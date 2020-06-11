Израильский ИИ-стартап Sightbit помогает спасать тонущих людей

Спасатели делают все возможное для обеспечения безопасности, но они могут контролировать только ограниченное пространство. Особенно сложно следить за ситуацией на больших пляжах, где ежедневно собирается более 10 тысяч человек. Решение этой проблемы придумал израильский ИИ-стартап Sightbit .

Sightbit использует искусственный интеллект, чтобы предупреждать спасателей об опасных ситуациях на побережье. Пилотный проект стартует на популярном израильском пляже Пальмахим уже в этом сезоне. По программе, которая реализуется вместе с Управлением природы и парков Израиля, этот район должен стать одним из первых умных пляжей в стране. По замыслу разработчиков, передовые технологии искусственного интеллекта и компьютерного зрения помогут ускорить обнаружение опасных ситуаций и уменьшить количество несчастных случаев.

«Sightbit — это, по сути, еще один спасатель. ИИ анализирует обстановку и выявляет возможные угрозы для пловцов», — рассказывает Минна Шезаф, соосновательница и CMO компании. Специальные камеры снимают акваторию пляжа, а алгоритмы в режиме реального времени анализируют этот материал.

«Оповещения отображаются на мониторе, расположенном в вышке спасателя. Система также сигнализирует о пловцах, попавших в опасную ситуацию», — объясняет Шезаф.

Фото: Sightbit

«Кажется, мы первыми начали использовать технологию глубокого обучения ИИ для спасения жизней на пляже», — добавляет CTO Sightbit Гади Ковлер.

Пляж Пальмахим расположен неподалеку от одноименного кибуца, к югу от городов Ришон ле-Цион и Нахаль-Сорек. Протяженность прибрежной зоны, объявленной общественным парком, составляет более пяти миль (примерно 8 км). По данным Sighbit, его ежегодно посещает около миллиона человек. В жаркий летний день здесь бывает до 15 тысяч отдыхающих.

Использование камер Sightbit позволит расширить область наблюдения и быстрее реагировать на возникающие опасности. Система отслеживает местонахождение пловцов, предупреждает о рисках, анализирует волны и течения, а также контролирует перемещение групп отдыхающих — особенно детей.

Фото: Sightbit

«Пляж Пальмахим занимает большую территорию. Когда мы установили камеры, работающих там спасателей особенно привлекла возможность видеть отдаленные участки береговой линии. Раньше эту часть пляжа можно было разглядеть только в бинокль, а теперь Sightbit показывает ее на экране», — объясняет Шезаф.

Сейчас на пляже установлены три камеры — по одной на каждой вышке. Шезаф рассказывает, что скоро там построят отдельную стойку специально для камер, которая позволит использовать систему в любое время — в том числе после завершения рабочего дня спасателей. Также Sightbit планирует добавить несколько камер по всей длине пляжа.

На Пальмахиме развернут первый полномасштабный проект Sighbit в Израиле. Прошлой осенью компания провела первые эксперименты в нескольких местах, включая пляжи в Ашкелоне и Нагарии. В этом году стартап пригласили для работы на пляжах Израиля, Европы и США.

Sightbit основали в 2018 году Минна Шезаф, Нетанель Элиав, Гади Ковлер и Адам Висмут — в то время студенты Университета Бен-Гурион (BGU). Проект получил финансовую поддержку Cactus Capital — венчурного подразделения BGU и первой университетской венчурной компании Израиля, которой управляют студенты.

Система Sightbit не только отслеживает опасные ситуации на воде и предупреждает о них, но и помогает контролировать большие скопления людей, следит за погодой и вычисляет, сколько спасателей потребуется в конкретный день для обеспечения безопасности.

Обычно на израильских пляжах одновременно работает три спасателя, каждый из которых наблюдает за обстановкой с отдельной вышки. Шезаф отмечает, что это серьезный уровень защиты, который тем не менее не позволяет обеспечивать полный контроль. «Пляжи не могут себе позволить охранять все участки береговой линии, имеющиеся у них в распоряжении», — объясняет она.

По словам Шезаф, проект не ставит перед собой цели заменить спасателей — Sightbit должен стать их инструментом. Новое оборудование позволит сотрудникам береговой охраны лучше справляться со своими обязанностями, а в дальнейшем может стать основой новой оптимизированной системы безопасности.

По данным израильской национальной медицинской службы Маген Давид Адом, за прошлый пляжный сезон (с апреля по октябрь) в Израиле утонули 46 человек. Еще 228 обратились за помощью с травмами, полученными на воде, 11 из них нуждались в реанимации.

Это меньше, чем в 2018 году, когда число утонувших составило 72 человека, но Шезаф считает, что использование Sightbit позволит еще заметнее снизить этот показатель.

Многие из погибших были обнаружены в районах, где купание запрещено. «В Израиле много мест, не предназначенных для купания, в которых тем не менее продолжают плавать люди. Сейчас такие территории никто не охраняет, так как это невыгодно», — объясняет она. Sightbit планирует оснастить такие места камерами, которые будут оповещать спасателей соседних пляжей о возможных инцидентах.

«Люди не созданы для того, чтобы сидеть на вышке целыми днями, — это противоречит человеческой природе. Когда отслеживанием инцидентов занимается Sightbit, возможности спасателей существенно увеличиваются — они могут уделять больше времени патрулированию и быстрее реагировать на возникающие ситуации. Кроме того, камеры можно разместить по всей береговой линии, а не только там, где расположены вышки», — считает Шезаф.

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