Почему шум вредит здоровью

Постоянный шум не просто раздражает. Все больше исследований показывают , что это серьезная и часто недооцененная угроза для здоровья: шум повышает риск гипертонии, инсульта и сердечного приступа у людей во всем мире. Почему это происходит и какой уровень шума можно считать вредным — в материале.

Всем нам говорили ограничивать громкость в наушниках, чтобы не навредить слуху. Однако повседневная жизнь постоянно создает звуковой фон, и иногда он создает продолжительные последствия для всего организма.

Любой, кто живет в шумном районе, например, рядом с шоссе или аэропортом, может почувствовать, что приспособился к какофонии. Впрочем, данные показывают обратное: предшествующее воздействие шума провоцирует чрезмерную реакцию организма, усиливая негативные последствия.

Риску могут подвергаться даже те, кто живет в относительно тихих пригородах или сельской местности.

Как шум влияет на организм

Гудок сирены. Шум двигателя. Собачий лай. Стук отбойного молотка. Неприятный шум проникает в тело через уши, но передается в центр обнаружения стресса в мозге.

Этот участок, который называется амигдалой или миндалевидным телом, запускает каскад реакций в организме. Если миндалевидное тело хронически активируется из-за шума, эти реакции становятся вредными.

Эндокринная система может избыточно отреагировать, в результате чего в организме образуется слишком много кортизола, адреналина и других химических веществ. Кроме того, это может привести к гиперактивации симпатической нервной системы, из-за чего ускоряется частота сердечных сокращений, повышается кровяное давление и запускается выработка воспалительных клеток.

Со временем эти изменения могут привести к воспалению, гипертонии и накоплению бляшек в артериях, увеличивая риск сердечных заболеваний, инфарктов и инсульта.

Чтобы изучить процесс, исследователи разделили его на этапы: они сканировали мозг людей, когда те слушали неприятные звуки — трение пенопласта, скрежет ногтей по классной доске или бормашину — и наблюдали вживую, как активируется их миндалевидное тело.

Также они прикрепляли мониторы артериального давления и шумомеры к рабочим автосборочного завода во время смены, чтобы отслеживать влияние шума на кровяное давление и частоту сердечных сокращений.

Кроме этого, исследователи воспроизводили сон в шумной обстановке. Для этого они включали десятки единичных записей проходящих поездов и пролетающих самолетов в спальнях здоровых добровольцев. Этот шум был записан в реальных условиях, в жилых домах.

На следующее утро у добровольцев выросли уровень адреналина, затвердели стенки артерий, а уровень белков плазмы крови повысился, что указывает на воспаление.

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Когда исследователи проанализировали снимки мозга и медицинские карты сотен пациентов в Массачусетской многопрофильной больнице, они сделали ошеломляющее открытие: у тех, кто жил в районах с высоким уровнем транспортного шума, с большей вероятностью наблюдалась высокая активность миндалин, воспаление артерий и — в течение пяти лет — серьезные сердечные заболевания.

Эффект сохранялся даже после исключения других экологических и поведенческих факторов вроде загрязнения воздуха, социально-экономических факторах и курении, которые могли способствовать ухудшению здоровья сердца. Выяснилось также, что повышение авиационного шума может спровоцировать немедленный сердечный приступ.

Какой шум считается слишком громким?

Громкость звука часто измеряется по шкале децибела, где полной тишине соответствует 0 дБ, а взрыву петарды в метре от слушателя — около 140 дБ.

Чтобы определить уровень децибел обычных звуков и окружающей среды, используется профессиональное устройство — фонометр. Максимальный шум проезжающего грузового поезда в 4 раза выше, чем звуковой уровень в тихой комнате.

Гораздо существеннее разница для слуха: поезд более чем в 500 раз громче тихой комнаты.

Это потому, что шкала децибел логарифмическая, а не линейная: с каждым увеличением на 10 дБ звук обычно воспринимается в два раза громче. А это означает, что регулярное воздействие шума даже на несколько децибел выше умеренного уровня может спровоцировать реакции, вредные для здоровья.

По данным Всемирной организации здравоохранения, средний уровень шума дорожного движения выше 53 дБ или среднее воздействие шума самолета более 45 дБ связаны с неблагоприятными последствиями для здоровья.

Поскольку в 2020 году транспортное движение снизилось из-за пандемии, исследователи подозревают, что сейчас шум, связанный с транспортом, может быть значительно выше.

Особенно вредным считается ночной шум, поскольку он вредит сну и вызывает стрессовую реакцию, даже если человек не помнит, как его разбудили.

ВОЗ рекомендует следующий среднегодовой уровень ночного шума:

менее 40 дБ — за пределами спальни, чтобы избежать негативных последствий для здоровья;

менее 30 дБ — внутри спальни, для обеспечения качественного сна.

Все чаще наука указывает на постоянную взаимосвязь между уровнем шума и болезнями. Например, исследование, в котором более 10 лет принимали участие более 4 млн человек, показало: начиная с уровня звука дорожного движения в 35 дБ, каждые дополнительные 10 дБ повышали риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 2,9%.

Еще более выражен риск смерти от сердечного приступа: после с 35 дБ каждое увеличение шума на 10 дБ повышало риск на 4,3%.

Не весь шум одинаков

Для наглядности швейцарские исследователи измерили и сравнили транспортный шум вдоль шоссе и железнодорожного полотна в течение ночи.

Они обнаружили, что в среднем у шоссе и железной дороги был одинаковый уровень звука — 55 дБ. Но в то время как гул шоссе оставался относительно ровным, периодическое прохождение поездов создавало гораздо более резкие колебания звука.

Последующее исследование выявило связь более прерывистого шума с сердечными заболеваниями, сердечными приступами, сердечной недостаточностью и инсультами.

Кто находится в зоне риска?

Как и при многих проблемах со здоровьем, менее обеспеченные люди с большей вероятностью подвергаются чрезмерному воздействию шума: у них меньше возможностей при выборе жилья и они, скорее всего, будут жить вблизи дорог с интенсивным движением, шумных свалок и промышленных зон.

Избыточный шум в школах связывают с повышенным уровнем гормонов стресса, более низкими оценками по чтению и даже детской гиперактивностью. Похожий эффект и у ночного шума.

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Разница в несколько дБ может показаться незначительной, но, согласно предварительному анализу более 100 тысяч медицинских сестер США, каждый раз, когда уровень звука растет на 1 дБ, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается примерно еще на один процентный пункт.

По мере увеличения децибел растет и риск смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний и сердечного приступа.

Исследователи предполагают, что различия в воздействии шума, вероятно, будут намного больше, чем предполагает модель, поскольку более состоятельные домохозяйства и школы с большей вероятностью установят окна с тройным стеклопакетом и изоляцией. Подобные различия характерны для разных стран на четырех других континентах.

Что с этим можно сделать?

Можно сказать, что страны ЕС опередили остальной мир в регулировании шума. Государства-члены содружества должны отслеживать уровни шума в регионах и каждые 5 лет разрабатывать новые планы действий для решения проблем сообществ, подвергающихся наибольшему риску.

Сейчас в ЕС предписывают устанавливать бесшумные блокировки тормозов в железнодорожном грузовом транспорте и маркировку шума на наружном силовом оборудовании, а также снижать уровень шума при производстве автомобилей и стремиться к его сокращению в аэропортах.

Отдельные города и страны приняли дополнительные меры.

В Париже установлены шумовые камеры, которые измеряют уровень шума транспортных средств и штрафуют водителей, которые его превышают.

В Берлине использовали новые велосипедные дорожки, чтобы уменьшить поток транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания и переместить источник шума к центру дороги, подальше от домов.

Швейцария ввела национальные «тихие часы» — ночь, один час в полдень по будням и весь день по воскресеньям.

Хотя ученые говорят, что еще слишком рано делать прогнозы о влиянии этой политики на здоровье сердечно-сосудистой системы, несколько европейских стран сообщили о том, что десятки тысяч жителей стали меньше испытывать воздействия основных источников шума.

Как и в случае многих проблем со здоровьем, защита от шума была бы экономически выгодной. Экономисты, проанализировавшие расходы на здравоохранение и снижение производительности труда из-за болезней сердца и гипертонии, утверждают, что снижение уровня шума в США на 5 дБ может принести стране выгоду в $3,9 млрд в год.

Но, в отличие от большинства других факторов, способствующих развитию сердечных заболеваний, шум невозможно исключить полностью. Для этого требуются изменения в местной, государственной и федеральной политике.

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Фото на обложке: Steve Mann / Shutterstock