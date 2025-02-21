Что такое бэклог простыми словами?
Бэклог — это список всех задач, которые расположены согласно степени важности, чтобы команда разработки понимала, что приоритетнее всего, а что может подождать.
В статье узнаете, как работает бэклог, что это такое, простыми словами, из чего состоит, как правильно его вести, что такое бэклог продукта и почему он важен для успешной работы всей команды разработчиков.
- Истории
Содержание
Введение
Бэклог — определение этого термина важно для понимания его роли в управлении проектами. Представьте, что строите дом. Есть общий план, но для работы нужна конкретика:
- закупить материалы,
- залить фундамент,
- поставить окна.
Все это — элементы бэклога.
Этот инструмент широко используется, когда разрабатывается ПО, особенно в гибких методологиях (Agile, Scrum, Kanban).
Из чего состоит бэклог?
Чтобы команда могла эффективно работать, элементы инструмента должны быть понятными, четко сформулированными и приоритетными. Бэклог — это, простыми словами, список задач, идей и требований, которые нужно выполнить в проекте.
Бэклог состоит из:
- Эпиков — это крупные задачи, которые охватывают значительный объем работы. Они слишком велики, чтобы выполнить их за один спринт, поэтому разбиваются на более мелкие задачи. Например: «Разработать систему онлайн-оплаты» — это эпик, который включает в себя подключение платежных систем, создание интерфейса оплаты, настройку безопасности.
- User Stories (пользовательские истории) — это описание цели с точки зрения пользователя. К примеру: «Как покупатель, я хочу видеть статус доставки заказа, чтобы знать, когда он прибудет…».
- Технических задач — задания, которые связаны с программированием, исправлением ошибок, улучшением архитектуры. Они важны, чтобы поддерживать стабильность продукта. Например: «Оптимизировать загрузку изображений, чтобы ускорить работу сайта…».
- Багов (ошибок) — список проблем, которые мешают работе системы и требуют исправления. Например: «Форма обратной связи не отправляет сообщения…».
- Идей и гипотез — возможные улучшения, которые могут повысить удобство продукта или его конкурентоспособность. Они добавляются в бэклог, но не всегда сразу идут в работу. К примеру: «Попробовать новый дизайн корзины, чтобы увеличить конверсию заказов…».
- Задач технического долга — это исправления и доработки, которые нужно сделать в будущем, но они не критичны прямо сейчас. Например: «Переписать старый код на новую версию фреймворка…».
Принципы построения бэклога
Если грамотно организовать действия инструмента, команда всегда будет понимать, что делать в первую очередь, а работа над проектом станет прозрачной и управляемой. Рассмотрим ключевые принципы построения бэклога.
Принцип 1. В первую очередь он должен быть прозрачным. Если в списке есть непонятные или общие формулировки, разработчики могут потратить время на уточнение деталей, вместо того чтобы сразу приступить к работе.
Хороший пример: «Добавить кнопку “Купить в один клик” на карточку товара…».
Неудачный: «Сделать удобную оплату…» (Непонятно, что именно нужно сделать).
Принцип 2. В списке должен быть порядок: самые важные цели — вверху, менее приоритетные — ниже. Это помогает команде сосредоточиться на главном и не тратить время на второстепенные мелочи. Оценка бэклога помогает понять, какие задачи требуют срочного выполнения, а какие могут подождать.
Пример:
- Исправить ошибку, из-за которой заказы не оформляются.
- Добавить кнопку «Оплатить через Apple Pay».
- Обновить иконки на сайте.
Ошибка с заказами — критична, значит, она должна быть в приоритете. А замена иконок может подождать.
Принцип 3. Чем ближе план к выполнению, тем больше деталей он должен содержать. Задания на ближайший спринт должны быть четко сформулированы, а долгосрочные цели можно оставить более общими.
К примеру:
- Долгосрочная задача: «Улучшить процесс авторизации».
- Когда процесс приближается к реализации, все превращается в конкретные шаги: «Добавить возможность входа через Google», «Сделать авторизацию по номеру телефона».
Принцип 4. Каждая задача должна быть закреплена за сотрудником. Если задание просто лежит в бэклоге без исполнителя, велик шанс, что о ней забудут или оно затянется.
Как стоит сделать: «Добавить фильтр по цене в каталоге (ответственный — Алексей)».
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Как делать не стоит:
- «Сделать фильтры в каталоге…» (Нужно найти, кто именно должен этим заняться…).
Виды бэклогов:
- Бэклог продукта — это общий список всех требований, идей и задач, которые связаны с проектом. Он охватывает долгосрочное развитие и стратегические цели.
- Бэклог релиза — задачи, которые должны быть выполнены к определенной версии продукта.
- Бэклог спринта — это конкретные задания, которые команда планирует выполнить за короткий промежуток времени (обычно 1-4 недели).
Бэклог спринта и релиза
Спринт — это короткий цикл работы (обычно 1—4 недели), в течение которого коллектив выполняет заранее запланированные задачи. Разработчикам важно знать, что такое бэклог спринта, потому что он определяет, какие задания группа возьмет в работу, в каком порядке они будут выполняться и какие результаты должны быть достигнуты к концу цикла.
В нем обычно прописаны:
- Четко сформулированные задачи с детальным описанием.
- Разбитые на мелкие части цели, которые можно выполнить за 1-2 дня.
- Только самые приоритетные задания.
К примеру: если в бэклоге релиза есть задача «Добавить оплату через Google Pay», то в спринте она может быть разбита на более мелкие шаги:
- «Настроить API Google Pay».
- «Разработать пользовательский интерфейс».
- «Протестировать оплату и исправить ошибки».
Не стоит забыть о связи между инструментами: бэклог продукта и бэклог спринта взаимодействуют друг с другом: первый включает все идеи и требования к проекту, а второй — отобранные для ближайшей работы задачи.
Бэклог проекта
Каждому разработчику важно понимать, что такое бэклог проекта и как он работает, чтобы эффективно работать в команде.
Это полный список всех заданий, идей и требований, которые потребуется выполнить, чтобы достигнуть целей проекта. В отличие от других инструментов, он охватывает весь жизненный цикл разработки и включает как краткосрочные, так и долгосрочные задачи.
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Что в себя включает бэклог проекта:
- Функциональные требования — описания того, какие возможности должен иметь продукт: «Добавить личный кабинет для пользователей», «настроить систему уведомлений о новых сообщениях…».
- Нефункциональные условия — технические характеристики, которые гарантируют стабильность работы: «оптимизировать скорость загрузки страниц до 2 секунд», «осуществлять бесперебойную работу сервера при 1 тыс. одновременных запросах…».
- Бизнес-требования — задания, которые помогают организации достичь стратегических целей.
- Исправления ошибок — список найденных багов и их приоритет, они могут быть такими: «поправить недочеты, из-за которой корзина не обновляется», «исправить некорректное отображение цен на мобильных устройствах…».
- Технический долг — улучшения кода и архитектуры, которые пока не критичны, но важны в будущем: «переписать старый модуль оплаты на новую версию API»; «оптимизировать базу данных, чтобы снизить нагрузку на сервер…».
- Идеи и гипотезы — возможные улучшения продукта. Они могут не попасть в разработку сразу, но остаются в бэклоге на будущее: «добавить тёмную тему для удобства пользователей», «провести A/B-тестирование нового дизайна корзины…».
Как составить бэклог: инструменты и этапы
Для начала надо собрать требования к бэклогу:
- Определить, какие функции и задачи нужны для проекта.
- Провести обсуждение с заказчиком, пользователями или бизнес-командой.
- Составить список всех идей и пожеланий.
Сформулировать задачи:
- Разбить крупные идеи (эпики) на конкретные задания.
- Записывать цели так, чтобы они были понятны команде.
- Использовать формат пользовательских историй. Например: «Как покупатель, я хочу сохранять товары в избранное, чтобы быстро находить их позже…».
Разделить задачи по степени важности:
- Критичные — без них продукт не может работать.
- Важные — улучшают продукт, но могут быть сделаны позже.
- Желательные — идеи на будущее.
Использовать матрицу приоритетов:
- Must have (обязательно).
- Should have (желательно).
- Could have (можно добавить).
- Won’t have (отложить).
Добавить детали:
- Разъяснить требования, чтобы разработчики понимали, что делать.
- Указать критерии готовности: что считается выполненной задачей
- Определить зависимые задания (какие цели нужно сделать раньше, чтобы выполнить текущую).
Выбор инструментов для ведения бэклога:
- «ПланФикс» — гибкая система управления проектами, которая позволяет настраивать процессы под потребности команды и вести учет рабочего времени.
- «Яндекс Трекер» — инструмент от «Яндекса», чтобы контролировать задания и планы с возможностью настройки трудовых процессов и интеграции с другими программами предприятия.
- O!task — отечественный сервис, чтобы мониторить, как выполняется задумка, с простым интерфейсом и необходимым функционалом для групповой работы.
Создание бэклога — это ключевой процесс, эффективность работы и успешное выполнение целей проекта.
Процесс ведения бэклога
Чтобы список оставался полезным инструментом, его нужно постоянно поддерживать в актуальном состоянии.
Рассмотрим основные этапы ведения инструмента, которые помогут команде работать эффективно:
- Постоянно обновляйте бэклог — это живой документ, который должен меняться по мере того, как развивается проект. Новые задачи добавляются, устаревшие удаляются, а приоритеты пересматриваются.
- Используйте понятные формулировки. Если задача написана слишком размыто, разработчики могут потратить время на ее уточнение. Поэтому важно формулировать задания так, чтобы они были понятны сразу.
- Разбивайте задачи на мелкие шаги. Если задумка слишком большая, ее выполнение может затянуться. Лучше разбивать ее на небольшие шаги, которые можно завершить за 1-2 дня.
- Проверяйте актуальность перед спринтом. При этом важно проверять, все ли понятно, есть ли нужные детали и корректно ли расставлены приоритеты.
Как не должен выглядеть бэклог
Иногда инструмент превращается в бесполезный набор заметок, который только мешает работе. Рассмотрим распространенные ошибки, которых стоит избегать.
Если записывать все подряд идеи, не удалять устаревшие задачи и не расставлять приоритеты, он становится бесполезным.
Признаки:
- Целей слишком много, и никто не знает, с чего начать.
- Есть старые идеи, которые уже неактуальны, но их никто не убирает.
- Нет приоритетов, и команда выбирает задания наугад.
Как исправить:
- Регулярно пересматривать список и удалять ненужные задачи.
- Расставлять приоритеты.
- Группировать цели по категориям.
Отсутствуют сроки. Если у заданий нет временных ограничений, они могут висеть в списке месяцами.
Как исправить:
- Определить дедлайны хотя бы для самых приоритетных задач.
- Использовать категории: «срочно», «на ближайший релиз», «на будущее».
Чрезмерная детализация. Иногда команды пытаются расписать все до мельчайших элементов. В результате бэклог становится слишком громоздким, и его сложно поддерживать в актуальном состоянии.
Как делать не стоит:
- «Добавить кнопку «Купить»».
- «Настроить цвет кнопки».
- «Проверить, как кнопка работает» (Все можно объединить в одну задачу).
Как сделать нужно: «Добавить кнопку «Купить» в карточку товара».
Груминг и рефаймент бэклога: что это и зачем нужны
Без регулярной актуализации инструмент теряет структуру и превращается в беспорядочный список разрозненных идей. Чтобы этого избежать, применяются два ключевых процесса: груминг и рефаймент, которые позволяют поддерживать бэклог в порядке и готовить задачи к работе.
Груминг — это постоянная проверка и обновление бэклога. Он нужен для того, чтобы задания оставались актуальными, понятными и правильно приоритизированными.
Что происходит во время груминга:
- Удаляются устаревшие задачи — если требования изменились, ненужные элементы исключаются.
- Обновляются описания — если появились новые детали, они добавляются, чтобы команде было проще работать.
- Корректируются приоритеты — задачи пересматриваются с учетом текущих целей.
- Обсуждаются новые идеи — если в бэклог добавляются новые элементы, команда может их обсудить и уточнить.
Регулярное планирование бэклога позволяет учитывать изменения в проекте и адаптироваться к новым требованиям бизнеса. Например, обязательно это делать раз в неделю или перед началом спринта, чтобы инструмент оставался «чистым» и удобным для работы.
Рефаймент — это детальная проработка задач, которые скоро начнут выполняться. Его цель — сделать так, чтобы разработчики получили понятные и четко сформулированные требования.
Во время рефаймента:
- Задания уточняются и детализируются — если в них чего-то не хватает, добавляется описание, критерии готовности, зависимые задачи.
- Определяется объем работы — задачи оцениваются по сложности и трудозатратам.
- Распределяются ответственные — команда обсуждает, кто за что будет отвечать.
Рефаймент помогает избежать проблем, когда во время спринта разработчики начинают уточнять детали и тратят на это лишнее время. Если процесс проведен правильно, команда понимает, что нужно делать, и сразу приступает к работе.
Итог
Бэклог — это важный инструмент в управлении проектами, который помогает команде двигаться в нужном направлении. Если его правильно вести, он становится удобным и полезным.
Главное, что нужно помнить:
- Бэклог — это не просто список задач, а динамичный инструмент, который нужно регулярно обновлять.
- Важно правильно его составлять: задачи должны быть понятными, приоритетными и четко сформулированными.
- Процесс ведения списка требует порядка: обновление, приоритизация, детализация.
- Груминг и рефаймент помогают поддерживать бэклог в рабочем состоянии, чтобы сотрудники не теряли время на выяснение деталей в разгар труда.
Бэклог станет мощным инструментом, который поможет команде работать быстрее и продуктивнее, а проекту — успешно развиваться.
Фото на обложке: Freepik
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