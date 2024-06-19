Что такое РСБУ, состав и отличия от других стандартов

Коммерческие организации и предприятия России обязаны предоставлять в государственные органы отчет о своем финансовом положении. С этой целью был разработан строгий регламент о правилах формирования и сдачи отчетности. Эти требования закреплены в законодательстве страны. В статье расскажем, что это за правила и в чем их особенность.

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В чем суть РСБУ?

Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ) — комплекс законов и актов, благодаря которым установлены четкие правовые требования к компаниям по ведению бухгалтерского учета и формированию отчетности по РСБУ.

Требования к соблюдению стандартов закреплены в законодательстве РФ и обязательны к исполнению для всех предприятий и коммерческих организаций, что не относятся к банковскому сектору.

Нормы отчетности РСБУ, разработанные Минфином РФ, можно применять при составлении бухгалтерской отчетности в большинстве экономических субъектов. В силу специфики деятельности банковского сектора в нем не предусмотрено применение таких стандартов. Для банков и различных кредитных организаций требования устанавливает ЦБ РФ, хотя и их разработка основана на правилах, что должны быть утверждены Минфином РФ.

Бухгалтерский учет — возможность собрать актуальные сведения о деятельности предприятий, их успешности и доходности. Это помогает вести учет их активов. Требования закона обязывают вести бухгалтерский учет юрлицам и ИП весь период работы вплоть до их ликвидации.

В компании учетом занимается один бухгалтер или целый отдел, что зависит от масштабов предприятия. Если штат у компании маленький, то это может делать и руководитель. Разрешено также пользоваться услугами привлеченных специалистов-фрилансеров.

Стандарты прописаны в своде норм и правил, которые отражены в федеральном законе №402-ФЗ, положении №34н, приказах Минфина №94н и №125н, а также в иных правовых актах.

Формирование отчетности по РСБУ нужно как для внутреннего пользователя, то есть руководителя компании, который на ее основе принимает стратегические решения о развитии, так и для внешних — потенциальных инвесторов и налоговых органов.

Особенности РСБУ

Поскольку российский стандарт отчетности был разработан для предпринимателей РФ, то он имеет перечень национальных особенностей:

Свод правил РСБУ ориентирован на особенности законодательства России. Принципы оценки также применяются с учетом российского предпринимательства, то есть при оценке активов действует принцип осторожности и консервативности. РСБУ требует от организаций предоставления предельно детализированных учетных записей для оценки финансового положения предприятия. Формирование и сдача отчетности РСБУ носит обязательный характер для всех компаний. Это обеспечивает единый подход к отчетности и анализу. Разделяется на два вида: высококачественную, которая нужна учредителям компании для принятия решений, и неконсолидированную — для налоговых и иных органов.

Периодом для формирования отчетности по РСБУ считается календарный год, хотя и в этом правиле возможны редкие исключения для некоторых видов компаний.

Бухгалтерский учет в нашей стране ведется в национальной валюте и на русском языке, потому что предназначен для работы на внутреннем рынке России.

Для предоставления отчетности по РСБУ своим иностранным кредиторам, инвесторам или партнерам, необходимо сделать построчный перевод первичной документации, отчетных форм и регистров.

Состав отчетности по РСБУ

Компании, которые ведут бизнес в России, обязаны сдавать отчетность по стандартам бухгалтерского учета и специальным формам, утвержденным приказом №66н Минфина РФ:

Отчет о финансовых результатах предоставляет полную информацию о расходах и доходах. Отчет об изменениях собственного капитала компании за отчетный период. Бухгалтерский баланс, который отражает актуальное положение активов предприятия, показывает также детализацию реальной финансовой ситуации компании. Отчет о движении средств, который показывает их поступление и расходование. К бухгалтерскому учету прилагаются пояснения, аудиторское заключение, примечания и иная полезная информация о финансах организации.

Предприятия, которые обладают обособленными подразделениями или филиалами, свою бухгалтерскую отчетность по РСБУ должны предоставлять в консолидированном виде. Они отчитываются по финансовому положению не только головной компании, но и всем отделениям, выведенным в отдельный баланс.

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Сводная отчетность по РСБУ и все требования к ее формированию отражены в законе № 208-ФЗ, содержащем принципы составления консолидированных форм для бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерскую отчетность за обозначенный период важно вовремя предоставлять в надзорные органы. Срок подачи не должен превышать трех месяцев после завершения отчетного периода.

В чем существенные отличия?

Цель составления

В России для оценки деятельности организации используют два вида стандартов финансовой отчетности: российский и международный. Разница между ними довольно ощутимая, что доказывает и расшифровка аббревиатур.

РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учета) — набор документов, которые регламентируют правила бухгалтерского учета по заданной и утвержденной форме.

МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) — это «стандарты отчетности», указания, как именно надо отразить информацию из проведенного учета в отчете о деятельности предприятия. Здесь нет жесткого регламента учета, а только правила отражения его результата.

Отчетность предприятия по стандартам МСФО нужна в том случае, если деятельность компании ведется с привлечением зарубежных партнеров или при расширении компании на международный рынок, а также как метод повышения инвестиционной привлекательности.

На всей территории России разрешено вести бухгалтерский учет по РСБУ и МСФО одновременно.

Пользователи отчетности

В отчетности, составленной по МСФО, много интересных данных для инвесторов, кредиторов и акционеров. Ведь главная задача такого рода документов — создать определенный обзор бизнеса, обозначить планы, выделить основные моменты, интересующие пользователей. В них содержится информация не только о текущем состоянии дел, но и прогноз на перспективу, указание будущих целей, сравнение за разные отчетные периоды и прочее.

Тогда как РСБУ составляется в большей степени для надзорных органов. Оттого документация имеет большую ориентированность на юридический аспект данных. В них содержатся только цифры. Такие сухие отчеты по российским стандартам также могут быть интересны инвесторам, только уже с пояснениями, которые прилагаются к документам.

Формы и стандарты

Основные формы отчетности в российской и международной системах имеют несколько отличающиеся названия, но в целом отражают похожие сведения. Однако у РСБУ строгие стандарты, которые каждой отдельной строке присваивают свой код, а все компании страны делают отчет по единым стандартам, отчего их удобно сопоставлять и сравнивать.

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А вот МСФО — более гибкая система, регламентирующая лишь в общем виде формы отчетности. То есть тут важен принцип первичности содержания документа, а не его формы.

Это различие двух стандартов сказывается на поставленных приоритетах при их формировании. Несмотря на экономическое содержание отчетности, МСФО обладает и эмоциональностью, потому что ориентирована на целевую аудиторию, которая после прочтения будет принимать важные решения.

Валюта

На внутреннем российском рынке отчетность формируется исключительно в рублях по требованию закона, а вот для МСФО таких жестких требований не существует. Их составляют в той валюте, которая более функциональна для компании, то есть в ней она получает прибыль, производит расчеты и выплачивает дивиденды.

Оценка активов и пассивов

Российский стандарт бухгалтерского учета при оценке использует историческую стоимость, то есть в документе значится та стоимость актива, по которой он приобретался и ставился на баланс. Однако реальная стоимость имеет вероятность изменений, потому часто возникает ее несоответствие с реальной.

Международная система пользуется в таком случае понятием справедливая стоимость. Это помогает приблизить оценку актива к реальной, то есть дает оценку в текущих рыночных условиях.

Компоненты капитала

В российской системе стандартов существует четкое разграничение компонентов капитала. Например, все акции компании — это ее собственный капитал, а все кредитные средства являются заемными. А вот применимые в международной практике промежуточные формы, такие как конвертируемый заем, могут иметь отношение как к заемному, так и к собственному капиталу, что значительно лучше отражает их суть.

Консолидация

Это процедура подразумевает объединение данных и их синхронизацию в том случае, когда отчетность предоставляется обособленными организациями единой группы. Тогда она имеет тенденцию быть представленной, как единое целое.

Российская система при составлении отчетности холдинга все же предоставляет отчетность по РСБУ для материнской компании отдельно, а все дочерние предприятия отражаются в отчете в виде финансовых вложений. Результаты дочерних организаций в отчетности материнской отражены не явно, а потому крайне затруднен анализ деятельности холдинга в целом.

Международная система делает консолидацию группы компаний явной, включая в отчетность материнской компании активы и пассивы дочерних организаций, а отчет об убытках и доходах делается по всей группе компаний с указанием долей каждой в общем результате. Это помогает увидеть связь всех структур в холдинге.

Для инвесторов отчет по стандартам МСФО более удобен и понятен для анализа сведений. Эти стандарты популярны во многих странах, что упрощает анализ информации и позволяет оценить деятельность компании с учетом реалий. Оба вида отчетности представляют интерес и являются полезными для целевой аудитории.

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