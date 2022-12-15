Нейроученые создали «декодер настроения», который позволит измерить депрессию

Исследователи десятки лет изучают потенциал электростимуляции в лечении ментальных расстройств. Но степень тяжести депрессии определяется по опроснику, и метод часто давал нестабильные результаты.
Команда под руководством Самира Шета, нейрохирурга из Бейлорского колледжа медицины в Хьюстоне, нашла способ оценивать состояние по мозговой деятельности человека. Таким образом можно будет определять степень тяжести депрессии и точнее применять лечение.
Результаты выглядят очень многообещающими, отмечает руководитель исследования Самир Шет, нейрохирург из Бейлорского колледжа медицины в Хьюстоне, Техас.
«Это первая демонстрация успешного и постоянного декодирования настроения у людей на этих участках мозга», — говорит он.
Глубинная стимуляция головного мозга (deep brain stimulation, DBS) предполагает, что в мозг помещаются один-два электрода, которые передают электроимпульсы в определенные участки. Метод показал эффективность для пациентов с болезнью Паркинсона, и ученые пытаются определить, поможет ли он в лечении обсессивно-компульсивного расстройства, нарушений пищевого поведения и депрессии.
В 2000-х годах некоторые исследования предположили, что DBS будет эффективен для людей с депрессией, которым не помогают традиционные методы лечения вроде антидепрессантов. Но первые клинические испытания не дали результатов и были прекращены.
Шет предполагает, что различный эффект объясняется методами доставки импульса: «Этот вид терапии еще совсем не развит».
Для своего эксперимента команда использовала хирургический метод, который иногда применяется в лечении эпилепсии. Он предусматривает установку электродов в мозг, чтобы определить, где именно начинаются припадки. Потом эти участки мозга стимулируются электродами или удаляются.
В отличие от эпилепсии, депрессия не возникает в единой точке. Но подход помогает понять, как отличается активность мозга, когда человек чувствует себя лучше или хуже.
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Электростимуляция мозга привела к улучшению памяти у пожилых людей
В эксперименте приняли участие добровольцы с депрессией. На каждом полушарии мозга им установили по 2 постоянных DBS-электрода и 5 временных электродов для мониторинга настроения и когнитивной деятельности. Их убрали через 9 дней.
DBS-электроды, подключенные к аккумулятору на груди, периодически испускали импульсы для коррекции настроения. Через 6 месяцев после операции команда отключила стимуляцию, не уведомив добровольцев. Симптомы депрессии мгновенно усугубились.
С тех пор устройство работает постоянно. В общей сложности процедуру провели на 5 добровольцах с устойчивой депрессией, которая не поддается медикаментозному лечению. Планируется увеличить число участников эксперимента до 12.
Несмотря на первые признаки успеха, Шет и команда не планируют сделать эксперимент массовым: это инвазивная и дорогая процедура, которая требует много времени и несет риски.
Вместо этого исследователи надеются определить общие тренды и усовершенствовать технологию DBS. Разработанный ими «декодер настроения» позволил определять, как чувствует себя участник эксперимента. Исследователи надеются, что в будущем возможно будет создать неинвазивный метод сбора такой информации.
В настоящее время степень тяжести депрессии определяют при помощи опросника. Объективные измерения — такие как показания активности мозга — помогут оказывать более эффективную помощь и даже диагностировать депрессию.
Фото на обложке: Maksym Dykha /
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