Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

Деинфлюенсинг: что это такое и почему советы блогеров теряют актуальность

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Миллионы инфлюенсеров по всему миру построили карьеру, призывая других покупать различные товары. Теперь появился новый тренд — деинфлюенсинг (от англ. de-influencing): в TikTok хэштег с таким названием набрал более 76 млн просмотров. Под ним пользователи рассказывают, какие товары, рекламируемые блогерами, покупать не стоит и советуют экономить на вирусных трендах.

Деинфлюенсинг: что это такое и почему советы блогеров теряют актуальность

Социальные сети и торговля стали неразрывно связаны. Например, в США, по данным исследовательской компании GWI, с 2015 года на 42% выросло число потребителей, которые ищут товары в соцсетях. Сама экономика маркетинга влияния оценивается в $16 млрд.

Прислушиваясь к блогерам, люди часто принимают поспешные решения. Представители поколения Z, которые больше всех вовлечены в социальную коммерцию, на 23% чаще совершает импульсивные покупки. Более того, они на 27% реже пытаются найти более выгодные предложения.

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

Однако теперь, как утверждает аналитик GWI Крис Бир, «социальная коммерция впервые переживает кризис». По данным GWI, с 2020 года число представителей поколения Z, которые интересуются инфлюенсерами, сократилось на 12%, а тех, кто ориентируется на их стиль в одежде, — на 16%.

В результате много просмотров собирают видео, в которых инфлюенсеры и другие пользователи рассказывают, какие популярные товары не стоят своих денег и на чем можно сэкономить при планировании поездок и свадеб.

Источник.

Фото на обложке: Ivan Dudka / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Старый новый influence-маркетинг: как получить высокие показатели без таргета
  2. 2 Twitch: как решить проблему с монетизацией и размещаться на платформе в условиях ограничений
  3. 3 Запуск рекламы у блогеров в новых реалиях: что нужно знать?
  4. 4 9 альтернативных сервисов для монетизации контента блогеров и инфлюенсеров в условиях санкций
  5. 5 Telegram для продвижения брендов: как создавать и развивать каналы или группы

ВОЗМОЖНОСТИ

15 февраля 2023

Акселератор фонд «ЭРА»

15 февраля 2023

Startup Tour 2023 Красноярск

15 февраля 2023

Data Fusion Awards 2023

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Аналитика

Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом

Истории

Как устроен алгоритм Duolingo

Новости

Представитель Абрамовича опроверг слухи о покупке бизнесменом футбольного клуба в Бразилии

Колонки

23 полезные нейросети — сервисы для перевода, презентаций, аналитики и создания контента

Новости

Россияне смогут заказывать лимитированные кроссовки и одежду от популярных брендов через «Яндекс.Маркет»