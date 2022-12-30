«Алкоголь затрагивает каждый орган»: почему возникает похмелье и как его пережить

Через несколько дней наступит Новый год, который часто сопровождается широким застольем с большим количеством спиртных напитков. Есть ли способ чувствовать себя хорошо после такой веселой ночи? Разбираемся, что происходит в нашем организме, когда мы употребляем алкоголь, почему за этим следует похмелье и есть ли способы его избежать.

«Алкоголь — это “грязный наркотик”, — утверждает Эмили Палмер, исследовательница Имперского колледжа Лондона, изучающая похмелье. — Он воздействует на несколько систем мозга».

Ученые точно не знают, что именно происходит в организме человека во время похмелья. Однако им известно, что его вызывают различные биохимические и нейрохимические изменения. По словам Палмер, это затрагивает не только печень и мозг, но и «почти каждый орган».

Как происходит алкогольное опьянение?

«Когда вы выпиваете первый напиток, в мозгу высвобождается нейромедиатор под названием гамма-аминомасляная кислота или ГАМК», — рассказывает Райян Зафар, нейропсихофармаколог Имперского колледжа Лондона и исследователь благотворительной организации Drug Science.

«ГАМК замедляет работу мозга», — добавляет Зафар. Эта кислота воздействует на рецепторы в его коре, а именно на те части, которые связаны с мыслительными процессами и контролем.

ГАМК снижает способность нервных клеток отправлять и получать химические сигналы через центральную нервную систему. Она высвобождается после одного-трех напитков, и человек чувствует себя расслабленно.

В то же время происходит прилив дофамина. «Вы чувствуете себя хорошо, расслабленно и хотите выпить больше», — рассказывает Зафар. Когда вы продолжаете пить, алкоголь связывается с глутаматными рецепторами в мозге, которые участвуют в формировании памяти. Их электрическая активность подавляется, что, по словам Зафара, «блокирует создание воспоминаний».

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Алкоголь перемещается из коры головного мозга, управляющей поведением, в мозжечок, который отвечает за движение, координацию и равновесие. Затем алкогольное опьянение поражает продолговатый мозг, контролирующий вегетативную систему, в том числе сердцебиение, дыхание и кровяное давление.

«Мозг просто отключается, — утверждает Зафар. — Вот почему алкоголь называют депрессантом — он не вызывает чувство депрессии, а угнетает всю центральную нервную систему».

Можно ли опьянеть от безалкогольного пива?

Зафар уверяет, что вряд ли: «Допустим, средняя пинта пива (примерно 0,5 л) содержит 5% алкоголя. Чтобы получить такой же эффект, как от пинты, нужно выпить 10 бутылок слабоалкогольного пива крепостью 0,5%. Не думаю, что организм сможет удержать в себе столько жидкости».

Как наступает похмелье?

Печень перерабатывает примерно 10 мл чистого спирта в час, после чего наступает похмелье. Рвота — эволюционный механизм выживания, который помогает выводить вредные вещества из организма, объясняет Зафар.

В метаболизме алкоголя участвует фермент алкогольдегидрогеназы (АДГ). АДГ расщепляет этанол на ацетальдегид, яд и канцероген. Когда уровень алкоголя в крови возвращается к нулю, похмелье обычно достигает своего пика. В этот момент весь алкоголь уже превращен в ацетальдегид, который влияет на функционирование ДНК.

Алкоголь повреждает митохондриальную ДНК. Митохондрии — основные производители энергии в клетках. Даже незначительное их повреждение может вызвать интоксикацию мозга. «Если вы регулярно пьете такой объем алкоголя, которого достаточно, чтобы вызвать похмелье, то этот ущерб может накапливаться, — утверждает Палмер. — Это может приводить к когнитивным нарушениям и ранней потере памяти».

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Алкоголь также подавляет высвобождение вазопрессина — гормона, помогающего почкам удерживать жидкость, из-за чего учащается количество мочеиспусканий. В результате наступает обезвоживание, и человек может испытывать жажду, усталость и головную боль.

«Мы считаем, что гидратация крайне важна, — добавляет Зафар. — И этому способствует не только вода, но также натрий, хлорид и калий».

Когда организму наносится ущерб, активируется его иммунная система. Она посылает воспалительные клетки, которые атакуют бактерии и заживляют поврежденные ткани.

«Когда вы пьете алкоголь, кишечник посылает сигнал о том, что внутри него находится яд», — рассказывает Зафар. В ответ на это иммунная система запускается, пытаясь остановить интоксикацию, что может приводить к слишком сильному воспалению.

Воспалительная реакция может вызывать тошноту, рвоту, головную боль, спутанность сознания, перепады настроения, ухудшение когнитивных функций, а также нарушение памяти и способности к обучению. А если часто злоупотреблять алкоголем, то воспалительные процессы могут стать хроническими, что связано с развитием диабета, рака и сердечных заболеваний.

Ухудшается ли похмелье с возрастом?

Метаболизм часто ассоциируется с перевариванием пищи, но на деле этот термин описывает все химические процессы в организме. «Когда мы становимся старше, метаболизм замедляется, поэтому восстановление занимает больше времени», — рассказывает Зафар.

По мнению Палмер, это может быть связано и со снижением толерантности к алкоголю: с возрастом мы начинаем употреблять его в меньшем количестве, а также предпочитаем иные напитки. К примеру, молодые люди могут выбрать нечто вроде водки с тоником, а те, кто постарше — вино и виски.

В более темных напитках содержатся конгенеры — побочный продукт ферментации. Они представляют собой сложные органические молекулы токсического действия, в том числе ацетон, ацетальдегид, сивушные масла, танины и фурфурол.

Было обнаружено, что виски содержит в 37 раз больше конгенеров, чем водка. А согласно исследованиям, напитки с большим количеством таких соединений вызывают более сильное похмелье.

Как предотвратить похмелье?

Конечно, в первую очередь нужно употреблять меньше спиртных напитков. Однако есть и другие способы.

Разбавьте напиток, например льдом или газировкой. Так вы будете медленнее потреблять алкоголь, и у вашего организма будет больше возможностей его переработать, а пик его концентрации в крови будет не таким высоким.

Так вы будете медленнее потреблять алкоголь, и у вашего организма будет больше возможностей его переработать, а пик его концентрации в крови будет не таким высоким. Избегайте напитков темного цвета, таких как красное вино и виски. Они содержат больше конгенеров, чем водка, джин и прочие прозрачные напитки.

Они содержат больше конгенеров, чем водка, джин и прочие прозрачные напитки. Ешьте яйца. Этот продукт, по словам Зафара, содержит аминокислоту цистеин, которая замедляет метаболизм алкоголя.

Можно ли вылечить похмелье?

К сожалению, нет. В своем анализе ученые из Королевского колледжа Лондона оценили действие экстракта гвоздики, красного женьшеня, сока корейской груши и других предполагаемых средств от похмелья. Они пришли к выводу, что для подтверждения эффективности каждого из них не хватает доказательств.

Тем не менее есть способы облегчить свое состояние. Ибупрофен помогает уменьшить воспаление, а изотонические напитки, например спортивные добавки, — восполнить потерянную жидкость и ионы.

Почему от похмелья страдают не все люди?

Некоторые способны вырабатывать АДГ для расщепления алкоголя быстрее, чем другие. Все зависит от генов.

«У тех, чей организм быстро регулирует этот фермент и перерабатывает алкоголь, вероятно, нет похмелья», — утверждает Зафар. Однако он добавляет, что такие люди более склонны к алкогольной зависимости, поскольку могут выпивать больше без каких-либо негативных последствий.

Человеку легче себя ограничивать, когда он знает, какой дискомфорт за этим последует. «Мы стремимся предотвратить ущерб организму, а не наклеивать на него пластырь», — говорит Палмер.

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