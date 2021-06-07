Ученые собираются укреплять зубную эмаль при помощи леденцов

Группа ученых из Вашингтонского университета сообщила, что разработала пастилки, похожие на мятные леденцы. При регулярном приеме они могут стимулировать рост эмали. Сейчас команда готовится начать клинические испытания.

Экспериментальные пастилки покрыты генетически модифицированными белками, которые должны прикрепляться к зубам и добавлять к ним слой свежей эмали. Согласно пресс-релизу университета, сейчас готовится запуск клинических исследований. Если эффект подтвердится, это будет первый способ заново выращивать эмаль, а не сохранять и укреплять ее.

Ученые уже протестировали мятные леденцы на зубах, извлеченных у людей, свиней, крыс, а также на живых крысах. В ходе преклинических исследований они пришли к следующим выводам:

прием одной пастилки в день поможет сохранять зубную эмаль,

прием двух пастилок в день будет восстанавливать несколько микрометров эмали.

Иными словами, повреждения зубов будут обращаться вспять. Однако чтобы доказать это, потребуются клинические испытания.

«Каждое исследование займет две недели, и мы ожидаем, что эти испытания займут не более трех месяцев», — говорится в пресс-релизе стоматолога Вашингтонского университета Сами Догана.

В следующем году команда также собирается разработать зубную пасту и гели.

Если действие будет доказано, это станет огромным прорывом в уходе за зубами: мы будем не сохранять эмаль, а восстанавливать ее.

Даже отбеливающие полоски и средства, из-за которых зубы должны казаться здоровее, на самом деле могут еще больше повредить зубами и обнажить желтоватый слой дентина. Новая разработка поможет добиться не только косметического эффекта, но по-настоящему восстановить здоровую эмаль.

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