Сколько времени можно хранить шампанское и как правильно это делать

Шампанское — один из главных символов празднования Нового года. Рассказываем, как правильно хранить этот напиток, чтобы насладиться его вкусом в полной мере.

Сколько можно хранить закрытое шампанское?

При правильных условиях закрытая бутылка может храниться очень долго — даже в течение нескольких поколений, рассказывает Адам Годду, менеджер по напиткам в Stone's Throw Pizza. «Если на этикетке указан год сбора урожая, это вино может выдерживаться длительное время», — говорит он.

Бутылку следует положить на бок, чтобы пробка не высохла и не окислилась, так как это может испортить вкус. Она также должна храниться при «температуре подвала» (от 10 до 13°C) и вдали от прямого солнечного света.

Шампанское можно хранить и в холодильнике, но не так долго из-за колебания температур при открытии и закрытии дверцы. Помимо этого, оно может «впитывать» запахи лежащих рядом продуктов. В идеале напиток следует употребить в течение полугода, чтобы он не потерял качество.

По словам Годду, это касается любого вида игристого вина, изготовленного традиционным способом, в том числе Креман (Cremant) и Кава (Cava). Просекко (Prosecco) производится немного по-другому, и его стоит выпить в период от полугода до года после покупки.

Сколько можно хранить открытое шампанское?

Рекомендуется выпить шампанское в тот же день, когда вы его открыли. В противном случае бутылку лучше закрыть пробкой — так, по словам, Годду, ее можно хранить еще примерно день. «Напиток будет немного другим, но по-прежнему хорошим», — говорит он.

Как понять, что шампанское испортилось?

«Шампанское предназначено для употребления в газированном виде», — рассказывает Годду. Однако нет ничего плохого в том, чтобы пить его без пузырьков. «Это по-прежнему хорошее вино, — говорит он. — Просто не совсем такое, каким оно могло бы быть».

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Если шампанское выдохлось, Годду рекомендует использовать его в готовке.

На вкус напитка также может повлиять неправильное хранение. Шампанское может перестать быть газированным еще до того, как бутылку открыли, а также приобрести кислый или затхлый привкус. Возможно, так его будет менее приятно пить, но вреда это причинит.

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Фото на обложке: New Africa / Shutterstock