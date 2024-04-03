Что такое факторинг простыми словами

В статье рассказываем, что такое факторинг, чем отличается от кредита, как оформить факторинг и когда выгодно его использовать.

Посредник получает вознаграждение за свои услуги, но при этом преимущества имеют все стороны сделки. Схема может показаться сомнительной, но по факту она полностью легальна и используется в последнее время довольно активно.

Договор факторинга — финансовый инструмент, позволяющий продавцам товаров и услуг получать деньги еще до их поступления от покупателя. Это происходит благодаря финансовому агенту (фактору), который ускоряет расчеты между сторонами.

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Что такое факторинг

Сегодня факторинг — это формат, который набирает популярность среди предпринимателей разного профиля и масштаба. Компании, которые реализуют товары и услуги, не всегда могут ждать, пока покупатель произведет оплату. Предприятиям нужен оборотный капитал — им требуется оплачивать аренду, выдавать зарплату сотрудникам, приобретать оборудование для производства.

В таких ситуациях юрлица заключают договор агентского факторинга, чтобы сократить финансовый цикл, но при этом оставить условия отсрочки для заказчика прежними. Простыми словами факторинг — это услуга, которая позволяет продавцу получить деньги по отсроченному платежу без ожидания. Продавцу платит финансовая компания, позже заказчик возвращает долг уже посреднику. Определенные выгоды получают все участники этого трехстороннего договора.

Факторинговая компания приобретает уступку права денежного требования от продавца — фактор оплачивает не всю сумму, но ее значительную часть (80-90%). Помимо оплаты, посредническая компания может взять на себя торговый документооборот. За свои услуги фактор получает определенный процент от сделки. Остаток выручки финансовая компания перечислит уже после получения суммы от должника.

Договор факторинга, заключенный компанией, решает одну из наиболее актуальных проблем бизнеса — дебиторскую задолженность. Это ситуация, когда поставщик ждет оплаты долга, но средств на производственные расходы не хватает. То есть продавец знает, что получит нужную сумму через определенный срок, но деньги ему нужны сейчас. Здесь и приходит на помощь факторинг.

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Такая финансовая схема избавляет продавца от длительного ожидания средств от контрагента, напоминаний и прочих действий, призванных ускорить платеж. Вместо этого компания сразу получает оборотные средства, не увеличивая дебиторской задолженности. Контрагенты при этом избавлены от предоплаты и необходимости в скором порядке изыскивать средства для оплаты.

В соглашении участвует три стороны:

клиент (продавец, поставщик);

должник (контрагент, покупатель);

финансовый агент (фактор).

Агент оказывает платную услугу сопровождения финансовых требований. Фактором может стать любая коммерческая компания, в том числе банк. Клиент уступает посреднику денежные требования и платит за услуги.

Законодательно факторинг регулируется главой 43 Гражданского кодекса РФ. Изначально факторинг расценивался исключительно как купля-продажа права истребования оплаты за товар, но с 2018 года процедура получила статус комплекса услуг по погашению долга, который финансовый агент оказывает клиенту.

Виды факторинга

Законодательство никак не разделяет факторинги: по нормативным актам эти финансовые услуги рассматриваются с единой точки зрения. На практике используются разные виды факторинга.

С регрессом

В этом случае финансовая ответственность ложится на кредитора: если должник не оплатит сумму, финансовый агент вправе требовать ее от кредитора. Если покупатель по каким-то причинам не оплатит долг или вернет только часть, издержки покрывает продавец.

Такой вид факторинга обойдется клиенту (заказчику услуги) дешевле, поскольку все финансовые риски ложатся на него. Однако использовать факторинг с регрессом стараются только при сотрудничестве с проверенными контрагентами.

Без регресса

Все риски полностью берет на себя фактор. В случае неуплаты финансовый агент не вправе требовать от клиента компенсировать издержки, если должник не возвращает деньги.

В договоре факторинга по умолчанию проставлен договор без регресса, если не указано иное. Это справедливо, поскольку в ином случае риски клиента будут слишком велики.

При этом факторинг без регресса обходится дороже. Агент тщательно изучает задолженность и финансовое состояние контрагента, прежде чем согласиться на предложенные условия.

Реверсивный факторинг

Это вид договора обычно применяется при поставках товаров. Соглашение заключает не поставщик, а должник, то есть покупатель. Наличие соглашения позволяет ему договориться с продавцом об отсрочке на выгодных условиях. Однако финансовые агенты вводят определенные лимиты по суммам для продавцов, чтобы снизить риски.

Чем факторинг отличается от других видов кредита

Частый вопрос от начинающих предпринимателей — чем отличается факторинг от кредита? Казалось бы, в обоих случаях речь идет о деньгах, которые клиент занимает у финансовой организации и платит за это определенный процент.

Различия существенные:

Факторинг не предполагает наличия залогов и поручителей.

Клиент оплачивает проценты с суммы платежа, привлекать дополнительные деньги не требуется.

Средства факторинга можно использовать на любые цели. Банковские кредиты чаще предполагают целевое расходование.

Агенты не заключают договоры, если покупатель — физическое лицо.

Факторинг актуален только в том случае, если заключается договор покупки с отсрочкой платежа. Для кредитов такие условия не требуются.

Нельзя однозначно ответить, что лучше для бизнеса — факторинг или кредит. Это разные финансовые инструменты с разными целями применения.

Преимущества факторинга:

Клиенту не придется оформлять в залог оборудование или другие активы. При этом деньги можно использовать сразу и не отчитываться об их расходовании.

Фактор при договоре без регресса берет на себя все действия по возврату долга. Компания может сэкономить на юристах и бухгалтерах.

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Недостатки факторинга по сравнению с кредитами:

Факторинг обойдется дороже стандартного банковского займа. Помимо комиссионных от суммы долга, клиент оплачивает услуги финансового агента.

Средства выдаются максимум на полгода: для агента это рискованная сделка, и он постарается закрыть ее как можно скорей. Банк может дать средства на более длительный срок, особенно если кредиты обеспечены залогом или поручительством.

Отличия факторинга и цессии:

Договор цессии — это уступка требования. Таким договором обычно оформляют продажу долга. Например, кредитная организация уступает свои требования коллекторскому агентству. По сути цессия выступает частью факторинга, но помимо уступки агент заключает и другие соглашения с клиентом.

По договору цессии допускается уступка не только денежных, но и других требований, например товаров. Факторинг обеспечивает лишь деньги.

Договор цессии может заключить любая компания и даже ИП. Факторингом вправе заниматься только профильные компании или банки.

Когда используют факторинг

Инструмент используют компании, которые продают товары либо услуги с отсрочкой платежа. Факторинг требуется, когда у организации возникает крупная дебиторская задолженность, и средства, которые существуют только в виде долговых обязательств, нельзя использовать для текущих нужд бизнеса.

За рубежом факторинг в основном реализуется в комплексе с бухгалтерскими, юридическими и консультационными услугами. То есть клиентам важно полностью делегировать задачу возврата долга сторонним исполнителям.

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В России факторинг используется в основном как альтернативная мера, если предприятие по каким-то причинам не может получить деньги от банка.

В РФ чаще всего практикуют факторинг без регресса. Клиенты не хотят, чтобы агент в случае проблем с долгами требовал от них компенсации финансовых издержек. В этом случае для продавца важен только факт выкупа требований — заботу о погашении обязательств он перекладывает на фактора.

Как оформить факторинг

Прежде чем подписать договор, финансовые агенты запрашивают у компаний документы для тщательного юридического и финансового анализа состояния клиента. Это копии учредительных документов и паспортов ответственных лиц, бухгалтерские документы — годовая и/или промежуточная отчетность, документы о задолженности и данные о планируемой сделке с контрагентом.

Договор факторинга

В документе стороны указывают условия соглашения, в том числе:

услуги, которые фактор предоставляет клиенту, основная из них — финансирование;

сумма, за которую агент приобретает права требования;

детальное описание прав, которые клиент уступает фактору.

У каждой организации, предоставляющей услуги факторинга, своя форма договора. Ключевым элементом выступает предмет договора — то есть денежное требование, которое клиент уступает, а агент оплачивает.

Для клиента и факторинговой компании важно максимально корректно прописать требования, чтобы договор имел юридическую силу в суде. Уступки могут касаться одного или сразу нескольких обязательств. Финансовые агенты работают с требованиями кредитора к разным должникам, а долговые права могут касаться как текущих, так и будущих обязательств.

Компаниям без опыта заключения договора факторинга, прежде всего необходимо определиться с набором услуг, за которые они платят агенту. Обязательно необходимо проверить, какой вид факторинга указан в договоре — с регрессом или без.

Примеры факторинга

Для понимания сути и смысла факторинга приведем несколько примеров.

Фабрика сантехнического оборудования отгрузила партию товаров в розничные сетевые магазины в мае, но по договору с отсрочкой платежа получит оплату только в августе. Однако у компании есть и другие заказы на производство раковин, ванн и других изделий. Для этого ей нужно закупить материалы и оплатить работу мастеров.

Требовать деньги от покупателя фабрика не может, поскольку договор продажи предполагает отсрочку. Магазинам нужно реализовать этот товар. Компания обращается к финансовым агентам и заключает договор факторинга.

Таким образом, фабрика получает деньги за товар сразу и пускает их в оборот. Фактор получает вознаграждение за свои услуги, а долг поступает от розничной сети в августе.

Еще один пример.

Завод по производству варенья, конфитюров и джемов покупает первичную продукцию у фермерского хозяйства, перерабатывает сырье и отдает на реализацию в супермаркеты. Торговая сеть оплачивает закупку только после продажи товара. Фермеры поступают наоборот — требуют полную предоплату за продукцию.

У завода возникает кассовый разрыв. Ему нужно платить агрофирме, а деньги за проданную партию еще не поступили. Компания может воспользоваться кредитом, но банку нужен залог, которым завод не располагает. Единственный выход в такой ситуации — привлечь факторинговую компанию, которая обеспечит завод финансами и получит деньги за товар после его реализации. При этом агент берет на себя еще и бухгалтерские услуги.

Факторинг — комплекс услуг, который содержит уступку требований по долговым обязательствам. Благодаря этому инструменту клиенту не придется ждать срока оплаты и напоминать покупателю о возврате долга. Эту миссию берет на себя агент. За свои услуги агент получает комиссионные и дополнительную плату от заказчика услуги.

Фото на обложке: Gutesa / Shutterstock