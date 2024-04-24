Управление качеством продукции на предприятии

Чтобы предложения компании отвечали ожиданиям клиентов, нужно эффективно управлять качеством продуктов и услуг. Для этого требуется разработать четкие правила, распределить обязанности и организовать процессы так, чтобы все этапы производства соответствовали стандартам, а результат соответствовал запросам потребителей. В статье узнаете про основы для управления качеством, инструментах для контроля и главных принципах в работе менеджера, который отвечает за качество продукции на предприятии.

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Коротко об управлении качеством

Управление качеством обеспечивает заранее определенное качество продукции и услуги. Основные аспекты менеджмента качества описывает стандарт ISO 9001.

Управлять качеством — значит обеспечивать удовлетворенность и лояльность клиентов. В то же время это ценно для сотрудников и компании.

В крупных компаниях часто существует отдел управления качеством, а в небольших организациях — профильный специалист или менеджер.

В задачи управления качеством входят, например, мониторинг процессов, создание отчетов и улучшение коммуникационных структур.

Что такое управление качеством?

Термин «менеджмент качества» означает обеспечение качества продукции и процессов с учетом требований клиентов, экономической эффективности, законодательства и окружающей среды. Этот процесс включает не только проверки и тестирование, но и постоянное улучшение всех аспектов работы.



Управление качеством нужно для:

Удовлетворения клиентов — высокое качество продуктов или услуг повышает удовлетворенность клиентов и их лояльность.

Соответствия стандартам — соблюдение законодательных и отраслевых стандартов предотвращает юридические проблемы и штрафы.

Повышения рентабельности — эффективное управление качеством помогает снижать затраты за счет уменьшения брака и повторных работ.

Улучшения репутации — компании с высокими стандартами качества часто пользуются большим доверием на рынке.

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Каковы задачи менеджмента качества?

Основные задачи, которые необходимо выполнить для эффективного управления качеством:

Планирование — определите, что именно нужно клиентам и каким качественным стандартам должен соответствовать ваш продукт или услуга. Разработайте план, как этого достичь. Обеспечение качества — подготовьте и настройте свои процессы так, чтобы они автоматически гарантировали высокое качество на каждом этапе — от начала до конца. Контроль качества — регулярно проверяйте, что все работает как надо. Используйте тесты и проверки, чтобы убедиться, что продукты соответствуют заданным стандартам. Улучшение качества — всегда ищите способы сделать ваш продукт лучше. Анализируйте полученные данные, отзывы клиентов и результаты тестов, чтобы понять, где можно улучшить процессы или продукт. Управление изменениями — будьте готовы корректировать процессы или продукты в ответ на обратную связь клиентов или новые требования рынка. Взаимодействие с заинтересованными сторонами — поддерживайте связь с клиентами, поставщиками и партнерами, чтобы узнавать их потребности и ожидания и включать их в вашу стратегию качества.

Эти действия помогут не только улучшить качество вашего продукта, но и завоевать доверие клиентов, что важно для долгосрочного успеха в бизнесе.

Что такое качество?

Качество — это понятие, которое описывает степень соответствия продукта или услуги определенным стандартам и ожиданиям потребителей. Оно не всегда означает быть лучшим в абсолютном смысле, но подразумевает достижение уровня, который ожидается от конкретного продукта или услуги в зависимости от его цели и ценовой категории.

Объективное качество. Это те аспекты качества, которые можно измерить и оценить независимо от личных предпочтений. Например, долговечность продукта, его безопасность и соответствие установленным стандартам качества. Эти стандарты обычно формулируются в отраслевых и международных нормативах, что позволяет стандартизировать оценку качества на разных рынках и в различных ситуациях.

Это те аспекты качества, которые можно измерить и оценить независимо от личных предпочтений. Например, долговечность продукта, его безопасность и соответствие установленным стандартам качества. Эти стандарты обычно формулируются в отраслевых и международных нормативах, что позволяет стандартизировать оценку качества на разных рынках и в различных ситуациях. Субъективное качество. Относится к личному восприятию продукта или услуги. Это включает в себя такие вещи, как внешний вид, удобство использования и общее впечатление от продукта или услуги. Субъективное восприятие качества может сильно различаться у разных людей, в зависимости от их предпочтений, ожиданий и предыдущего опыта.

Управление качеством не ограничивается только контролем конечного продукта. Оно включает в себя весь процесс — от разработки до производства, доставки и послепродажного обслуживания.

Чтобы эффективно управлять качеством, необходимо:

Стандартизировать процессы: установление чётких процедур и стандартов помогает обеспечить последовательность и предсказуемость результатов.

Измерять и анализировать: регулярный анализ данных о качестве позволяет идентифицировать области для улучшения и эффективно реагировать на возникающие проблемы.

Вовлекать сотрудников: обучение и мотивация сотрудников на всех уровнях участвовать в процессах контроля и улучшения качества.

Фокусироваться на потребителе: слушать отзывы и предложения клиентов, адаптировать продукты и услуги для удовлетворения их потребностей.

Ответственные лица в компании

За управление качеством отвечают разные сотрудники компании. Обычно это менеджеры по качеству или представители менеджмента. В крупных корпорациях часто имеется целый юнит по качеству с главой отдела.

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Хотя за повседневные вопросы управления качеством отвечают специализированные сотрудники и отделы, стратегическую поддержку и направление обеспечивает высшее руководство компании. Они утверждают политику системы качества и гарантируют, что ресурсы и внимание, уделяемые качеству, соответствуют общим целям и стратегии организации.

Преимущества управления качеством

Как видно из определения управления качеством, стандартизация уже является основным преимуществом. Вы также обеспечиваете и улучшаете качество продукции.

Управление качеством имеет и другие плюсы. С его помощью вы:

минимизируете риски и ошибки,

экономьте затраты и ресурсы,

повышаете конкурентоспособность,

легче обучаете новых сотрудников.

Впрочем, процесс не лишен недостатков. В первую очередь они касаются интеграции системы управления качеством. Это может быть сложно и потребовать много времени. Например, если при внедрении программного обеспечения для управления качеством возникают ошибки, компании несут дополнительные расходы. Также появляются затраты на содержание отдела управления качеством.

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Цели в управлении качеством

Главная цель — успех компании, который идет рука об руку с качеством продукции.

Менеджмент качества также нацелен на удовлетворенность клиентов, что обычно оказывает прямое влияние на удовлетворенность сотрудников.

Управление качеством решает и другие цели:

улучшить внутреннюю и внешнюю коммуникацию,

повысить продуктивность,

улучшить качество продукции.

Эти цели подразумевают определенные задачи.

Основная из них — спланировать и внедрить систему менеджмента качества. На практике для этого существует два подхода:

Обеспечение качества продукции. Специалисты по качеству формулируют требования и проверяют конкретные характеристики продукта или услуги.

Специалисты по качеству формулируют требования и проверяют конкретные характеристики продукта или услуги. Управление процессами. Отлаженная работа часто приводит к высокому качеству продуктов и услуг.

Инструменты управления качеством

Чтобы постоянно оптимизировать процессы, используют различные подходы.

Так, анализ ошибок фокусируется на том, как возникают ошибки и как их избежать в будущем. Результаты собираются и дополняются соответствующими данными, например статистической частотой ошибок.

Затем можно разработать стратегию для достижения улучшений. Дополнительную поддержку обеспечивают следующие системы управления:

мониторинг процессов и технологических потоков,

анализ системы качества,

улучшение коммуникаций,

организация обучения сотрудников.

7 принципов менеджмента качества по ISO 9001

Чтобы управлять качеством в соответствии с ISO 9001, компании должны придерживаться следующих 7 принципов:

Ориентация на клиента и устойчивый успех. Для каждой компании желания клиента должны быть на первом месте. Ради достижения этой цели потребуется обеспечить добавленную стоимость продукции. Так вы оправдаете или даже превысите ожидания клиентов. Лидерство. Менеджеры всегда должны быть образцом для подражания, чтобы повысить удовлетворенность сотрудников и повысить производительность. Это существенно влияет на качество продукции. Обязательства. Каждой компании нужны люди, которые мотивированы и активно вовлечены в работу. Это — гарантия хорошего качества. При этом должны быть задействованы сотрудники каждого отдела. Это увеличивает вовлеченность всех участников, поскольку они чувствуют себя услышанными. Процессно-ориентированный подход. Это означает, что организация ориентирована на процессы. Их следует постоянно совершенствовать с использованием соответствующих инструментов. Особенно это актуально для интерфейсов в компании, так как здесь часто возникают ошибки. Процессы улучшения. Чтобы обеспечить и улучшить качество продукции, необходимы налаженные процессы. Важно применять системный подход к поиску источников ошибок и подходов к оптимизации. Цель — непрерывная оптимизация продуктов. Принятие решений на основе фактов. Для оптимизации продуктов потребуется опираться на четкие данные. Это позволит отойти от субъективного восприятия и принимать обоснованные решения. Управление взаимоотношениями. Для дальнейшего развития продуктов и услуг отношения между отдельными ответственными сторонами также должны быть правильными. Поэтому вам следует поддерживать целостные отношения внутри и за пределами компании.

Управление проектами как постоянная часть централизованного управления качеством приносит успех компании только в том случае, если руководители проектов и менеджеры по качеству постоянно взаимодействуют. При этом стандарты качества будет определять профильный отдел, а ответственные за проект — гарантировать применение и соответствие системе качества.

Следовательно, управление проектами должно быть включено в операционное управление качеством компании. Гарантированная воспроизводимость процессов и данных обеспечивает основу для постоянного совершенствования и гарантирует конкурентоспособность. Система менеджмента в соответствии со стандартами ISO 9001 и ISO 9004 — основа устойчивого успеха компании.

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