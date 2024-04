Власти Индонезии обратились к блогерам для продвижения новой столицы

Четыре года назад президент Индонезии Джоко Видодо объявил, что столица страны будет перенесена с острова Ява на Борнео. Недавно индонезийский президент провел для десятков инфлюенсеров тур по Нусантаре, строящейся новой столице.

Инфлюенсеры в касках стояли перед будущим президентским дворцом, гигантским зданием из стекла и хрома, выполненном в форме птицы — золотого орла, символизирующего индуистского бога птиц Гаруду.

Джокови (так часто называют президента Индонезии), показывая на ряды эвкалиптовых деревьев, говорил: «Помните, это промышленный лес. Он вырубается каждые шесть лет. Это не природный лес. Не поймите это неправильно».

И инфлюенсеры к нему прислушались. Джереми Оуен, с 3 млн подписчиков в TikTok, заявляет: «Нусантара будет самым продуманным и экологичным городом в мире. 65% будет отдано под лесную зону, и 25% — под урбанистическую».

Индонезия готовится перенести столицу из переполненной и быстро погружающейся под воду Джакарты. Власти рассчитывают, что инфлюенсеры смогут «продать» Нусантру как пригодный для жилья и желанный город. По всей стране прошли встречи с блогерами, которых рассматривают как «стратегических партнеров».

В прошлом сентябре в будущую столицу пригласили десятки инфлюенсеров, перед которыми президент представил будущее видение Нусантары. Джокови даже шутил с блогерами и позировал для селфи.

«Мы надеемся, что инфлюенсеры смогут распространять [в обществе] сведения о Нусантаре, — сообщил на брифинге в Бандунге Усман Кансонг, глава отдела Министерства по информации и связям с общественностью. — Это должно повысить информированность общественности, а также сформировать позитивное отношение к переезду в новую столицу».

Читайте по теме:

Как будут развиваться отношения России и Индонезии в ближайшее время и что это принесет российским инвесторам

Тщательный отбор кадров и долгое развитие отношений. Проблемы при выходе на рынок Индонезии и как их решить

Столицу редко возводят с нуля, но такое случалось и раньше. Бразилия в 1960 году перенесла столицу из Рио-де-Жанейро в недавно отстроенный город Бразилиа. Египет строит административную столицу примерно в 50 км от Каира, несмотря на опасения, вызванные огромными расходами во время экономического спада в стране.

Нусантара, в свою очередь, полна противоречий. Согласно последнему опросу исследовательской компании Indikator Politik Indonesia, более половины индонезийцев поддерживает перенос столицы. При этом многие пытаются получить миллионы долларов, обещанные в качестве компенсации за оставленную землю.

Частные инвестиции в столицу растут медленно. Защитники окружающей среды и активисты выступили с критикой вырубки лесов и мангровых зарослей. а также против насильственного выселения местных жителей и аборигенных поселений.

«Вырубка леса — это реальная проблема, — сообщил Арга Прибади Имаван, профессор отдела политики и правительства в университете Гаджа Мада. — Сотни и тысячи гектаров деревьев сравняли с землей, город находится по угрозой частых затоплений и загрязнения вод.

Я очень сомневаюсь в концепции „умного лесного города“. Это обычная практика правительств: срубить лес, построить город и посадить лес где-то еще. Но исследования показывают: чтобы вырастить лес, может понадобиться более ста лет».

Вот тут-то и вступают в игру инфлюенсеры. После посещения Нусантары — это старое яванское слово когда-то использовалось для обозначения всего индонезийского архипелага — они опубликовали множество видео в TikTok, Instagram* и на своих YouTube-каналах.

Актер и видеоблогер Баим Вонг запостил на YouTube почти 16-минутное видео, которое набрало более 730 тыс. просмотров. Многие из его 21 млн подписчиков прославляли Джокови, оставляя комментарии вроде этих: «Величайший президент с подтвержденными достижениями!» или «Отличная работа, президент Джокови, правительство и блогеры».

Но несмотря на хвалебные речи в адрес президента под постами инфлюенсеров, ни сами блогеры, ни многие комментаторы не выказывают желания переезжать в новую столицу.

«Зумеры опасаются, что в городе не хватает развлечений или мест отдыха, — сообщил Арга, исследовавший Нусантару. — Поэтому использовать инфлюенсеров — хорошая идея, тем более что на начальном этапе планируется привлекать молодых государственных работников. Блогеры могут изменить общественное мнение и создать впечатление, что молодежь с Явы или из Джакарты стремится переехать в Нусантару».

Более половины 270-миллионного населения Индонезии приходится на возрастную группу от 18 до 39 лет, страна входит в список крупнейших мировых рынков социальных медиа, в том числе Facebook*, YouTube и TikTok. У инфлюенсеров огромная аудитория, и правительство всё чаще возлагает на них надежду в распространении нужной информации.

Однако существует риск, что это может не сработать с Нусантарой, потому что молодые пользователи могут не поверить пропаганде, если посчитают блогеров неискренними. Агра заявил, что посты о Нусантаре «не производят впечатления искреннего восхищения новой столицей. Они выглядят наигранными.

Читайте по теме:

Бухгалтерия для блогеров: как не стать фигурантом уголовного дела

Крупные российские блогеры в 2023 году нарастили доходы от интеграций в Instagram* на 35%

Блогеры, публикующие заметки и видео о Нусантаре, заявляют, что не получали денег от правительства. Однако некоторые индонезийцы их критикуют. После того как Орели Мореманс, певица и защитница окружающей среды с почти 3 млн подписчиков в Instagram*, выложила видео своей встречи с Джокови в Нусантаре, ее начали засыпать комментариями об экологическом ущербе и высокой стоимости проекта.

«Ты амбассадор Международного фонда защиты дикой природы в Индонезии, как ты можешь поддерживать Нусантару?» — написал один из пользователей. «Это всё отлично и всё такое, но как мы собираемся восполнять ущерб? Кто за это ответит?» — прокомментировал другой.

Тем временем, инфлюенсеры из провинции Восточный Калимантан не могут попасть в строящийся город. Видеоблогер Диан Рана из Сепаку, района, где расположена Нусантара, был в числе приглашенных на встречу с Джокови в прошлом сентябре.

Несмотря на заверения правительства, что в новой столице в августе пройдет День независимости Индонезии, Диан заявил, что Нусантара не выглядит готовой к этому. Он добавил, что становится всё труднее получить разрешение на съемку видео, чтобы показать, насколько продвинулось строительство в городе. Диан признался, что его попросили удалить несколько видео.

«Это не чья-то частная собственность. Это столица, — заявил Диан. — Все должны знать о том, что там происходит».

*Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Источник.

Фото на обложке: Ministry of Public Works and Public Housing, Republic of Indonesia