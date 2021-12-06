Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

Хотите быть харизматичнее? Выбирайте для встреч правильное время

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Распространено мнение, что харизма — это что-то врожденное: она либо есть, либо ее нет. И те, кто наделен этим качеством, часто являются прирожденными лидерами, которые всегда готовы мотивировать других. Однако этот подход упускает из виду важную физиологическую реальность: циркадные ритмы.

Хотите быть харизматичнее? Выбирайте для встреч правильное время

Циркадные ритмы — это 24-часовые биологические циклы, которые влияют на множество физиологических процессов, в первую очередь на время сна и бодрствования. Это важный фактор, определяющий наши когнитивные функции, настроение и поведение. На пике своей производительности мы более четко транслируем свои мысли и демонстрируем больше положительных эмоций.

Автомобиль по подписке уже сегодня. Подробнее по ссылке

Однако у разных людей могут быть разные ритмы. Кому-то свойственно рано вставать по утрам и рано ложиться спать. Этих людей часто называют жаворонками. Другие поздно просыпаются и поздно ложатся спать. Их относят к совам. Эти различия называют хронотипом.

Исследователи из Университета Индианы и Университета Вашингтона предположили, что харизматичность может зависеть от циркадных ритмов: возрастать на пике и быть менее выраженной на спаде. Статья с описанием лабораторного эксперимента опубликована в журнале Leadership Quarterly.

Для проверки гипотезы группа студентов колледжа прошла опрос, чтобы определить свой хронотип. Затем были отобраны 131 человека, как жаворонки, так и совы. Им предстояло поучаствовать в ролевой игре, в которой выступили в роли лидеров студенческого сообщества, произносящих речь на церемонии вручения дипломов.

Время выступлений распределили случайным образом: на раннее утро (с 7 утра) или поздний вечер (после полуночи). Три наблюдателя оценивали, насколько речи были вдохновляющими. Как и ожидали исследователи, если время выступления соответствовало хронотипу, спикер был харизматичным. Жаворонки лучше выступали на утреннем сеансе, а совы — на полуночном.

харизматичный лидер, презентация

Фото в тексте: Gorodenkoff / Shutterstock

Также в ходе эксперимента изучалась роль «последователей» — подчиненных, которые оценивают харизматичность лидера. Исследователи предположили, что чувства последователей будут частично обусловлены их собственными циркадными ритмами. Когда они находятся в точках низкой энергии, это сказывается на их настроении, и они будут отчасти объяснять это отсутствием харизмы у лидеров.

Согласно гипотезе, для жаворонков руководители покажутся харизматичнее ранним утром, а для сов — поздно вечером.

Для проверки идеи также был проведен опрос студентов колледжа. Сначала ученые измерили их хронотип, а затем пригласили группу жаворонков и сов в лабораторию, чтобы оценить некоторые выступления, записанные на первом этапе. Время сеансов также распределялось случайным образом. Вторая гипотеза также подтвердилась.

В этом первоначальном исследовании использовалась ограниченная выборка студентов колледжа, и поэтому его следует рассматривать как предварительный тест. На рабочих местах на ситуацию повлияют дополнительные сложности и непредвиденные обстоятельства. Однако эти исследования предоставляют предварительную эмпирическую поддержку теории о том, что циркадные ритмы влияют на харизму с обеих сторон: как на лидеров, так и последователей.

Поэтому тому, кто собирается стать вдохновляющим примером для подчиненных, стоит рассматривать время суток с двух точек зрения.

  1. Оцените, в какое время суток у вас больше возможностей проявить харизму: для жаворонка предпочтительнее утро, а для совы — вечер.
  2. Подумайте, в какое время суток будут лучше всего расположены слушатели. 

Вероятнее всего, команда будет разнообразной. В этом случае вам нужно будет искать компромиссные решения.

  • Как правило, для встреч в смешанном коллективе эффективнее всего будет выбрать середину дня: с 11:00 до 15:30.
  • Также может быть полезно переорганизовать свою работу , в зависимости от того, как вы себя чувствуете.

Чтобы стать харизматичным лидером, вдохновляющим команду, достаточно просто более внимательно относиться к времени суток. Не стоит игнорировать свой циркадный ритм — это ключ к высоким результатам.

Источник.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Хаос или порядок: внедряем культуру разработки для лучших результатов
  2. 2 4 ошибки, из-за которых работодатели теряют доверие сотрудников
  3. 3 Работа с фрилансерами: что нужно знать компаниям
  4. 4 Мультикультурализм в командах: 5 ошибок основателей и как их избежать
  5. 5 Как НЕ надо искать разработчиков. Главные ошибки при поиске IT-специалистов
Anytimeprime
Автомобиль по подписке: быстро, просто!
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

07 декабря 2021

Хакатон по медицинскому ИИ 2021

07 декабря 2021

Чемпионат по анализу данных Sibur Challenge 2021

09 декабря 2021

12|21

10 декабря 2021

Демо-день для АО «Трубная металлургическая компания»

10 декабря 2021

Fresh Code от Вконтакте

Все ВОЗМОЖНОСТИ