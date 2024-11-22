Как когнитивная нагрузка влияет на потребителя и как учесть это в продажах

Представьте, что вы в первый раз ведете машину в большом незнакомом городе. Вы одновременно слушаете указания навигатора, следите за движением и говорите по телефону с коллегой, пытаясь решить срочную проблему по работе.
Умственные ресурсы истощены. А выполнять главную задачу — безопасно вести машину — становится все труднее и труднее. Растет риск пропустить поворот или совершить более серьезную ошибку.
Это называется когнитивной нагрузкой. Что это такое и как использовать этот феномен в маркетинге, рассказывает Stacked Marketer.
- Истории
Содержание
Термин «когнитивная нагрузка» основан на теории, разработанной в 1980-х Джоном Свеллером. С тех пор понятие стало ключевым в образовательных исследованиях.
В основе теории лежат несколько ключевых принципов:
- Наш мозг может обрабатывать только 2-4 блока новой информации одновременно.
- Информация удерживается не более 20 секунд.
- Есть несколько типов когнитивной нагрузки — от внутренних усилий, чтобы научиться новому, до структуризации внешней информации.
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Главная задача маркетинга — подтолкнуть клиента к покупке. Если мы ставим человека в ситуацию, в которой ему надо выполнять множество задач одновременно, он утомится и расстроится. И в итоге просто все бросит.
Что можно сделать? Снять с клиента часть когнитивной нагрузки.
Упростите информацию о продукте
Если мозг клиента может обрабатывать лишь небольшое количество блоков информации одновременно, зачем его перегружать?
Это его утомит и заставит отказаться от покупки. Вместо этого постарайтесь очистить лендинговые страницы, рекламные объявления и рассылку.
Разбейте информацию на фрагменты:
- самое эффективное решение проблемы,
- одно крупное преимущество,
- несколько деталей, например, цена или внешний вид.
Необязательно доходить до минимализма Apple. Достаточно подавать информацию просто, эффективно и ненавязчиво.
Стратегически используйте визуальные средства
Страница, перегруженная деталями, может вызвать когнитивную перегрузку, поэтому лучше выбрать минималистичный дизайн.
- Не загромождайте страницу, оставляйте достаточно свободного пространства, чтобы ключевые элементы могли «дышать».
- Используйте качественные изображения с минимальными отвлекающими факторами.
- Разбивайте сложную информацию на удобные визуальные блоки.
Используйте ментальные схемы
Когда мы думаем о дереве, наш мозг автоматически вызывает образы ствола, ветвей и листьев. Уже существующие структуры помогают нам понять новую информацию, связывая ее со знакомой. Что более важно — это снижает когнитивную нагрузку.
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Как это применять в маркетинге? Например, можно приводить аналогии или придумывать сравнения вроде «Х для Y», где X — это известный бренд. Так, Airbnb сначала позиционировал себя как «eBay для пространства».
Можно подобрать похожую аналогию, которая работает для вашего бренда. Uber для X? Tinder для X?
Ментальные схемы работают и в UX-дизайне: используйте знакомые шаблоны, процессы оформления заказа и добавляйте новые продукты в уже существующие категории.
Фото на обложке: Softulka /
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