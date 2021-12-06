Хотите быть харизматичнее? Выбирайте для встреч правильное время

Распространено мнение, что харизма — это что-то врожденное: она либо есть, либо ее нет. И те, кто наделен этим качеством, часто являются прирожденными лидерами, которые всегда готовы мотивировать других. Однако этот подход упускает из виду важную физиологическую реальность: циркадные ритмы.
Циркадные ритмы — это 24-часовые биологические циклы, которые влияют на множество физиологических процессов, в первую очередь на время сна и бодрствования. Это важный фактор, определяющий наши когнитивные функции, настроение и поведение. На пике своей производительности мы более четко транслируем свои мысли и демонстрируем больше положительных эмоций.
Однако у разных людей могут быть разные ритмы. Кому-то свойственно рано вставать по утрам и рано ложиться спать. Этих людей часто называют жаворонками. Другие поздно просыпаются и поздно ложатся спать. Их относят к совам. Эти различия называют хронотипом.
Исследователи из Университета Индианы и Университета Вашингтона предположили, что харизматичность может зависеть от циркадных ритмов: возрастать на пике и быть менее выраженной на спаде. Статья с описанием лабораторного эксперимента опубликована в журнале Leadership Quarterly.
Для проверки гипотезы группа студентов колледжа прошла опрос, чтобы определить свой хронотип. Затем были отобраны 131 человека, как жаворонки, так и совы. Им предстояло поучаствовать в ролевой игре, в которой выступили в роли лидеров студенческого сообщества, произносящих речь на церемонии вручения дипломов.
Время выступлений распределили случайным образом: на раннее утро (с 7 утра) или поздний вечер (после полуночи). Три наблюдателя оценивали, насколько речи были вдохновляющими. Как и ожидали исследователи, если время выступления соответствовало хронотипу, спикер был харизматичным. Жаворонки лучше выступали на утреннем сеансе, а совы — на полуночном.
Фото в тексте: Gorodenkoff /
Также в ходе эксперимента изучалась роль «последователей» — подчиненных, которые оценивают харизматичность лидера. Исследователи предположили, что чувства последователей будут частично обусловлены их собственными циркадными ритмами. Когда они находятся в точках низкой энергии, это сказывается на их настроении, и они будут отчасти объяснять это отсутствием харизмы у лидеров.
Согласно гипотезе, для жаворонков руководители покажутся харизматичнее ранним утром, а для сов — поздно вечером.
Для проверки идеи также был проведен опрос студентов колледжа. Сначала ученые измерили их хронотип, а затем пригласили группу жаворонков и сов в лабораторию, чтобы оценить некоторые выступления, записанные на первом этапе. Время сеансов также распределялось случайным образом. Вторая гипотеза также подтвердилась.
В этом первоначальном исследовании использовалась ограниченная выборка студентов колледжа, и поэтому его следует рассматривать как предварительный тест. На рабочих местах на ситуацию повлияют дополнительные сложности и непредвиденные обстоятельства. Однако эти исследования предоставляют предварительную эмпирическую поддержку теории о том, что циркадные ритмы влияют на харизму с обеих сторон: как на лидеров, так и последователей.
Поэтому тому, кто собирается стать вдохновляющим примером для подчиненных, стоит рассматривать время суток с двух точек зрения.
- Оцените, в какое время суток у вас больше возможностей проявить харизму: для жаворонка предпочтительнее утро, а для совы — вечер.
- Подумайте, в какое время суток будут лучше всего расположены слушатели.
Вероятнее всего, команда будет разнообразной. В этом случае вам нужно будет искать компромиссные решения.
- Как правило, для встреч в смешанном коллективе эффективнее всего будет выбрать середину дня: с 11:00 до 15:30.
- Также может быть полезно переорганизовать свою работу , в зависимости от того, как вы себя чувствуете.
Чтобы стать харизматичным лидером, вдохновляющим команду, достаточно просто более внимательно относиться к времени суток. Не стоит игнорировать свой циркадный ритм — это ключ к высоким результатам.
Фото на обложке: fizkes /
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