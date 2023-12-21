Как празднуют Рождество в странах Азии

Рассказываем о рождественских традициях Японии, Южной Кореи и других стран Азии.

Сейчас жители многих стран активно готовятся к католическому Рождеству, которое состоится 25 декабря. Но как проходит этот праздник в странах Азии? Украшают ли местные жители рождественские елки и проводят ли тематические фестивали?

Япония

Хотя христиане составляют лишь около 1% населения Японии, Рождество здесь празднуется масштабно. В этот период улицы Токио наполняются большим количеством рождественских базаров и световых декораций.

Праздник популярен среди влюбленных: как правило, пары организуют романтический ужин и берут выходной, чтобы полюбоваться тематическими украшениями.

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Традиционное рождественское блюдо в Японии — жареная курица из KFC. Мы уже рассказывали о том, почему это стало традицией.

Китай

Как и в Японии, в Китае Рождество напоминает День святого Валентина. Однако этот день также принято проводить с друзьями: ходить в кино, караоке-бары и по магазинам.

Большинство коммерческих заведений украшают гирляндами, бумажными фонариками и елками. В торговых центрах обычно проходят мероприятия, на которых Санта-Клаус играет на саксофоне — это еще одна из многих уникальных рождественских традиций Китая.

Индонезия

В Индонезии, где проживает 28 млн христиан, Рождество называется «Натал» и является государственным праздником.

В праздничный сезон торговые центры украшают пластиковыми елками и фигурами Санта-Клауса. На местных телеканалах транслируются музыкальные концерты и ежегодные рождественские торжества, организуемые правительством. Основные блюда на рождественском столе — выпечка, чаще всего «настар» (ананасовый пирог), «кастенгель» и «путри салью».

Индия

В Индии христианство исповедуют более 27,8 млн жителей (всего там проживает 1,4 млрд человек). Рождество — государственный праздник.

В преимущественно католических кварталах люди наряжаются в лучшую одежду и поют рождественские песни. Полуночную мессу посещают как католики, так и представители других религий, поскольку Рождество считается светским праздником.

Зимние каникулы в школах и колледжах начинаются за несколько дней до Рождества, поэтому праздник наполнен особенно радостной атмосферой. В католических школах Рождество обычно отмечают заранее, а затем делают перерыв на зимние каникулы.

Филиппины

Филиппинцы начинают обратный отсчет до Рождества уже с 1 сентября.

С 16 до 24 декабря местные католики каждый день просыпаются до рассвета, чтобы посещать утренние мессы Симбанг Габи (Simbang Gabi), которые начинаются в 4:00. После мессы 24 декабря родственники, друзья и соседи собираются на полуночный пир Ноче Буэна (Noche Buena) и желают друг другу счастливого Рождества.

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Празднования длятся до первого воскресенья января, когда проходит Богоявление (Epiphany).

Сингапур

Поскольку в Сингапуре проживает много эмигрантов, Рождество там — большое событие независимо от того, отмечают ли его как светский или религиозный праздник.

В этот период улица Орчард-роуд наполняется яркими световыми декорациями, а каждый торговый центр украшают гирляндами и рождественскими витринами.

Южная Корея

В Южной Корее Рождество является национальным праздником, поскольку христиане составляют почти 29% населения. Однако этот день принято проводить не в кругу семьи, а с любимым человеком.

Местные жители предпочитают особые праздничные блюда, такие как корейское барбекю и чжолмён (кисло-сладкая лапша). Пары нередко завершают ужин рождественским тортом.

Еще одна особенность южнокорейского Рождества — «Дедушка Санта», также известный как Санта Харабоджи, который раздает подарки и олицетворяет радость сезона. «Дедушка Санта» обычно одет в синий или зеленый костюм.

Тайвань

Хотя только 5% населения Тайваня являются христианами, Рождество здесь — масштабный коммерческий праздник. Ежегодно в Новом Тайбэе проходит фестиваль Christmasland с тематическими мероприятиями и художественными инсталляциями, где собираются как местные жители, так и туристы.

Таиланд

В Таиланде преобладает буддизм, и Рождество здесь проходит по-особому. К празднику в разных городах страны украшают статуи слонов и даже настоящих слонов, которые затем раздают подарки школьникам.

Страна популярна среди туристов, поэтому отели предлагают специальные рождественские меню, а сотрудники ресторанов работают в красных шапках.

Дома семьи предпочитают готовить карри и рис.

Вьетнам

Несмотря на то что Вьетнам — буддийская страна, Рождество занимает особое место в национальном календаре праздников. Отчасти это связано с тем, что раньше Вьетнам был французской колонией, и с тех пор в стране сохранились некоторые традиции. Например, в рождественский сезон принято есть традиционный французский торт «Рождественское полено».

Рождество во Вьетнаме — большой праздник. Люди украшают дома и улицы гирляндами и елками, а также обмениваются подарками и посещают религиозные церемонии. На городских площадях проводят рождественскую мессу — это уникальная местная традиция. После этого обычно начинается общее застолье и другие торжества.

Среди других распространенных традиций — петь рождественские гимны, проводить время с семьей и друзьями, готовить такие праздничные блюда, как куриный суп, а иногда индейку и пудинг.

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