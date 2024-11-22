Как когнитивная нагрузка влияет на потребителя и как учесть это в продажах

Это называется когнитивной нагрузкой. Что это такое и как использовать этот феномен в маркетинге, рассказывает Stacked Marketer.

Умственные ресурсы истощены. А выполнять главную задачу — безопасно вести машину — становится все труднее и труднее. Растет риск пропустить поворот или совершить более серьезную ошибку.

Представьте, что вы в первый раз ведете машину в большом незнакомом городе. Вы одновременно слушаете указания навигатора, следите за движением и говорите по телефону с коллегой, пытаясь решить срочную проблему по работе.

Термин «когнитивная нагрузка» основан на теории, разработанной в 1980-х Джоном Свеллером. С тех пор понятие стало ключевым в образовательных исследованиях.

В основе теории лежат несколько ключевых принципов:

Наш мозг может обрабатывать только 2-4 блока новой информации одновременно.

Информация удерживается не более 20 секунд.

Есть несколько типов когнитивной нагрузки — от внутренних усилий, чтобы научиться новому, до структуризации внешней информации.

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Главная задача маркетинга — подтолкнуть клиента к покупке. Если мы ставим человека в ситуацию, в которой ему надо выполнять множество задач одновременно, он утомится и расстроится. И в итоге просто все бросит.

Что можно сделать? Снять с клиента часть когнитивной нагрузки.

Упростите информацию о продукте

Если мозг клиента может обрабатывать лишь небольшое количество блоков информации одновременно, зачем его перегружать?

Это его утомит и заставит отказаться от покупки. Вместо этого постарайтесь очистить лендинговые страницы, рекламные объявления и рассылку.

Разбейте информацию на фрагменты:

самое эффективное решение проблемы,

одно крупное преимущество,

несколько деталей, например, цена или внешний вид.

Необязательно доходить до минимализма Apple. Достаточно подавать информацию просто, эффективно и ненавязчиво.

Стратегически используйте визуальные средства

Страница, перегруженная деталями, может вызвать когнитивную перегрузку, поэтому лучше выбрать минималистичный дизайн.

Не загромождайте страницу, оставляйте достаточно свободного пространства, чтобы ключевые элементы могли «дышать».

Используйте качественные изображения с минимальными отвлекающими факторами.

Разбивайте сложную информацию на удобные визуальные блоки.

Используйте ментальные схемы

Когда мы думаем о дереве, наш мозг автоматически вызывает образы ствола, ветвей и листьев. Уже существующие структуры помогают нам понять новую информацию, связывая ее со знакомой. Что более важно — это снижает когнитивную нагрузку.

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Как это применять в маркетинге? Например, можно приводить аналогии или придумывать сравнения вроде «Х для Y», где X — это известный бренд. Так, Airbnb сначала позиционировал себя как «eBay для пространства».

Можно подобрать похожую аналогию, которая работает для вашего бренда. Uber для X? Tinder для X?

Ментальные схемы работают и в UX-дизайне: используйте знакомые шаблоны, процессы оформления заказа и добавляйте новые продукты в уже существующие категории.