Как опоздания сотрудников вредят бизнесу

Ученые из Гарвардской школы бизнеса выяснили : продажи и производительность розничной компании снижаются, если ее работники задерживаются на несколько минут или пропускают смену. Так, если число опозданий и прогулов вырастет на 1%, то ежедневные продажи могут снизиться на 2,3%. При этом страдают и сотрудники: им приходится задерживаться, чтобы восполнить потерянное коллегами время.

Последствия опозданий и прогулов

Анант Раман, профессор бизнес-логистики UPS Foundation в Гарвардской школе бизнеса, и докторант Калеб Квон проанализировали табели учета рабочего времени за четырехлетний период, которые включают более 25 млн смен в крупной продуктовой сети США. Выборка охватывает свыше 100 тысяч сотрудников из более чем 500 торговых точек.

Авторы сопоставили табели с прочими данными, в том числе ежедневными продажами в магазине и его посещаемостью, а также методами составления графиков и погодой. Затем они создали статистический обзор, демонстрирующий последствия опозданий и прогулов.

Вот какие выводы получились.

В 9,6% смен один из работников опаздывал.

В среднем сотрудники задерживались на 21 минуту.

В 11,6% смен сотрудник отсутствовал.

Работники чаще всего пропускали начало утренних смен, которое приходится на период с 6 часов утра до полудня.

Сотрудники с неполным рабочим днем больше всех старались приходить вовремя.

Опоздание и прогул одного человека увеличивает вероятность того, что его коллегам придется работать дольше.

Задержки и невыходы на работу связаны со снижением не только ежедневных продаж, но и объемов заказов. В частности, увеличение опозданий на 1% может привести к снижению объема продаж на транзакцию на 1%. Причинами могут быть более длинные очереди, нехватка персонала на смене и прочие факторы.

Эти выводы дополняют 30-летние исследования Рамана в области управления операциями, сосредоточенные на розничной торговле.

Раман со смехом вспоминает: когда он со своим наставником из Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете решил изучать розничные операции, многие сочли тему «оксюмороном».

«Розничная торговля считалась маркетинговой проблемой, — рассказывает Раман. — Затем мы осознали, что подходящий продукт должен быть доступен в нужное время и в нужном месте, когда покупатель находится там и готов тратить деньги. Поэтому мы сосредоточились на том, чтобы лучше понять потребителей и цепочки поставок».

Он добавляет, что лишь со временем стало ясно, какую важную роль играют сотрудники магазина: «Подходящая рабочая сила должна быть доступна в нужное время и в нужном магазине, чтобы более эффективно удовлетворять потребности клиентов в товарах».

Усиление тревожных тенденций

Квон и Раман изучили набор данных за три периода: с октября 2019 года по март 2020 года, с апреля по сентябрь 2020 года и с октября 2020 года по март 2021 года. Исследование выявило «значительный рост числа прогулов» в течение этих периодов, а также признаки того, что увеличение не было разовым явлением.

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Ритейлерам следует сосредоточиться на том, чтобы разобраться в причинах и последствиях такого поведения со стороны сотрудников. Авторы предлагают улучшить подход к обучению персонала и составлению графиков так, чтобы сократить элементы неожиданности.

Как утверждает Раман, следует помнить, что если позвонить сотруднику в понедельник и вызвать его на работу во вторник, то он с большей вероятностью пропустит смену. Причины могут быть разными: например, ему не с кем оставить ребенка или у него есть другая работа, так как он устроен на неполный день.

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