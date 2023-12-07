Тонкости «упрощенки»: особенности применения УСН и арбитражная практика

Упрощенная система налогообложения (УСН) позволяет бизнесу законно сэкономить на фискальных платежах и облегчает процесс их расчета и уплаты. Чтобы эффективно работать на УСН и не допускать ошибок, важно учесть все нюансы такого режима. Основатель консалтинговой компании ​​BroFinance Ирина Бродецкая рассказала о тонкостях «упрощенки», которые должен знать каждый предприниматель.

Что такое УСН и почему ее выбирают предприниматели

Система позволяет налогоплательщикам легально снизить налоговую базу и, соответственно, уменьшить свои платежи в бюджет. Режим предусматривает две основных ставки: 6% от выручки (доходы) или 15% от прибыли (доходы минус расходы). При этом в субъектах РФ местные власти могут устанавливать и другие ставки, но в предусмотренных законом пределах.

Организации и ИП могут добровольно перейти на УСН и так же добровольно вернуться к другим режимам. Главное — соблюдать порядок, определенный в главе 26.2 Налогового кодекса РФ (НК РФ).

В 2023 году лимит для применения системы составляет до 188,55 млн руб. в год по ставкам 6% и 15% и 251,4 млн руб. для тех, кто платит налог по повышенным ставкам (20% — при объекте «доходы минус расходы», 8% при объекте «доходы») и тех, у кого численность работников от 100 до 130 человек.

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Как рассчитать доход в случае преобразования компании

Для установления права на УСН организации обязаны следить, какую выручку они получают за год и выдерживают ли рамки лимита.

Если юридическое лицо было реорганизовано в форме преобразования, нужно учитывать доходы с самого начала налогового периода, то есть включать в расчет выручку реорганизованного лица, а не только «новой» компании (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 22.08.2023 N 302-ЭС23-2531 по делу N А33-3588/2021).

Как ИП учитывать доходы при совмещении УСН и ПНС

Согласно положениям НК РФ, выручка в таком случае считается отдельно для каждой из систем, то есть ведется раздельный учет. При этом предприниматель должен не допустить выхода за допустимые пределы. Как это правильно сделать?

Для лимита по патенту: сложить доходы от реализации по ПСН и по УСН (пп. 1 п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 346.15, п. 6 ст. 346.45, п. 1 ст. 346.53 НК РФ, Письма Минфина России от 06.06.2023 N 03-11-11/52014, от 13.04.2021 N 03-11-11/27580). Ограничение по доходу при применении ПСН в этом случае не более 60 млн руб. совокупного дохода с начала года применения совмещенного режима налогообложения; Для лимита по УСН: сложить доходы от реализации на ПНС и по УСН, и прибавить к ним внереализационные доходы по УСН (п. 1 ст. 248, п. 4 ст. 346.13, п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 346.53 НК РФ).

Если вы применяете патент для конкретного вида деятельности, то вместо уплаты налога от выручки следует оплатить патент, стоимость которого определяется исходя из суммы потенциально возможного годового дохода, который устанавливается Законом субъекта федерации (ст. 346.48 НК). При этом ваша фактическая выручка от деятельности на ПСН складывается с другими доходами при расчете лимита для УСН.

Задолженность перед ФНС — основание для отказа в УСН?

НК РФ четко закрепляет условия для перехода компании или ИП на «упрощенку». Нормы п. п. 1 и 2 ст. 346.12 и ст. 346.13 НК не содержат каких-либо указаний на то, что у налогоплательщика должны отсутствовать недоимки.

То есть даже если у субъекта есть задолженность, он может перейти на упрощенную систему налогообложения. При этом он, безусловно, не освобождается от ответственности за просрочку платежей.

Арбитражная практика применения УСН

Когда можно применять УСН, если пропустил срок уведомления

Если организация только создана, она обязана вовремя, в течение 30 дней после постановки на учет, подать уведомление в налоговую о применении упрощенного режима (п. 2 ст. 346.13 НК). При этом сообщение о выбранной системе налогообложения носит уведомительный характер. Хозяйствующие субъекты, которые эту обязанность не исполнили, лишаются права применять УСН. Это правило установлено пп. 19 п. 3 ст. 346.12 НК РФ.

Однако Президиум Верховного суда РФ (ВС РФ) указал, что даже если новый хозяйствующий субъект «опоздал», он может сохранить право на УСН, если ранее ФНС признала переход правомерным.

Пример из судебной практики: учредители создали хозяйствующий субъект — общество, которое представило по окончании первого налогового периода декларацию по УСН.

Инспекция в ходе проверки обнаружила, что уведомление подано с просрочкой, а значит, общество лишается права на «упрощенку» и должно платить налоги по общей системе (ОСН). ФНС приостанавила операций по счетам юрлица, поскольку не была представлена отчетность по ОСНО.

Однако обществу удалось оспорить это решение. Суд указал, что несмотря на опоздание с уведомлением, компания может остаться на «упрощенке».

Дело в том, что в обязанности ФНС входит контроль налогоплательщиков, в том числе представляемой ими отчетности (п. 2 ст. 22, пп. 1 и 5 п. 1 ст. 31, п. 2 ст. 32 НК). Общество в течение всего налогового периода работало на УСН, вносило авансовые платежи, не подавало декларации по НДС и, соответственно, не уплачивало этот налог, не вносило прочие платежи по ОСНО. Инспекция каких-либо мер не предпринимала, а даже выставляла требование об уплате аванса по УСН.

Тем самым налоговая своими действиями признала, что применение режима было правомерным, поэтому теперь не может ссылаться на пропуск срока подачи уведомления.

Можно ли включать в учет доходов дебиторскую задолженность

По определению Арбитражного суда, для применения УСН в учет берутся только реально полученные доходы (применяется кассовый метод учета доходов). Суммы, которые полагаются компании или ИП со стороны контрагентов, в налоговую базу включить нельзя.

Разберемся на примере. ФНС приняла решение, что субъект не вправе больше применять «упрощенку» и обязан доплатить налоги по общей системе. Такой вывод последовал из того, что контрагенты общества «задолжали» деньги за приобретенные товары.

Общество при этом не принимало меры по взысканию долга и, по мнению ФНС, искусственно создавало условия для УСН, так как если бы контрагенты исполнили обязательства, выручка Общества превысила бы допустимые лимиты.

Компания с выводами не согласилась и успешно оспорила решение ФНС в суде. Арбитражный суд обратил внимание, что для УСН доходы учитываются согласно дате поступления денег на счет. То есть считать нужно реально полученные средства, а не задолженность. Признаки взаимосвязи между юридическим лицом и его кредиторами отсутствовали.

То, что компания не пыталась взыскивать долги, само по себе не может быть основанием для включения задолженности в налоговую базу и отказа в применении УСН.

В течение налогового периода изменять выбранный объект налогообложения нельзя

Арбитражный суд рассмотрел следующее дело. Общество после постановки на учет в ФНС направило уведомление о работе по УСН с объектом «доходы». Фактически же юрлицо начисляло платеж как для объекта «доходы минус расходы».

Налоговый орган обнаружил несоответствие и доначислил налог, который компания не доплатила из-за неправильного применения системы.

Общество не согласилось с решением и обжаловало его в суде, но безуспешно. Суд отметил, что выбор объекта осуществляло само юрлицо, и изменить его он может только раз в году, а не в течение налогового периода (п. 2 ст. 346.14 НК). Компания изменила объект неправомерно, соответственно, ФНС было вправе начислить недоимку.

Как платить налог, если услуга была оказана во время действия патента, а оплата пришла в период УСН

Арбитражный суд указал, что оплата за деятельность, для которой действовал патент, может составлять налоговую базу по УСН, если средства поступили на счет в период действия этого режима.

ИП во время действия ПСН ремонтировал квартиру по договору подряда. Однако к моменту, когда оплата за работу поступила на его счет, срок патента истек, и предприниматель стал применять «упрощенку».

Инспекция после обнаружения этого факта доначислила налог по УСН с поступивших средств, с чем ИП не согласился.

Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону предпринимателя, так как посчитали, что в отношении выполненных ремонтных работ действовала ПСН, а значит, выплаты за эту работу не могут быть налоговой базой по другой системе.

Однако окружной суд не согласился с решениями коллег и отказал ИП в требованиях. Датой получения средств считается их перечисление на банковский счет (п. 2 ст. 346.53 НК). Значит, поскольку оплата по договору подряда производилась в период действия УСН, по ней и нужно начислять платеж.

Обеспечение обязательств и аванс: нужно ли исчислять налог

На УСН суммы, полученные в качестве аванса, необходимо учитывать в налоговой базе и выплачивать с них налог (пп. 1 п. 1 ст. 251 НК РФ, Письмо Минфина России от 31.01.2020 N 03-11-11/6179). А что делать с платежами в счет обеспечения обязательств? Арбитражный суд указал, что такие средства облагаются налогом по УСН, если выполняют функцию аванса.

Разберем на примерах из практики. Компания заключила договор аренды нежилого помещения и получила «гарантийный платеж», но не включила эти средства в состав выручки. Этот факт установила ФНС по результатам проверки. По мнению налогового органа, в момент поступления денег на счет они считаются доходом. Инспекция доначислила налог, а также наложила на компанию штраф за уплату налога в неполном объеме.

Тогда налогоплательщик обратился в суд для обжалования решения ФНС, но суд отказал в требованиях. Он принял в учет то, что доход возникает по факту получения экономической выгоды, которую можно оценить (п. 1 ст. 41 НК).

В налоговую базу включаются не только погашенные задолженности, но и предварительная оплата — аванс (п.1 ст. 346.17 НК). В договоре было указано, что внесенный «гарантийный платеж» учитывается в счет арендной платы в случае просрочки, либо будет зачтен за последний период аренды. То есть компания получила средства в качестве обеспечения обязательства, который выполняет функцию аванса, а значит, впоследствии станет экономической выгодой.

Другой пример: налогоплательщик правомерно не включил в налоговую базу обеспечительный платеж. В договоре было указано, что средства будут использованы только при причинении убытков. В ином же случае деньги следовало вернуть арендатору по окончании правоотношений по поводу аренды.

В этом случае платеж носит возвратный характер и его не нужно учитывать в качестве дохода (глава 26.2 НК).

Может ли ИП применять нулевые ставки, если он возобновил деятельность

Законодательство РФ предоставляет вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по приоритетным направлениям, льготу при использовании УСН и ПСН (налоговые каникулы). В течение первых двух налоговых периодов ИП может быть освобожден от уплаты налога.

Такие меры направлены на поддержку малого предпринимательства в России и помогают ИП сосредоточиться на развитии своего бизнеса.

Арбитражный суд отметил, что условие для применения нулевой ставки — старт или возобновление предпринимательской деятельности после начала действия закона субъекта, который устанавливает ставки 0%.

Это значит, что граждане, которые ранее вели бизнес в качестве ИП и прекратили деятельность, но решили ее возобновить после принятия указанного закона субъекта, могут пользоваться преимуществом нулевых ставок.

Тщательно изучите все условия и нюансы применения УСН, чтобы сэкономить на налогах, обеспечить прозрачность бизнеса и избежать неприятных сюрпризов в будущем.

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