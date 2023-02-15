Деинфлюенсинг: что это такое и почему советы блогеров теряют актуальность

Миллионы инфлюенсеров по всему миру построили карьеру, призывая других покупать различные товары. Теперь появился новый тренд — деинфлюенсинг (от англ. de-influencing): в TikTok хэштег с таким названием набрал более 76 млн просмотров. Под ним пользователи рассказывают, какие товары, рекламируемые блогерами, покупать не стоит и советуют экономить на вирусных трендах.

Социальные сети и торговля стали неразрывно связаны. Например, в США, по данным исследовательской компании GWI, с 2015 года на 42% выросло число потребителей, которые ищут товары в соцсетях. Сама экономика маркетинга влияния оценивается в $16 млрд.

Прислушиваясь к блогерам, люди часто принимают поспешные решения. Представители поколения Z, которые больше всех вовлечены в социальную коммерцию, на 23% чаще совершает импульсивные покупки. Более того, они на 27% реже пытаются найти более выгодные предложения.

Однако теперь, как утверждает аналитик GWI Крис Бир, «социальная коммерция впервые переживает кризис». По данным GWI, с 2020 года число представителей поколения Z, которые интересуются инфлюенсерами, сократилось на 12%, а тех, кто ориентируется на их стиль в одежде, — на 16%.

В результате много просмотров собирают видео, в которых инфлюенсеры и другие пользователи рассказывают, какие популярные товары не стоят своих денег и на чем можно сэкономить при планировании поездок и свадеб.

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Фото на обложке: Ivan Dudka / Shutterstock