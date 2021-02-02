Три основных направления цифровизации в 2021 году

2020 год стал испытанием для многих предприятий. Однако это позволило им реализовать свой цифровой потенциал на практике. Организации, которые оказались достаточно гибкими, чтобы оптимизировались свою деятельность под изменившийся рынок, смогли преодолеть тяжелое время. От того, какую стратегию развития выберет бизнес, будет зависеть его процветание. Вот какие тенденции стоит учитывать в 2021 году.

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1. Понятие «цифровой трансформации» станет более четким

Нам уже много лет знаком этот термин, но не все понимают, что он на самом деле означает для бизнеса и какие шаги следует предпринять для цифровой трансформации.

В 2021 году необходимо четко понимать что она значит, иначе вы рискуете оказаться за пределами рынка. В 2020 году многие компании в сфере розничной торговли и гостеприимства были вынуждены перенести свой бизнес в онлайн раньше, чем они планировали. Доставка еды из ресторанов превратились из необязательной опции в необходимую. Бесплатная доставка — уже не рекламная акция, а важное условие. Если бизнес не трансформируется, его ждет провал.

Некоторые отрасли, возможно, еще не так сильно пострадали от изменений в поведении покупателей, но это не значит, что они будут в безопасности и в этом году. Увольнения и сокращения зарплат возможно были приемлемы в условиях пандемии, но в 2021 году это будет недопустимо. Конкуренты уже стремятся упростить поиск товаров, информации и совершение покупок в интернете.

Выставки, конференции, мероприятия и личные встречи остались в прошлом. Необходимо как можно скорее найти им подходящую замену.

В 2021 году цифровая трансформация станет обязательным условием для успешного развития компаний.

2. В создании контента будут принимать участие все отделы

За создание контента, как правило, отвечают маркетинговые команды. Такие материалы очень важны для компании, при этом формат не ограничен — это могут быть блоги, статьи с новаторскими идеями или вебинары.

Однако другие отделы не всегда понимают его значимость. Отдел продаж, например, больше полагаются на личные встречи и разговоры, а финансовые отделы — на рассылки электронных писем или живые тренинги.

В 2021 году все отделы ожидает цифровая трансформация, а это значит, что все команды будут задействованы в создании контента. Отдел продаж будет создавать видео и подкасты. Финансисты — сайты и порталы во внутренней сети. И руководить этой деятельностью будут сами отделы.

3. Конфиденциальность данных станет главным вопросом безопасности

В 2019 году Евросоюз принял Общий регламент по защите данных (GDPR). Тогда это было болезненно лишь для бизнеса, а клиенты не совсем понимали, в чем он заключался. Но в 2020 году потребители стали более осведомлены в вопросах о конфиденциальности, а значит 2021 год может стать революционным в области данных.

Тысячи компаний собирают личную информацию пользователей. Не только Facebook знает как зовут вас, ваших родственников, друзей и даже места, которые вы посещаете. Многие другие предприятия также отслеживают все, что вы делаете, даже если эти данные анонимны.

Правительственные органы стремятся ограничить обмен данными и повысить их конфиденциальность. Сейчас компании предоставляют нам право самим решать, передавать ли сведения третьим лицам. В то же время бизнес на торговле информацией стремительно растет.

Тот факт, что у потребителей появился больший контроль над данными, не означает, что они находятся в безопасности.

С возрастающей осведомленностью потребителей в вопросах личной информации, компании будут вынуждены стать более открытыми и отчитываться о ее использовании. Однако предприятия больше не будут скрывать свою стратегию использования информации о клиентах. Вместо этого они начнут активно демонстрировать потребителям, как это поможет улучшить впечатление от бренда.

Людям будет проще делиться данными с компаниями, когда они осознают их ценность для развития.

Вышеупомянутые тенденции — лишь малая часть того, что ожидает нас в 2021 году. В связи с пандемией и распространением цифровизации, компании найдут новые способы решения сложных проблем.

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