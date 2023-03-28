Наука достигать: 12 советов, которые помогут закончить начатое

Британец Майкл Барбер хорошо знает, как выполнять поставленные задачи: он был советником последних 8 премьер-министров Великобритании (за исключением Лиз Трасс), а также консультантом McKinsey, Pearson и элитных спортивных клубов. В своей книге Accomplishment: How to Achieve Ambitious and Challenging Things он делится универсальными советами с руководителями, которые приступают к реализации амбициозных проектов.

1. Вы не всегда будете знать, что делаете

«Пожалуй, самое важное послание моей книги заключается в том, что если вы собираетесь сделать что-то амбициозное, то в начале пути ваших знаний всегда будет недостаточно. Нужно учиться на ходу», — говорит Барбер.

Не отвлекайтесь и не теряйте фокус. Продолжайте узнавать новое и совершенствуйте свою стратегию по мере того, как становитесь лучше.

2. Создайте группу контроля на раннем этапе

В начале каждого проекта соберите команду примерно из 6 человек, которым вы готовы доверить проект, чтобы он развивался по намеченному плану. Этот совет вдохновлен теориями преподавателя Гарвардской школы бизнеса Джона Коттера.

С этими людьми вас объединяет единая миссия и общее понимание того, как заставить проект двигаться быстрее. Таким образом, ваше общее дело не окажется под угрозой из-за одного человека.

«Это действительно важно, потому что каким бы амбициозным и талантливым человеком вы ни были, вы вряд ли сможете изменить что-то очень существенное в одиночку», — говорит он.

3. Научитесь ценить процесс

В своей книге Барбер пишет: «Траектории доступны всем, они требуют задуматься, какие последствия окажут запланированные действия с течением времени. Научитесь любить их».

Иметь траекторию развития означает не только то, что каждый держит конечную цель в поле зрения. Постоянно сверяясь с ней, люди начинают задумываться о том, как их действия влияют на конечный результат.

Это особенно полезно при сопоставлении аналогов, например больниц в определенном районе. Почему одни отстают и как другим удается опережать их? Сбор данных также позволяет отслеживать прогресс в режиме реального времени и предоставить немедленную помощь тем, кто отстает.

Барбер напоминает, что не всегда следует ожидать быстрого взлета.

«Изменения очень редко происходят по прямой линии. Некоторые вещи меняются быстро, а потом все становится сложнее. Что-то требует капитальных вложений, и тогда в конце происходит крутой подъем. Некоторые вещи носят сезонный характер. Приходится найти форму кривой», — объясняет он.

4. Не попадайте в ловушку оборудования

Проблему не решить, просто выделив на нее деньги или закупив новейшие гаджеты. Это ленивый подход к управлению изменениями, и он вряд ли поможет, если руководитель не продумал, как будет использоваться оборудование.

В качестве примера эксперт приводит собственный опыт в госсекторе.

«За последние 25 лет часто случалось, что министр или правительство вдохновлялись потенциалом технологий в образовании. Это хорошее стремление, но они закупают ноутбуки или компьютеры, отправляют в школы и думают, что вопрос решен», — говорит он.

Но после этого техника часто пылится на складе: учителя не знают, как пользоваться оборудованием, нет соответствующих программ или подключения к интернету.

По его словам, чтобы убедиться, что новое оборудование действительно будет работать, требуется 5 вещей:

подходящее оборудование,

наличие подключения,

соответствующее ПО,

учителя, умеющие пользоваться этим ПО,

тот, кто будет обслуживать и ремонтировать все, что выходит из строя.

Если просто купить технику, изменений не произойдет.

5. Решите, когда представить свой проект

Еще один вопрос заключается в том, как и когда стоит представить новую инициативу: публично на старте или не привлекать внимания и позволить результатам говорить самим за себя.

Барбер говорит: «Когда у вас есть свой большой, захватывающий, амбициозный план, возникает соблазн объявить о нем сразу, но это повышает ожидания. Возможно, вы этого захотите, возможно, вам потребуется создать некоторый импульс. В качестве альтернативы вы можете подождать, пока это действительно заработает, а затем сказать: "Мы сделали это, теперь мы собираемся довести до логического завершения"».

6. Определите, как получать обратную связь

Не упускайте из виду важность неформальных связей: они позволят получить настоящий фидбэк о проделанной работе.

Когда Барбер работал в департаменте образования, ему помогали «канарейки в шахте» — около десятка директоров школ, с которыми он регулярно беседовал. Они помогли ему увидеть искреннее отношение к политике на местном уровне, понять, существовали ли какие-либо барьеры, которые он упустил из виду, и отличать «рутинные жалобы» людей, сопротивляющихся переменам, от реакции на ошибки.

7. Готовьтесь к трудностям

Ничто стоящее в жизни не дается легко — готовы ли вы принести необходимую жертву? Барбер научился этому у бывшего лидера Team Sky Дэйва Брэйлсфорда, с которым он работал.

«Если вы собираетесь выиграть Тур де Франс или олимпийскую медаль по велоспорту, придется много страдать на тренировках, чтобы быть готовым на требуемом уровне физической подготовки. Нужно контролировать рацион питания. Придется очень интенсивно тренироваться в течение многих часов каждый день на очень высоких скоростях, что изматывает. Поэтому нужно подготовиться к страданиям, чтобы делать амбициозные и трудные вещи», — говорит он.

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Что-то пойдет не так, и вам нужно будет это исправить. Всегда находятся те, кто не хочет идти на необходимые изменения, и всегда есть критики. «Страдание и успех идут рука об руку», — говорит он.

8. Внимание к деталям очень важно

Обращайте внимание на мелочи, потому что в совокупности они имеют большое значение.

«Всегда можно стать лучше. Когда мы организовали большую конференцию для 150 местных органов власти, мои коллеги из Департамента образования сказали мне, что их устроит, если посещаемость составит 70%. Но как насчет остальных?» — вспоминает эксперт.

Тогда Барбер попросил коллег обзвонить всех, кто не собирался приехать, и лично связался с некоторыми из них. Наконец добравшись до последнего из них, он смог сказать: «Знаете ли вы, что 149 представителей собираются приехать, а вы единственный, кто не приедет?». Это помогло ему добиться желаемого результата.

«Это внимание к деталям, которое действительно имеет значение», — говорит он.

9. Помните о цели

Причина, по которой Барбер так настойчиво пытался пригласить всех на встречу, заключается в том, что результат был для него важен: «Возможно, это всего лишь один местный орган власти, но это потенциально означает, что стратегия повышения грамотности не затронет 100 тысяч детей... Моральная цель действительно важна, это делается не для галочки».

То же самое относится и к бизнесу, говорит он. Изобретатель Джеймс Дайсон рассказывал ему, что для него важно, чтобы гаджеты были одновременно функциональными и красивыми: если они позволят быстрее мыть пол или лучше вытирать руки, это сделает жизнь более полнценной.

10. Копировать других не запрещено правилами

Барбер призывает руководителей не бояться использовать проверенные методы и перенимать их у других.

Большинство вещей, которых вы хотите достичь в жизни, уже реализованы кем-то другим. По его словам, было бы «безумием» не учиться у них.

11. Рутина очень важна

Барбер утверждает, что систематическое применение процедур имеет большое значение для успеха инициативы.

О работе с премьер-министром Тони Блэром он пишет: «Вот как достигались результаты: рутина, регулярность, монотонность. Это не часто встречается в учебниках истории, если вообще встречается, но мне нравится думать, что моя борьба за то, чтобы придать монотонности тому, как премьер-министр использовал свое время, была одним из самых важных вкладов, которые я внес в британское правительство».

«Всем по душе азарт, инновации и воображение. Все это важно, но многие достижения заключаются в том, чтобы отшлифовать материал. Речь идет о создании монотонности. Пожалуй, самой сложной моей задачей с 2001 по 2005 годы было составлять распорядок дня в дневнике премьер-министра и бороться за его соблюдение», — говорит он.

Регулярность и монотонность не позволяет руководителю слишком отвлекаться на неотложные дела в ущерб важным.

12. Никогда не откладывайте дважды

У Барбера неоднозначное отношение к прокрастинации. В своей книге он пишет, что отложить что-то один раз — плохая идея, но если вы откладываете что-то дважды, то вы уже решили это не делать.

«Всегда найдется причина, чтобы отложить задачу. Я всегда пытался убедить людей действовать быстрее и быть более срочными, потому что есть люди в списках ожидания. Есть люди, страдающие от преступности. Есть люди, дети, которым следовало бы научиться читать, писать и хорошо считать. Срочность должна быть заложена в то, как вы думаете об этом», — говорит он.

Еще одно заблуждение — думать, что в будущем будет больше свободного времени и откладывать задачу. Но время идет, а календарь все так же загружен. Хотите осуществить амбициозный план? Самое время начать.

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Обложка снегерирована нейросетью Midjourney