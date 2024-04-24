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Истории

Власти Индонезии обратились к блогерам для продвижения новой столицы

Истории
Дарья Васильева
Дарья Васильева

Редактор отдела переводов

Дарья Васильева

Индонезия строит новый город Нусантара, который заменит погружающуюся под воду Джакарту. Планируется, что сюда переедут около 1,9 млн жителей столицы. Однако местные жители считают, что в новом городе будет скучно, и критикуют проект из-за планов по вырубке леса. Чтобы подогреть интерес к Нусантаре, власти страны обратились к инфлюенсерам.

Власти Индонезии обратились к блогерам для продвижения новой столицы

Четыре года назад президент Индонезии Джоко Видодо объявил, что столица страны будет перенесена с острова Ява на Борнео. Недавно индонезийский президент провел для десятков инфлюенсеров тур по Нусантаре, строящейся новой столице.

Инфлюенсеры в касках стояли перед будущим президентским дворцом, гигантским зданием из стекла и хрома, выполненном в форме птицы — золотого орла, символизирующего индуистского бога птиц Гаруду.

Джокови (так часто называют президента Индонезии), показывая на ряды эвкалиптовых деревьев, говорил: «Помните, это промышленный лес. Он вырубается каждые шесть лет. Это не природный лес. Не поймите это неправильно».

И инфлюенсеры к нему прислушались. Джереми Оуен, с 3 млн подписчиков в TikTok, заявляет: «Нусантара будет самым продуманным и экологичным городом в мире. 65% будет отдано под лесную зону, и 25% — под урбанистическую».

Индонезия готовится перенести столицу из переполненной и быстро погружающейся под воду Джакарты. Власти рассчитывают, что инфлюенсеры смогут «продать» Нусантру как пригодный для жилья и желанный город. По всей стране прошли встречи с блогерами, которых рассматривают как «стратегических партнеров».

В прошлом сентябре в будущую столицу пригласили десятки инфлюенсеров, перед которыми президент представил будущее видение Нусантары. Джокови даже шутил с блогерами и позировал для селфи.

«Мы надеемся, что инфлюенсеры смогут распространять [в обществе] сведения о Нусантаре, — сообщил на брифинге в Бандунге Усман Кансонг, глава отдела Министерства по информации и связям с общественностью. — Это должно повысить информированность общественности, а также сформировать позитивное отношение к переезду в новую столицу».

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Столицу редко возводят с нуля, но такое случалось и раньше. Бразилия в 1960 году перенесла столицу из Рио-де-Жанейро в недавно отстроенный город Бразилиа. Египет строит административную столицу примерно в 50 км от Каира, несмотря на опасения, вызванные огромными расходами во время экономического спада в стране.

Нусантара, в свою очередь, полна противоречий. Согласно последнему опросу исследовательской компании Indikator Politik Indonesia, более половины индонезийцев поддерживает перенос столицы. При этом многие пытаются получить миллионы долларов, обещанные в качестве компенсации за оставленную землю.

Частные инвестиции в столицу растут медленно. Защитники окружающей среды и активисты выступили с критикой вырубки лесов и мангровых зарослей. а также против насильственного выселения местных жителей и аборигенных поселений.

«Вырубка леса — это реальная проблема, — сообщил Арга Прибади Имаван, профессор отдела политики и правительства в университете Гаджа Мада. — Сотни и тысячи гектаров деревьев сравняли с землей, город находится по угрозой частых затоплений и загрязнения вод.

Я очень сомневаюсь в концепции „умного лесного города“. Это обычная практика правительств: срубить лес, построить город и посадить лес где-то еще. Но исследования показывают: чтобы вырастить лес, может понадобиться более ста лет».

Вот тут-то и вступают в игру инфлюенсеры. После посещения Нусантары — это старое яванское слово когда-то использовалось для обозначения всего индонезийского архипелага — они опубликовали  множество видео в TikTok, Instagram* и на своих YouTube-каналах.

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Актер и видеоблогер Баим Вонг запостил на YouTube почти 16-минутное видео, которое набрало более 730 тыс. просмотров. Многие из его 21 млн подписчиков прославляли Джокови, оставляя комментарии вроде этих: «Величайший президент с подтвержденными достижениями!» или «Отличная работа, президент Джокови, правительство и блогеры».

Но несмотря на хвалебные речи в адрес президента под постами инфлюенсеров, ни сами блогеры, ни многие комментаторы не выказывают желания переезжать в новую столицу.

«Зумеры опасаются, что в городе не хватает развлечений или мест отдыха, — сообщил Арга, исследовавший Нусантару. — Поэтому использовать инфлюенсеров — хорошая идея, тем более что на начальном этапе планируется привлекать молодых государственных работников. Блогеры могут изменить общественное мнение и создать впечатление, что молодежь с Явы или из Джакарты стремится переехать в Нусантару».

Более половины 270-миллионного населения Индонезии приходится на возрастную группу от 18 до 39 лет, страна входит в список крупнейших мировых рынков социальных медиа, в том числе Facebook*, YouTube и TikTok. У инфлюенсеров огромная аудитория, и правительство всё чаще возлагает на них надежду в распространении нужной информации.

Однако существует риск, что это может не сработать с Нусантарой, потому что молодые пользователи могут не поверить пропаганде, если посчитают блогеров неискренними. Агра заявил, что посты о Нусантаре «не производят впечатления искреннего восхищения новой столицей. Они выглядят наигранными.

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Блогеры, публикующие заметки и видео о Нусантаре, заявляют, что не получали денег от правительства. Однако некоторые индонезийцы их критикуют. После того как Орели Мореманс, певица и защитница окружающей среды с почти 3 млн подписчиков в Instagram*, выложила видео своей встречи с Джокови в Нусантаре, ее начали засыпать комментариями об  экологическом ущербе и высокой стоимости проекта.

«Ты амбассадор Международного фонда защиты дикой природы в Индонезии, как ты можешь поддерживать Нусантару?» — написал один из пользователей. «Это всё отлично и всё такое, но как мы собираемся восполнять ущерб? Кто за это ответит?» — прокомментировал другой.

Тем временем, инфлюенсеры из провинции Восточный Калимантан не могут попасть в строящийся город. Видеоблогер Диан Рана из Сепаку, района, где расположена Нусантара, был в числе приглашенных на встречу с Джокови в прошлом сентябре.

Несмотря на заверения правительства, что в новой столице в августе пройдет День независимости Индонезии, Диан заявил, что Нусантара не выглядит готовой к этому. Он добавил, что становится всё труднее получить разрешение на съемку видео, чтобы показать, насколько продвинулось строительство в городе. Диан признался, что его попросили удалить несколько видео.

«Это не чья-то частная собственность. Это столица, — заявил Диан. — Все должны знать о том, что там происходит».

*Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Источник.

Фото на обложке: Ministry of Public Works and Public Housing, Republic of Indonesia

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