Что такое бэклог простыми словами?

В статье узнаете, как работает бэклог, что это такое, простыми словами, из чего состоит, как правильно его вести, что такое бэклог продукта и почему он важен для успешной работы всей команды разработчиков.

Бэклог — это список всех задач, которые расположены согласно степени важности, чтобы команда разработки понимала, что приоритетнее всего, а что может подождать.

Введение

Бэклог — определение этого термина важно для понимания его роли в управлении проектами. Представьте, что строите дом. Есть общий план, но для работы нужна конкретика:

закупить материалы,

залить фундамент,

поставить окна.

Все это — элементы бэклога.

Этот инструмент широко используется, когда разрабатывается ПО, особенно в гибких методологиях (Agile, Scrum, Kanban).

Из чего состоит бэклог?

Чтобы команда могла эффективно работать, элементы инструмента должны быть понятными, четко сформулированными и приоритетными. Бэклог — это, простыми словами, список задач, идей и требований, которые нужно выполнить в проекте.

Бэклог состоит из:

Эпиков — это крупные задачи, которые охватывают значительный объем работы. Они слишком велики, чтобы выполнить их за один спринт, поэтому разбиваются на более мелкие задачи. Например: «Разработать систему онлайн-оплаты» — это эпик, который включает в себя подключение платежных систем, создание интерфейса оплаты, настройку безопасности. User Stories (пользовательские истории) — это описание цели с точки зрения пользователя. К примеру: «Как покупатель, я хочу видеть статус доставки заказа, чтобы знать, когда он прибудет…». Технических задач — задания, которые связаны с программированием, исправлением ошибок, улучшением архитектуры. Они важны, чтобы поддерживать стабильность продукта. Например: «Оптимизировать загрузку изображений, чтобы ускорить работу сайта…». Багов (ошибок) — список проблем, которые мешают работе системы и требуют исправления. Например: «Форма обратной связи не отправляет сообщения…». Идей и гипотез — возможные улучшения, которые могут повысить удобство продукта или его конкурентоспособность. Они добавляются в бэклог, но не всегда сразу идут в работу. К примеру: «Попробовать новый дизайн корзины, чтобы увеличить конверсию заказов…». Задач технического долга — это исправления и доработки, которые нужно сделать в будущем, но они не критичны прямо сейчас. Например: «Переписать старый код на новую версию фреймворка…».

Принципы построения бэклога

Если грамотно организовать действия инструмента, команда всегда будет понимать, что делать в первую очередь, а работа над проектом станет прозрачной и управляемой. Рассмотрим ключевые принципы построения бэклога.

Принцип 1. В первую очередь он должен быть прозрачным. Если в списке есть непонятные или общие формулировки, разработчики могут потратить время на уточнение деталей, вместо того чтобы сразу приступить к работе.

Хороший пример: «Добавить кнопку “Купить в один клик” на карточку товара…».

Неудачный: «Сделать удобную оплату…» (Непонятно, что именно нужно сделать).

Принцип 2. В списке должен быть порядок: самые важные цели — вверху, менее приоритетные — ниже. Это помогает команде сосредоточиться на главном и не тратить время на второстепенные мелочи. Оценка бэклога помогает понять, какие задачи требуют срочного выполнения, а какие могут подождать.

Пример:

Исправить ошибку, из-за которой заказы не оформляются.

Добавить кнопку «Оплатить через Apple Pay».

Обновить иконки на сайте.

Ошибка с заказами — критична, значит, она должна быть в приоритете. А замена иконок может подождать.

Принцип 3. Чем ближе план к выполнению, тем больше деталей он должен содержать. Задания на ближайший спринт должны быть четко сформулированы, а долгосрочные цели можно оставить более общими.

К примеру:

Долгосрочная задача: «Улучшить процесс авторизации».

Когда процесс приближается к реализации, все превращается в конкретные шаги: «Добавить возможность входа через Google», «Сделать авторизацию по номеру телефона».

Принцип 4. Каждая задача должна быть закреплена за сотрудником. Если задание просто лежит в бэклоге без исполнителя, велик шанс, что о ней забудут или оно затянется.

Как стоит сделать: «Добавить фильтр по цене в каталоге (ответственный — Алексей)».

Читайте по теме:

Kanban или scrum: что лучше использовать?

Успеть к сезону: как перезапустить интернет-магазин в 2 раза быстрее стандартных сроков

Как делать не стоит:

«Сделать фильтры в каталоге…» (Нужно найти, кто именно должен этим заняться…).

Виды бэклогов:

Бэклог продукта — это общий список всех требований, идей и задач, которые связаны с проектом. Он охватывает долгосрочное развитие и стратегические цели. Бэклог релиза — задачи, которые должны быть выполнены к определенной версии продукта. Бэклог спринта — это конкретные задания, которые команда планирует выполнить за короткий промежуток времени (обычно 1-4 недели).

Бэклог спринта и релиза

Спринт — это короткий цикл работы (обычно 1—4 недели), в течение которого коллектив выполняет заранее запланированные задачи. Разработчикам важно знать, что такое бэклог спринта, потому что он определяет, какие задания группа возьмет в работу, в каком порядке они будут выполняться и какие результаты должны быть достигнуты к концу цикла.

В нем обычно прописаны:

Четко сформулированные задачи с детальным описанием.

Разбитые на мелкие части цели, которые можно выполнить за 1-2 дня.

Только самые приоритетные задания.

К примеру: если в бэклоге релиза есть задача «Добавить оплату через Google Pay», то в спринте она может быть разбита на более мелкие шаги:

«Настроить API Google Pay».

«Разработать пользовательский интерфейс».

«Протестировать оплату и исправить ошибки».

Не стоит забыть о связи между инструментами: бэклог продукта и бэклог спринта взаимодействуют друг с другом: первый включает все идеи и требования к проекту, а второй — отобранные для ближайшей работы задачи.

Бэклог проекта

Каждому разработчику важно понимать, что такое бэклог проекта и как он работает, чтобы эффективно работать в команде.

Это полный список всех заданий, идей и требований, которые потребуется выполнить, чтобы достигнуть целей проекта. В отличие от других инструментов, он охватывает весь жизненный цикл разработки и включает как краткосрочные, так и долгосрочные задачи.

Читайте также:

Все, что вы хотели знать про Agile: принципы, методология, инструменты и отличие от Scrum

Что такое проектный треугольник и какие задачи бизнеса помогает решать

Что в себя включает бэклог проекта:

Функциональные требования — описания того, какие возможности должен иметь продукт: «Добавить личный кабинет для пользователей», «настроить систему уведомлений о новых сообщениях…». Нефункциональные условия — технические характеристики, которые гарантируют стабильность работы: «оптимизировать скорость загрузки страниц до 2 секунд», «осуществлять бесперебойную работу сервера при 1 тыс. одновременных запросах…». Бизнес-требования — задания, которые помогают организации достичь стратегических целей. Исправления ошибок — список найденных багов и их приоритет, они могут быть такими: «поправить недочеты, из-за которой корзина не обновляется», «исправить некорректное отображение цен на мобильных устройствах…». Технический долг — улучшения кода и архитектуры, которые пока не критичны, но важны в будущем: «переписать старый модуль оплаты на новую версию API»; «оптимизировать базу данных, чтобы снизить нагрузку на сервер…». Идеи и гипотезы — возможные улучшения продукта. Они могут не попасть в разработку сразу, но остаются в бэклоге на будущее: «добавить тёмную тему для удобства пользователей», «провести A/B-тестирование нового дизайна корзины…».

Как составить бэклог: инструменты и этапы

Для начала надо собрать требования к бэклогу:

Определить, какие функции и задачи нужны для проекта.

Провести обсуждение с заказчиком, пользователями или бизнес-командой.

Составить список всех идей и пожеланий.

Сформулировать задачи:

Разбить крупные идеи (эпики) на конкретные задания.

Записывать цели так, чтобы они были понятны команде.

Использовать формат пользовательских историй. Например: «Как покупатель, я хочу сохранять товары в избранное, чтобы быстро находить их позже…».

Разделить задачи по степени важности:

Критичные — без них продукт не может работать.

Важные — улучшают продукт, но могут быть сделаны позже.

Желательные — идеи на будущее.

Использовать матрицу приоритетов:

Must have (обязательно).

Should have (желательно).

Could have (можно добавить).

Won’t have (отложить).

Добавить детали:

Разъяснить требования, чтобы разработчики понимали, что делать.

Указать критерии готовности: что считается выполненной задачей

Определить зависимые задания (какие цели нужно сделать раньше, чтобы выполнить текущую).

Выбор инструментов для ведения бэклога:

«ПланФикс» — гибкая система управления проектами, которая позволяет настраивать процессы под потребности команды и вести учет рабочего времени. «Яндекс Трекер» — инструмент от «Яндекса», чтобы контролировать задания и планы с возможностью настройки трудовых процессов и интеграции с другими программами предприятия. O!task — отечественный сервис, чтобы мониторить, как выполняется задумка, с простым интерфейсом и необходимым функционалом для групповой работы.

Создание бэклога — это ключевой процесс, эффективность работы и успешное выполнение целей проекта.

Процесс ведения бэклога

Чтобы список оставался полезным инструментом, его нужно постоянно поддерживать в актуальном состоянии.

Рассмотрим основные этапы ведения инструмента, которые помогут команде работать эффективно:

Постоянно обновляйте бэклог — это живой документ, который должен меняться по мере того, как развивается проект. Новые задачи добавляются, устаревшие удаляются, а приоритеты пересматриваются. Используйте понятные формулировки. Если задача написана слишком размыто, разработчики могут потратить время на ее уточнение. Поэтому важно формулировать задания так, чтобы они были понятны сразу. Разбивайте задачи на мелкие шаги. Если задумка слишком большая, ее выполнение может затянуться. Лучше разбивать ее на небольшие шаги, которые можно завершить за 1-2 дня. Проверяйте актуальность перед спринтом. При этом важно проверять, все ли понятно, есть ли нужные детали и корректно ли расставлены приоритеты.

Как не должен выглядеть бэклог

Иногда инструмент превращается в бесполезный набор заметок, который только мешает работе. Рассмотрим распространенные ошибки, которых стоит избегать.

Если записывать все подряд идеи, не удалять устаревшие задачи и не расставлять приоритеты, он становится бесполезным.

Признаки:

Целей слишком много, и никто не знает, с чего начать.

Есть старые идеи, которые уже неактуальны, но их никто не убирает.

Нет приоритетов, и команда выбирает задания наугад.

Как исправить:

Регулярно пересматривать список и удалять ненужные задачи.

Расставлять приоритеты.

Группировать цели по категориям.

Отсутствуют сроки. Если у заданий нет временных ограничений, они могут висеть в списке месяцами.

Как исправить:

Определить дедлайны хотя бы для самых приоритетных задач.

Использовать категории: «срочно», «на ближайший релиз», «на будущее».

Чрезмерная детализация. Иногда команды пытаются расписать все до мельчайших элементов. В результате бэклог становится слишком громоздким, и его сложно поддерживать в актуальном состоянии.

Как делать не стоит:

«Добавить кнопку «Купить»».

«Настроить цвет кнопки».

«Проверить, как кнопка работает» (Все можно объединить в одну задачу).

Как сделать нужно: «Добавить кнопку «Купить» в карточку товара».

Груминг и рефаймент бэклога: что это и зачем нужны

Без регулярной актуализации инструмент теряет структуру и превращается в беспорядочный список разрозненных идей. Чтобы этого избежать, применяются два ключевых процесса: груминг и рефаймент, которые позволяют поддерживать бэклог в порядке и готовить задачи к работе.

Груминг от англ. grooming — «уход, приведение в порядок» — это постоянная проверка и обновление бэклога. Он нужен для того, чтобы задания оставались актуальными, понятными и правильно приоритизированными.

Что происходит во время груминга:

Удаляются устаревшие задачи — если требования изменились, ненужные элементы исключаются.

Обновляются описания — если появились новые детали, они добавляются, чтобы команде было проще работать.

Корректируются приоритеты — задачи пересматриваются с учетом текущих целей.

Обсуждаются новые идеи — если в бэклог добавляются новые элементы, команда может их обсудить и уточнить.

Регулярное планирование бэклога позволяет учитывать изменения в проекте и адаптироваться к новым требованиям бизнеса. Например, обязательно это делать раз в неделю или перед началом спринта, чтобы инструмент оставался «чистым» и удобным для работы.

Рефаймент от англ. refinement — «уточнение» — это детальная проработка задач, которые скоро начнут выполняться. Его цель — сделать так, чтобы разработчики получили понятные и четко сформулированные требования.

Во время рефаймента:

Задания уточняются и детализируются — если в них чего-то не хватает, добавляется описание, критерии готовности, зависимые задачи.

Определяется объем работы — задачи оцениваются по сложности и трудозатратам.

Распределяются ответственные — команда обсуждает, кто за что будет отвечать.

Рефаймент помогает избежать проблем, когда во время спринта разработчики начинают уточнять детали и тратят на это лишнее время. Если процесс проведен правильно, команда понимает, что нужно делать, и сразу приступает к работе.

Итог

Бэклог — это важный инструмент в управлении проектами, который помогает команде двигаться в нужном направлении. Если его правильно вести, он становится удобным и полезным.

Главное, что нужно помнить:

Бэклог — это не просто список задач, а динамичный инструмент, который нужно регулярно обновлять. Важно правильно его составлять: задачи должны быть понятными, приоритетными и четко сформулированными. Процесс ведения списка требует порядка: обновление, приоритизация, детализация. Груминг и рефаймент помогают поддерживать бэклог в рабочем состоянии, чтобы сотрудники не теряли время на выяснение деталей в разгар труда.

Бэклог станет мощным инструментом, который поможет команде работать быстрее и продуктивнее, а проекту — успешно развиваться.

Фото на обложке: Freepik