чего-то, что вам нужно знать» — объясняет Сандер.

Денсил Кабрера, доцент кафедры аудио и акустики Сиднейского университета, согласен с этим. «То, как мы слышим звук или насколько прислушиваемся, в значительной степени связано с речью, — говорит он. — Поскольку очевидно, что человеческое общение важно для людей, трудно игнорировать речь».

Его исследование показало, что чем больше людей в офисе открытой планировки разговаривает, тем сильнее это отвлекает, независимо от громкости.

«Любопытно, что речь может быть громкой или тихой — и то, и другое может одинаково отвлекать», — говорит Кабрера.

Сандер говорит, что наушники с шумоподавлением могут пригодиться в офисе, но чтобы решить проблему комплексно, нужно проектировать рабочие пространства с разнообразной средой — например, выделять зоны для тихой сосредоточенной работы и пространства для совместной работы: «Большинство людей не смогут выполнять все необходимые задачи в среде интеллектуального труда за своим рабочим столом».

Как же тогда лучше ориентироваться в шуме современной жизни?

Чрезмерная зависимость от технологии шумоподавления не обязательно является решением проблемы, считает Макэлпайн: «Мы просто передали на аутсорсинг наш звуковой мир, что было бы немыслимо с визуальным.

Представьте, если бы все усилия по благоустройству города были заменены тем, что люди надевают AR-очки, а затем целый день разгуливают в своей личной альтернативной реальности. И это спорное решение».

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