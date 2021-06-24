10 способов выйти из кассового разрыва

Даже у прибыльного бизнеса порой заканчиваются деньги — это называется кассовым разрывом. Есть много способов, как его предотвратить, но что делать, если он уже наступил? Как выйти из сложной ситуации, рассказал финансовый директор компании «Нескучные финансы» ‎ Сергей Ивченков.

1. Расставляем приоритеты

Нужно решить, куда направить средства прямо сейчас, а кому можно и позже. Удобнее всего разнести планируемые платежи по группам.

Безотлагательные. Сюда пойдет то, что нельзя просрочить — кредиты, налоги, интернет.

Можно задержать на срок до недели — зарплаты, аренда, перечисления лояльным поставщикам.

Необязательные платежи, которые можно вообще убрать и ничего страшного не будет — офисные и представительские расходы, обучающие программы для сотрудников.

Для каждого отдельно взятого бизнеса приоритеты будут свои, мы только дали пример. Когда вы разобьете все будущие платежи на эти категории, возможно, увидите, кому можно не платить, и таким образом избежите кассового разрыва.

2. Учимся договариваться

Если впереди крупные траты, попробуйте договориться с поставщиками об отсрочке оплаты. Не нужно этого бояться и пренебрегать, это может спасти ваш бизнес в будущем.

Если не хотите терять жизненно важного поставщика, но средств не хватает, договоритесь о более комфортном графике платежей. Этим вы показываете, что клиент важен для вас, но при этом не роете себе яму.

Даже несколько дней отсрочки могут сыграть серьезную роль в конечном итоге, поэтому попытаться выиграть хоть что-то обязательно нужно.

При этом важно не идти на условия клиента слишком большой ценой. Допустим, клиент согласился перевести оплату раньше, чтобы вы могли выдать авансы сотрудникам, но взамен он просит отодвинуть второй платеж. Хорошо, но чем тогда платить за аренду, когда придет срок?

Если ждете поступления, узнайте, можно ли сократить сроки оплаты. Сделайте напоминание должникам и выработайте систему общения с ними, ведь просрочить оплату можно на 5 дней, что не так критично, как 30.

3. Разделяем оплату на несколько частей

Чем больше платежей, тем меньше каждый из них, и тем проще каждый из них осуществить. Вместо того, чтобы заплатить два раза по 200 тыс. рублей, попробуйте договориться на четыре платежа по 100 тыс.

Это действует в обе стороны. С клиентами, которые должны вам заплатить, можно договориться так же — в результате вы быстрее получите первый платеж, который может оказаться спасительным.

4. Задействуем активы

Если у вас есть оборудование или помещение, которые не используются или используются не в полной мере — попробуйте сдать их в аренду, чтобы получить дополнительный доход в моменте и сократить кассовый разрыв.

Допустим, у вас стоит станок, который периодически не используется. Вы посчитали, что продать его нерентабельно, так как спрос на него все же есть и терять эти заказы для вас недопустимо. Чтобы машина не стояла зря, а приносила деньги, можно сдать ее в аренду. Этот дополнительный доход можно пустить, например, на авансы сотрудникам.

5. Рассчитываемся не только деньгами

Вместо денег можно предложить услугу или товар. Например, вы должны денег поставщику, но если заплатите, то не останется на зарплаты сотрудникам. Из предыдущего общения вы знаете, что у него тормозит и доставляет много проблем 1С, а у вас как раз работает специалист, который в этом разбирается.

Предложите поставщику подшаманить 1С в счет оплаты — возможно, он согласится и кассовый разрыв станет не таким острым.

6. Используем факторинг

Фактор — это посредник (банк или специальная организация) между вами и вашим должником. Если вы договорились об отсрочке платежа, но средства нужны уже сейчас, то вы можете передать эту сделку факторинговой компании.

Фактор выплатит вам до 90% от суммы долга. Клиент становится уже не вашим должником, а должником факторинговой компании. В итоге мы продаем долг фактору и сразу получаем деньги, хоть и частично.

7. Вспоминаем про овердрафт

Это кредитная карта для вашего бизнеса. Она позволяет уходить в минус только до определенного лимита. Овердрафт отличается от кредита тем, что все поступления на ваш счет будут автоматически списываться на погашение долга.

8. Поощряем предоплату

Компания сначала поставила товар, а потом получила за него оплату, но клиент при получении отказался от товара. Теперь у компании вместо прибыли все тот же товар, да еще и пересылка туда-сюда стоила денег. Время потратили, но ничего не получили.

Используйте приемчики, которые побудят клиентов сразу оплачивать товар. Например, предоставляйте скидки или бесплатную доставку.

9. Используем заемные средства или вкладываем свои

Если вы попробовали все девять предыдущих методов, а кассовый разрыв так и не ушел — что ж, придется прибегать к крайним мерам: брать кредит или платить по обязательствам бизнеса своими деньгами.

10. Вышли из кассового разрыва? Внедряйте платежный календарь

Если вся эта нервотрепка с кассовым разрывом вам не понравилась, работайте на опережение, чтобы больше в такие ситуации не попадать. В этом вам поможет инструмент под названием «‎платежный календарь». В нем предприниматели заранее планируют денежный поток бизнеса.

Внесите в платежный календарь прогнозные поступления и выбытия на месяц вперед — и сможете заранее увидеть, когда случится кассовый разрыв, и на какую сумму. У вас будет время, чтобы принять меры и не допустить такую ситуацию.

Фото на обложке: Kelly Sikkema/unsplash.com